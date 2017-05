Nahles vs. Mitbestimmung

DRK-Schwestern weiter rechtlose Verfügungsmasse: Ver.di kritisiert Ministerin Andrea Nahles Foto: Britta Pedersen/dpa

»Mitbestimmung, das ist für uns die Musik der Zukunft.« Es ist nicht allzu lange her, seit Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) diesen Satz bei einer Betriebsrätekonferenz der IG Metall fallenließ. Doch nun sorgt die vermeintliche Vorkämpferin für Beschäftigteninteressen selbst für Misstöne: Mit einer Gesetzesänderung will sie dafür sorgen, dass in den 33 Schwesternschaften des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) weiterhin weder Betriebsräte noch Tarifverträge existieren. Von der Gewerkschaft ver.di wird sie deshalb bei der Anhörung im Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales am heutigen Montag Kritik gefallen lassen müssen.

Die meisten der rund 25.000 Rotkreuzschwestern arbeiten nicht in Einrichtungen des DRK, sondern in Kliniken und Pflegeheimen anderer Träger. Seit einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts, das einer Grundsatzentscheidung des Europäischen Gerichtshofs folgte, gelten sie im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes als Leiharbeiterinnen. Die Folge: Sie dürfen nicht länger als 18 Monate an ein und dieselbe Einrichtung verliehen werden. Das Modell der DRK-Schwesternschaften steht zur Disposition.

Und das ist gut so. Denn deren Angehörige arbeiten zwar auf den gleichen Stationen zu denselben Bedingungen wie Festangestellte der betreffenden Krankenhäuser, doch sie haben nicht die gleichen Rechte. Statt als »Arbeitnehmerinnen« gelten sie als »Vereinsmitglieder«. Sie können weder Betriebsräte wählen noch die Arbeitsgerichte anrufen, zum Beispiel im Falle einer Kündigung. Auch Tarifverträge gelten für sie nicht. Kein Wunder, dass ver.di diese Konstruktion ein Dorn im Auge ist. Die Gewerkschaft fordert seit langem, dass DRK-Schwestern anderen Pflegekräften gleichgestellt werden. Am besten sollten sie in die Betriebe eingegliedert werden, in denen sie tätig sind.

Denn zum Beispiel bei Arbeitskämpfen sind die DRK-Schwestern in manchen Häusern ein Problem. So arbeiten beispielsweise in der Uniklinik Bonn rund 500 von ihnen. Im Essener Uniklinikum sind es mehr als 1.100. Wenn die Belegschaft im Rahmen von Tarifauseinandersetzungen zum Streik aufgerufen wird, kann das Management Ausfälle durch den Einsatz der DRK-Schwestern kompensieren. Die ökonomische Wirkung von Streiks wird so erheblich geschwächt.

Dennoch will die SPD-Politikerin Nahles den Sonderstatus dieser Beschäftigten durch eine Änderung des DRK-Gesetzes retten. Die Rechtfertigung dafür ist wenig stichhaltig. Das Rote Kreuz solle seine »besonderen gesetzlichen Aufgaben« auch in Zukunft erfüllen können, heißt es in einer Stellungnahme des Ministeriums. Gemeint sind zum Beispiel der Katastrophenschutz und humanitäre Einsätze. Nur: Damit haben die DRK-Schwestern nichts zu tun. So haben zum Beispiel von denjenigen im Essener Uniklinikum in den vergangenen 25 Jahren nur fünf an solchen Einsätzen teilgenommen. Das wäre übrigens auch ohne ihren rechtlichen Sonderstatus möglich gewesen.