Intendant als Ehrenamt

Jochen Thärichen, der Intendant der Berliner Symphoniker, ist tot. Er starb am 26. April im Alter von 72 Jahren in Berlin.

Er stammte aus einer Musikerfamilie, sein Vater war der bekannte Paukist und Komponist Werner Thärichen (1921–2008), der bei den Berliner Philharmonikern unter Furtwängler und Karajan spielte. Jochen Thärichen studierte Trompete und war dann auch Trompeter bei den Berliner Symphonikern, bei denen er 1989 Intendant wurde.

Von den 27 Jahren im Amt arbeitete er 13 Jahre lang ehrenamtlich, nachdem der SPD-PDS-Senat unter Klaus Wowereit dem Orchester 2004 die staatliche Förderung von jährlich 3,3 Millionen Euro komplett gestrichen hatte. Gemeinsam mit dem Chefdirigenten Lior Shambadal, selbstbewussten Orchestermitgliedern und Abonnenten bewahrte er das Orchester vor dem Zerfall. Die Musiker machten sich zu selbständigen Quasiunternehmern. Dennoch mussten die Konzerte in Berlin von 24 auf sechs pro Jahr reduziert werden. Neben den Konzerterlösen in Berlin waren die Haupteinnahmequellen Tourneen nach Japan, China, Korea, Vietnam, Lateinamerika, Griechenland, Spanien, England und in die Schweiz.

Thärichen konnte seinen Musikern nur Hungerlöhne zahlen, weil er einen Teil der Erlöse für Saalmieten in Berlin verwenden musste. Auch Sponsoren halfen, aber keiner hatte die Finanzkraft der Deutschen Bank oder der Hypovereinsbank, die die anderen Orchester der Stadt stützen.

Hoffnung machten im September 2016 die Wahlen zum Abgeordnetenhaus, aus denen eine Koalition von SPD, der Linkspartei und den Grünen hervorging. Beim Festkonzert zum fünfzigjährigen Bestehen des Orchesters im Oktober 2016 sagte Thärichen: »Vielleicht wollen ja auch die beiden Parteien, die nun bald die Regierung in Berlin mit bilden werden, ihren Fehler korrigieren und das Orchester wieder in die Förderung aufnehmen! Wer weiß, vielleicht geschehen noch Zeichen und Wunder.« (Zwischenrufe: »Das glaube ich nicht!«).

Und so war es dann auch. Der neue Bürgermeister und Kultursenator der Linkspartei Klaus Lederer beschied einen Antrag des Chefdirigenten Lior Shambadal zur Wiederaufnahme der Finanzierung negativ: »Da in Berlin bereits die Berliner Philharmoniker, das Konzerthausorchester, das Deutsche Symphonie-Orchester und das Rundfunk-Sinfonieorchester (sowie drei Opernorchester, die ebenfalls sinfonische Werke aufführen) gefördert werden, wird die substantielle Finanzierung eines achten Orchesters nicht durchsetzbar sein. Es muss bereits als Erfolg bewertet werden, wenn die derzeitige Projektförderung von jährlich 200.000 Euro fortgeführt werden kann.«

Wolfgang Schäuble aber verkündet außerplanmäßige Einnahmen von 7,9 Milliarden Euro.