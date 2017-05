Freiheitsversprechen Hedonismus: Druff druff druff druff druff (Technoparade »Zug der Liebe«, Berlin 2015) Foto: Axel Schmidt/Reuters

In Deutschland muss alles seine Ordnung haben. Das gilt auch für Streiks. Deshalb darf nur gestreikt werden, wenn auch ein Gewerkschaftsbeschluss vorliegt. Wilde Streiks sind illegal. Mit einem Versuch, das auf gerichtlichem Weg zu ändern, beschäftigt sich Maike Hildebrand in »Die Kampfansage – Mercedes-Arbeiter fordern ein neues Streikrecht« (DLF 2017; Ursendung Di., 19.15 Uhr, DLF). Das Feature widmet sich Arbeitern des Autokonzerns in Bremen, die Ende 2014 ohne Unterstützung der IG Metall die Arbeit niederlegten. Anschließend kann man auf der gleichen Welle Friederike Mayröckers »will nicht mehr weiden – Requiem für Ernst Jandl« (BR/ORF 2001; Di., 20.10 Uhr, DLF) hören. In dem Hörspiel verarbeitet sie den Tod ihres Arbeits- und Lebenspartners.

Mit einem Ezra-Pound-Schwerpunkt wartet heute und morgen hingegen NDR Kultur auf. Im Feature »Ezra Pound reloaded – Was vom Dichter übrig bleibt« (NDR/WDR/DLF 2017; Ursendung Di., 20 Uhr, NDR Kultur) von Elke Heinemann wird der Verwaltung des Dichternachlasses besonderes Augenmerk geschenkt, während in Klaudia Ruschkowskis Hörspiel »Unseres Herzens Gordischer Knoten« (DKultur 2015; Mi., 20 Uhr, NDR Kultur) Pounds Tochter Mary de Rachewiltz ihre Familiengeschichte aufarbeitet.

Am Mittwoch morgen heißt es dann: Tanzt um eure Freiheit! Denn in der Sendung »Inkasso Hasso: TechNo« (Mi., 8 Uhr, FSK) dreht sich alles um Hedonismus, Techno und die damit verknüpfte »Ideologie der Selbstbefreiung«. Die Radioversion einer Multimediainstallation zum Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion ist ein weiterer hörenswerter Beitrag. Das von Jochen Langner und Andreas von Westphalen inszenierte Stück »Horchposten 1941« (DLF/WDR/Echo Moskau 2017; 2 Teile Mi. und Do., jeweils 19 Uhr, WDR) lief vergangenen Samstag im Deutschlandfunk an, wo kommenden Samstag (20 Uhr) auch der zweite Teil gesendet wird. Das Schicksal der dänischen Korrespondenten in Berlin während des NS-Regimes beschäftigt Kirsten Heckmann-Janz in ihrem Feature »Unter deutschem Diktat – Dänische Journalisten im Nationalsozialismus« (RBB 2017; Ursendung Mi., 22 Uhr, RBB Kulturradio und MDR Kultur). Mit aktueller Politik setzt sich dann Ruth Jung in »Alte Seilschaften und neue Begehrlichkeiten – Frankreichs Afrikapolitik in der Kritik« (DLF 2017; Ursendung Fr., 19 Uhr, DLF) auseinander.

Gibt es polizeifreie Krimis? Gibt es! Zum Beispiel Thomas Fritz’ »Hausbesuch« (DKultur 2017; Sa., 0 Uhr, DLF), in dem eine HNO-Ärztin als Ermittlerin agiert. Klingt fast ein wenig nach Kabarett. Darum geht es wiederum in Oliver Kranz’ »Gefährlich, aber gut – Die Lange Nacht mit Dieter Hildebrandt und Volker Kühn« (DLF/DKultur 2013; Sa., 23 Uhr, DLF und So., 0 Uhr, DKultur). Nicht die einzige Sendung, die dieser Tage zum 90. Geburtstag des verstorbenen Dieter Hildebrandt im Radio läuft. Unter anderem kann man sich am Wochenende sein »Der Anbieter – Zur Plage der Nation« (SFB/SR 1995; So., 18 Uhr, MDR Kultur) anhören, das sich mit der Arbeit eines integren Journalisten beschäftigt.

Von der Kabarett- zur Theaterbühne: Die befürchteten kulturpolitischen Umwälzungen an der Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz sind Thema bei Tobi Müllers »TheaterRäume – Bühnen als Ort des Wandels« (WDR 2017; Ursendung Sa., 12 Uhr, WDR 3). Auf eine autobiographische Radioarbeit von Raymond Federman kann man sich mit »Die Stimme im Schrank« (BR/SR 1990; Sa., 15 Uhr, Bayern 2) freuen, und auf das »Beste Hörspiel« des Jahres 2017 mit Frank Witzels »Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969« (BR 2016; So., 14 Uhr, HR 2 Kultur).