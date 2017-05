»Es bestehen noch die alten Strukturen«

Nicht auf die Regierung vertrauen, Druck von unten aufbauen: Protest gegen steigende Mieten in Berlin (25. Februar) Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Vor knapp einem halben Jahr legte die Berliner Landesregierung aus SPD, Die Linke und Grünen ihren Koalitionsvertrag vor. Damals beteuerten SPD und Linkspartei, aus ihren Fehlern im Bereich der Mietenpolitik gelernt zu haben. Sind dem Taten gefolgt?

Es wurden bereits einige Maßnahmen umgesetzt. In einer Kooperationsvereinbarung mit den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften wurden die Mieterhöhungen auf höchstens zwei Prozent im Jahr begrenzt. Bis jetzt lagen die Erhöhungen eher bei vier Prozent. Außerdem wurden die Gesellschaften dazu verpflichtet, eine soziale Wohnungspolitik umzusetzen. So wurden für Sozialwohnungen alle Mieterhöhungen gestoppt. Das ist ein bedeutender Fortschritt in einem Bereich.

Viele andere Maßnahmen fehlen aber noch. Zum Beispiel müssen endlich klare Regelungen für den sozialen Wohnungsbau her – ein Problem das in Berlin seit über 40 Jahren aktuell ist. Die Koalition hat versprochen, eine Richtsatzmiete einzuführen, an der sich die Mieten zu orientieren haben. Das muss dringend innerhalb der nächsten Monate erfolgen.

Tausende Wohnungen drohen aus der Sozialbindung zu fallen. Was kann die Landesregierung dagegen tun?

Es gibt einige Möglichkeiten, die Bindung zu verlängern, zum Beispiel durch eine Streckung der Darlehensrückzahlungen oder durch den Kauf der neuen Bindungen. Es ergibt aber keinen Sinn, wenn die Regierung – wie derzeit geplant – jedes Jahr etwa 5.000 neue Wohnungen baut, gleichzeitig aber mehr Einheiten aus der Sozialbindung herausrausfallen. Die Koalition muss sich dafür einsetzen, dass keine weiteren Wohnungen aus der Sozialbindung fallen.

Die von der Bundesregierung eingeführte Mietpreisbremse wird als ineffektiv kritisiert. Müssen die Menschen in Berlin akzeptieren, dass sich das Mietniveau dort langsam dem von anderen westlichen Hauptstädten annähert?

Das darf man nicht akzeptieren. Aber die Tendenz geht leider in diese Richtung, wie auch die ersten Daten des Mietspiegels 2017 zeigen. Die Bestandsmieten haben sich demnach doppelt so stark erhöht wie in den zwei Jahren davor. Das Problem ist, dass viele der Regelungen auf Bundesebene getroffen werden. Die Mietpreisbremse ist ein Witz. Sie bietet Mietern nur schlechte Möglichkeiten, ihrer Rechte einzuklagen, und die Vermieter halten sich so gut wie nie an diese Regelung. Denn die Vermieterlobby hat es geschafft, viele Lücken in das Gesetz hineinzubekommen.

Auf Bundesebene müssen außerdem die Regelungen zum Mietspiegel geändert werden. In das Dokument müssen endlich alle Bestandsmieten einfließen und nicht nur jene, die in den letzten vier Jahren geändert wurden. Zudem gehört die unsägliche Modernisierungsumlage abgeschafft. Das ist eines der wichtigsten Instrumente für Vermieter, um gesetzliche Regelungen zugunsten der Mieter zu umgehen.

Neben den Wohnungsbaugesellschaften kann die Landesregierung auch über ihr Vorkaufsrecht Einfluss auf die Mietenpolitik nehmen.

Erste Ansätze davon sind sichtbar, zum Beispiel jüngst beim Kauf des Neuen Kreuzberger Zentrums durch die landeseigene Gewobag. Land und Bezirke müssen hier noch offensiver ihr Recht in Anspruch nehmen. Denn die Häuser werden auf dem Berliner Immobilienmarkt oft schnell weiterverkauft, und jeder Investor erwartet für sein Geld eine höhere Rendite. Die Politiker müssen auch ihr Auftreten ändern und den Spekulanten klarmachen, dass in Berlin kein Platz mehr für sie ist und dass Immobilienspekulation hier mit allen Mitteln bekämpft wird.

Manch einer hatte deutlich mehr frischen Wind von »Rot-Rot-Grün« erwartet. Fehlt der Koalition die Entschlossenheit für einen klaren Richtungswechsel in der Mietenpolitik?

Wir haben den Eindruck, dass die Verwaltung zum Teil eine andere Politik betreibt, als das von den politisch Verantwortlichen gewollt wird. In der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung sowie in manchen Bezirksverwaltungen bestehen noch die alten Strukturen. »Rot-Rot-Grün« ist hier bislang nicht an allen Stellen in der Lage, sich durchzusetzen. Ob eine neue Mietenpolitik sich in Berlin durchsetzt, hängt aber weniger von der Regierungskonstellation ab als vielmehr vom Druck von unten. Wir sind nicht so naiv zu glauben, dass durch einen Koalitionswechsel alle Probleme gelöst wären.