Alfons Zischl wird von Visionen ­heimgesucht: »Hindafing« Foto: BR/NEUESUPER/Günther Reisp

Re: #FreeDeniz

Ilkay Yücel kämpft für ihren Bruder Deniz

Inzwischen ist es nicht mehr nur Deniz Yücel – wenn wir mal von den Deutschen unter den Opfern der Unterdrückung der Pressefreiheit in der Türkei reden wollen. Mesale Tolu, die nur die deutsche Staatsbürgerschaft hat, sitzt auch in Haft. Alle müssen raus!

Arte, 19.45

Hindafing

Donau Village

»Hindafing« ist eine sechsteilige moderne bayerische und hochgelobte Serie über das flache und gewellte Land abseits von touristischen Klischees. Hindafings Bürgermeister Alfons Zischl steckt in einer schwierigen Situation: Er ist so hoch verschuldet, dass noch während der Beerdigung seines Vaters sein Auto gepfändet wird. Der millionenschwere Vater hat ihm keinen Cent hinterlassen, das Geld ist im Ausland verschwunden. Zischls große Hoffnung ist das Donau Village, ein Bio-Shoppingparadies, das in der alten Kriegskonservenfabrik der Familie Goldhammer entstehen soll. Im Anschluss Folge zwei. Mit Maximilian Brückner (Alfons Zischl), Andreas Giebel (Sepp Goldhammer), Katrin Röver (Marie Zischl). Regie: Boris Kunz.

BR Fernsehen, 20.15

Die Anstalt

Politsatire mit Max Uthoff und Claus von Wagner

Immer ein Gewinn. Manchmal ein Hauptgewinn.

ZDF, 22.15

Plusminus extra: Deutsche Bank

Im neuesten Stabilitätsbericht kritisiert der IWF, die Kosten der Deutschen Bank seien zu hoch. Im vergangenen Jahr bezeichnete der IWF sie gar als die Bank, die die größten Risiken fürs Finanzsystem berge. Weg damit!

Das Erste, 22.45

Leschs Kosmos

Gefahr im Anflug: Monstermücken

Noch vor zwei Jahren hatten Experten das Zika-Virus als harmlos eingestuft: Hautausschlag, leichtes Fieber, Gelenk- und Muskelschmerzen – so die Symptome. Dann häuften sich Geburten von an Mikrozephalie erkrankten Kindern in den Zika-Regionen: Innerhalb kürzester Zeit wurden weit über 1.000 Babys mit schweren Schädelmissbildungen geboren. Erst spät erkannte man den Zusammenhang zwischen einer Zika-Infektion während der Schwangerschaft und der Erkrankung der Neugeborenen. Seit der Ausrottung der Malaria in Deutschland Mitte der 1950er Jahre standen Mücken bei uns nicht mehr im Fokus. Doch durch den Klimawandel etablieren sich in Deutschland auch exotische Arten. Beispielsweise wird die Asiatische Tigermücke, Überträger von über 20 verschiedenen Viren, immer öfter gesichtet.

ZDF, 23.00