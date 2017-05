Gentrifizierung in Moskau

Teilnehmer der Protestaktion gegen Plattenbauabriss am Sonntag in Moskau Foto: Sergei Karpukhin/Reuters

Am gestrigen Montag sollte in Moskau eine Abstimmung beginnen. Rund 1,6 Millionen Bürger, ein Zehntel der Bevölkerung der Stadt, können im Internet erklären, ob sie für oder gegen den Abriss der Häuser sind, in denen sie wohnen. Einen Monat haben sie für die Entscheidung Zeit.

Hintergrund der Aktion ist ein Plan von Bürgermeister Sergej Sobjanin, rund 8.000 Wohnblocks aus den fünfziger und sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts abzureißen. Die »Chruschtschowki«, benannt nach dem damaligen Partei- und Regierungschef Nikita Chruschtschow, entsprächen nicht mehr den heutigen Vorstellungen von Bauqualität, ist die offizielle Begründung. Viele Häuser seien so heruntergekommen, dass eine Renovierung nicht mehr lohne, oft seien die Baupläne verlorengegangen. An der Stelle der abgerissenen Blocks sollten neue, moderne Häuser entstehen – höher selbstverständlich, um mehr Menschen auf derselben Fläche unterzubringen, auch teurer als die Wohnungen in den Altbauten. Im Februar stellte Sobjanin den Plan erstmals der Öffentlichkeit und Präsident Wladimir Putin vor, Mitte April beschloss das Moskauer Stadtparlament das entsprechende Sanierungsgesetz. Mitte des Jahres sollen – nach dem Abschluss der Bürgerbefragung – die Vorschriften in Kraft treten.

So schnell wird es wohl nicht gehen. Denn die Pläne haben einen Proteststurm ausgelöst. Facebook-Gruppen »Moskauer gegen die Abrissse« haben innerhalb von drei Wochen 40.000 Mitglieder versammelt. Am Sonntag demonstrierten nach Angaben der Polizei 5.000 Menschen gegen die Pläne, die Veranstalter nannten die Zahl von 30.000 Teilnehmern.

Der Haken an dem Gesetz: Es definiert nicht Kriterien dafür, wann bestimmte Gebäude abgerissen und ersetzt werden sollten, sondern Sanierungsgebiete. Ganze Quartiere könnten dann niedergelegt und anschließend neu bebaut werden – zur Freude der Baufirmen und der Immobilienentwickler. Ihnen gebe die Stadtverwaltung freie Hand, weil für die Sanierungsgebiete bisherige Vorschriften über Landschafts-, Wasser- und Denkmalschutz usw. automatisch außer Kraft gesetzt würden, kritisieren die Abrissgegner. Juristen bezeichnen dies als verfassungswidrig, weil sie die Garantie des Privateigentums außer Kraft setzten. Die Wohnungen sind zur überwiegenden Mehrheit Eigentum ihrer Bewohner. In den neunziger Jahren, als sich die Stadtverwaltungen überall in Russland ihrer Pflicht zum Unterhalt des Bestands entledigten, konnte man die Wohnung, in die man zu sowjetischen Zeiten eingewiesen worden war, für relativ wenig Geld (umgerechnet ein paar hundert Mark) erwerben. Viele Leute haben seitdem auf eigene Kosten und nach eigenen Wünschen renoviert, und vor allem: Sie nutzen kostenlos städtischen Grund, auf dem die Häuser stehen, weil sich in den Neunzigern niemand die Mühe gemacht hat, seinen Preis zu berechnen. So billig werden sie anderswo nicht mehr wohnen können.

Es ist auch nicht so, dass alle diese Altbauten marode wären, es gibt gute und schlechte. Häuser aus der Stalinzeit werden wegen ihrer Bauweise sehr geschätzt. Die Bewohner loben hohe Räume, relativ große Küchen, eine massive Bauweise – sie sind anders als die zugigen Plattenbauten, die die »Chruschtschowki« seinerzeit aus Kostengründen ablösten. Die vor 50 bis 60 Jahren errichteten Stadtviertel haben heute eine gewachsene Infrastruktur, in den mangels eines Bodenpreises geräumig angelegten Höfen stehen ausgewachsene Bäume, die jedem einen Blick ins Grüne ermöglichen. Kaum jemand will das gegen eine Neubauwohnung irgendwo am Stadtrand eintauschen. Dort hat die Bauindustrie in den zurückliegenden Jahren heftig betoniert und ökonomisch eine veritable Spekulationsblase aufgebläht. Allein in »Nowaja Moskwa« (Neues Moskau) außerhalb des Autobahnrings stehen 12.000 nichtverkaufte Wohnungen. So gesehen sind die Sanierungsvorhaben Sobjanins ein politisch gefördertes Verkaufsprogramm. Dafür, dass hinter den Plänen auch der Wunsch nach einer neuen sozialen Sortierung der Stadt steht, spricht ein Detail, auf das die Moskauer Wirtschaftszeitung RBK aufmerksam machte: Die innenstadtnahen Viertel Arbat und Chamowniki, heute die teuersten Quartiere, wo eine Wohnung ab 10.000 Euro pro Quadratmeter kostet, seien, obwohl auch dort »Chruschtschowki« stünden, von der Sanierung ausgenommen. Dort wohnten Leute mit guten Beziehungen »nach oben« – mit denen wolle sich Sobjanin wohl lieber nicht anlegen.

Angesichts der Proteste rudert der Bürgermeister im Moment zurück. Am Freitag legte er dem Stadtparlament eine neue Version des Sanierungsgesetzes vor. Sie sieht vor, dass die Bürger die Wahl zwischen einer »gleichartigen« – nach der Quadratmeterzahl – oder einer »gleichwertigen« (nach dem Marktwert, aber eher kleineren) Ersatzwohnung bekommen sollen. Sobjanin beteuerte, niemand werde gegen seinen Willen umgesiedelt, und die angebotenen Ersatzwohnungen würden im selben Stadtteil liegen. Auch Präsident Putin erklärte, er werde kein Gesetz unterzeichnen, das eine gewaltsame Vertreibung der Bewohner ermögliche. Beide, Präsident und Bürgermeister, wollen nächstes Jahr wiedergewählt werden. Man muss abwarten, ob sie sich nach der Wahl an diese Zusagen erinnern.

Bis 2018 werden sich die Auswirkungen des Abrissprogramms praktisch in Grenzen halten. Um es vollständig umzusetzen, wären die Kapazitäten der Moskauer Bauwirtschaft für etwa 20 Jahre ausgelastet, hat der US-Wirtschaftsnachrichtendienst Forbes ausgerechnet.