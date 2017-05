Ende eines Zyklus

Schutzbekleidung von Stahlarbeitern für den harten Job in der »Hütte«. Gegen Jobabbau müssen sie sich selbst helfen Foto: Ina Fassbender/Reuters

Es war so laut, dass Spaziergänger im anliegenden Park die Betriebsversammlung bei Thyssen-Krupp-Steel mit verfolgen konnten. Wegen des großen Andrangs von 4.500 Arbeitern musste ein Teil der Veranstaltung am Donnerstag abend vor das Werktor in Duisburg verlegt wegen.

Investor Cevian drängt

Der Vorstandschef der Stahlsparte, Andreas Goss, wollte die Befürchtungen der Stahlarbeiter zerstreuen, die um ihre Arbeitsplätze bangen. Eine mögliche Fusion mit dem indischen Multi Tata-Steel liegt in der Luft. »Dieser Vorstand steht nicht dafür, dass wir 4.000 Arbeitsplätze abbauen. Wir bereiten das auch nicht vor«, sagte der Manager. Das mag sein, nur wird Goss das nicht zu entscheiden haben, erklärte Thomas Kennel, zweiter Geschäftsführer der IG Metall Duisburg-Dinslaken, am Freitag gegenüber jW. Die Entscheidungen würden vielmehr an der Konzernspitze der Thyssen-Krupp-AG und ihrer Anteilseigner getroffen. Unter diesen dränge besonders die schwedische Cevian-Gruppe, die rund 15 Prozent der stimmberechtigten Aktien der Thyssen-Krupp-AG hält, auf schnelle Rendite. Die langfristigen Ziele des Unternehmens seien den Investoren egal.

Vorstand Goss gab an, alle möglichen Maßnahmen, die getroffen werden müssten, um die Stahlsparte für die Zukunft zu rüsten, werde man »mit Augenmaß« und in Abstimmung mit den Mitbestimmungsgremien auf den Weg bringen. Für die nächsten fünf Jahre kündigte Goss Investitionen in Höhe von acht Milliarden Euro an.

Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Günter Back hegte Zweifel daran. Enthalten in den genannten acht Milliarden seien schon früher bewilligte Vorhaben. »Die Flickschusterei mit Tata muss sofort ein Ende haben.« Es werde seit eineinhalb Jahren über eine Fusion verhandelt, ohne dass ein Ergebnis abzusehen sei, sagte Back. Das sei ein deutliches Zeichen dafür, dass Thyssen-Krupp und Tata nicht zueinander passten. Und Gespräche zwischen Betriebsrat und Unternehmensführung über eine Restrukturierung bei der Thyssen-Krupp Steel Europe AG werde es erst geben, wenn das Thema Fusion vom Tisch sei, so Back.

Widerstand der Arbeiter

Thomas Kennel erklärte gegenüber jW am Freitag, um eine durchschnittliche im Werk integrierte »Hütte« mit etwa 3.500 Beschäftigten am Laufen zu halten, müsse jährlich ein dreistelliger Millionenbetrag ausgegeben werden. Da sich das Management entschlossen habe, aus dem zyklischen Geschäft, in dem es immer wieder Nachfrageflauten gebe, auszusteigen, blieben den Bossen drei Möglichkeiten. Eine Schließung der Thyssen-Krupp-Stahlwerke in Deutschland sei unwahrscheinlich. Die IG Metall habe einen Organisationsgrad von 85 Prozent, sagte Kennel. Der Widerstand der Arbeiter wäre enorm. Der Sozialplan für die Entlassenen würde den Konzern an den Rand der Zahlungsfähigkeit drücken. Einen Käufer zu finden dürfte angesichts der Marktlage aussichtslos sein. Die zahlungskräftigsten Konzerne aus China haben kein Interesse an der Stahlbranche. Die Volksrepublik hat sich das Ziel gesetzt, Überkapazitäten abzubauen. Bliebe nur die Fusion. Die niedrigen Leitzinsen befördern Konzentrationsprozesse. Firmenübernahmen werden billiger. Durch einen Zusammenschluss können die Kapitalisten sich der Mitarbeiter entledigen. »Arbeitsplatzverlust ist das Wesen einer Fusion«, sagte Kennel. Im Managersprech heißt das »Synergieeffekt«.

Der Vorstandsvorsitzende des Thyssen-Krupp-Gesamtkonzerns, Heinrich Hiesinger, sprach am Freitag auf der Bilanzvorstellung in Düsseldorf. Er hob einmal mehr hervor, dass er mehr auf die Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäfte des Unternehmens setzt als auf Stahl. »Die Rohstoffmärkte und damit die Werkstoffgeschäfte unterliegen starken Schwankungen, die wir nicht beeinflussen können«, sagte der Spitzenmanager. Der Ausbau der anderen Geschäfte ermögliche stabilere Ergebnisse. Hiesinger verhandelt bereits seit dem vergangenen Jahr über eine Fusion der Stahlsparte mit dem Konkurrenten Tata-Steel. Finanzchef Guido Kerkhoff attestierte: »Für den Umbau, den wir vorhaben, brauchen wir einen Partner.« Die Gespräche mit Tata würden fortgesetzt, fügte er hinzu. Es gebe keine Notwendigkeit, etwas anderes aktuell in Erwägung zu ziehen.