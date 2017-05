Beweisaufnahme im NSU-Prozess endet

Der Psychiater Joachim Bauer am 3. Mai vor dem Oberlandesgericht München Foto: Michael Dalder/Reuters

Nach gut vier Jahren läuft im NSU-Verfahren die letzte Frist für Beweisanträge ab. Am Mittwoch können die Prozessparteien vor dem Oberlandesgericht München die letzten regulären Anträge stellen. Der 6. Strafsenat, vor dem sich die mutmaßliche Neonaziterroristin Beate Zschäpe und vier Mitangeklagte verantworten müssen, hatte mitgeteilt, dass bei später eingehenden Anträgen begründet werden müsse, warum sie erst danach gestellt werden. Außerdem will das Gericht diese Woche die Vernehmung zweier Psychiater abschließen, die sich mit Zschäpes Persönlichkeitsstruktur und ihrer Schuldfähigkeit befasst hatten.

Bereits für Dienstag sind Nachfragen an den Bochumer Psychiater Pedro Faustmann geplant. Er hatte im Auftrag der drei Zschäpe-Pflichtverteidiger Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl und Anja Sturm ein methodenkritisches Gutachten erstellt. Darin wirft er dem vom Gericht bestellten Sachverständigen Henning Saß fachliche Fehler vor. Saß hatte Zschäpe volle Schuldfähigkeit attestiert und sich auf Akten, Zeugenaussagen und Zschäpes Verhalten im Gerichtssaal gestützt. Am Donnerstag soll der Freiburger Psychiater Joachim Bauer befragt werden. Dieser hatte der Hauptangeklagten eine abhängige Persönlichkeitsstörung bescheinigt. Bauer hatte den vierjährigen Prozess nicht verfolgt, konnte dafür aber zwischen Ende Februar und Mitte März 2017 mit Zschäpe in der Untersuchungshaft mehrere Gespräche führen. Sie hatte sich geweigert, mit Saß zu reden, jedoch im Februar für Bauer, der auch Autor populärwissenschaftlicher Bücher ist, eine Besuchserlaubnis beantragt. Sechsmal soll er sie in der JVA München-Stadelheim getroffen und rund zwölf Stunden mit ihr gesprochen haben.

Außerdem hatte Bauer Protokolle von Zeugenvernehmungen ausgewertet – darunter auch eine von Zschäpes Mutter, die für seinen Befund »unverzichtbar« sei. Allerdings hatte die Mutter der Hauptangeklagten im Prozess die Aussage verweigert und auch die Verwendung ihrer Aussagen bei der Polizei untersagt. Zschäpes vierter Pflichtverteidiger Mathias Grasel sagte auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa am Wochenende, die Mutter sei jetzt wohl doch mit der Verwertung einverstanden. Eine Erklärung von ihr sei nach München unterwegs. Zschäpe hatte fast 14 Jahre mit ihren Freunden Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos unbehelligt im Untergrund gelebt. Während dieser Zeit haben Mundlos und Böhnhardt laut Anklageschrift zehn Menschen ermordet und mehr als 20 durch Sprengstoffanschläge verletzt, was Zschäpe in ihrer Aussage Ende 2015 bestätigte. Jedenfalls hätten ihr die beiden Männer jeweils im nachhinein erzählt, dass sie alleine gehandelt hätten. Nur die ihr vorgeworfene Rolle als gleichberechtigte Planerin bestritt die heute 42jährige: Sie sei mit diesen Taten nicht einverstanden gewesen, habe aber sowohl wegen einer unglücklichen Liebe zu Böhnhardt und der Freundschaft mit Mundlos als auch wegen ihrer finanziellen Abhängigkeit von den beiden Bankräubern keine Möglichkeit gesehen, sich von ihnen zu trennen. (dpa/jW)