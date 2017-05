Ich glaube nicht an Abschiede

Foto: Mark Blinch/Reuters

Eine schwarze Limousine fuhr heran. Knirschender Kies. Helles Sonnenlicht, vom Blau des Himmels war aber nichts zu sehen. Ein Mann in schwarzer, uniform­ähnlicher Kostümierung, mit ebenso schwarzer Schirmmütze, saß am Steuer, schaltete den Motor ab, stieg aus, umlief den Wagen südwärts, hielt dann vor der linken Hintertür und öffnete sie. Ein anderer Mann, in edlerem Zwirn, duckte sich, stieg aus. Das Ganze glich einem Theaterstück. Es herrschte absolute Ruhe. Irgendwo entstand das Bild eines zur Seite kippenden Körpers, mit Blut, das aus einem Mundwinkel sickerte. Jemand machte ein Foto, jemand schrieb dazu etwas auf.

Ein Telefon klingelte. Das bedeutete, dass wer rangehen konnte, und dann würde irgend etwas passieren, irgendeine Handlung beginnen. Oder es ging niemand ran, und die Handlung wurde aufgeschoben. Ein Loch im Spannungsaufbau. Das Telefon klingelte noch einmal, es war ein tüdeliges Neunziger-Jahre-Klingeln. Dann verstummte es.

Die Marquise ging um fünf Uhr aus. Der General durchmaß das Zimmer. Blendende Sonne, reflektierender Schnee. Der General zog die Vorhänge zu. Von fern war das Rotieren von Helikoptern zu hören. Der General setzte sich in einen Ohrensessel, legte ein Bein über das andere.

Das Gespenst trug Schwarz, das Gespenst trug Trauer. Jetzt, da es sich endlich beklagen konnte, dass er, der General, sie verlassen hatte, für so eine lange Zeit, für eine Ewigkeit und drei Tage, saßen wir bereits in der ausgeräumten Kirche und warteten. Keine Kreuze, kein Altar, kein Kreuzgang, nichts. Alles sah abgetakelt und abbruchreif aus. Karg, leer, unbehaust. Immerhin hatte man ein paar Bänke aufgetrieben, einfache Kirchenbänke. Da saßen wir und schauten uns nicht an. Die Leute im Dunkeln, die interessierten einfach niemand.

Ich wollte das Gespenst weinen sehen, aber das Gespenst weinte nicht. Es vergoss keine Träne, weder während der Trauerfeier, noch auf dem Friedhof, und auch nicht beim anschließenden Empfang. Das Gespenst trug schwarze Handschuhe; es trug ein Kleid, das auf den ersten Blick perfekt schwarz war, leicht glänzend und beinahe undurchdringlich, und das erst auf den zweiten Blick als weißes Kleid erkennbar wurde, das lediglich schwarz gefärbt worden war. Das Gespenst lächelte nicht, sagte kaum ein Wort, sondern rauchte eine Zigarette mit schwarzem Mundstück, eine E-Zigarette, äußerst elegant. Die ihr als frischgebackene Witwe gewidmeten Kondolenzen nahm sie mit ausgestreckter, schwarzledern glänzender Hand und unendlich müdem Gesichtsausdruck entgegen. Das Schwarz stand ihr; ihr Auftritt war makellos, die Blicke folgten ihr nahezu unauffällig, niemand wollte ihr zu nahe treten.

Ich hatte es gesehen. Die Autos auf dem Friedhofsparkplatz, sie waren vorwiegend farblos. Schwarz, weiß, grau. Ich hatte die Trauer gesehen, die verdeckten Augen, die Tränen der Frauen, die Kränze und Schleifen mit den Namen der Überlebenden, die auch auf den Kondolenzkarten standen. Die Überlebensbotschaften. Diese Botschaften gingen hinaus in die Welt, hinaus ins All, ins Schwarze, ins schwarze, dunkle Weltall. Einer der Trauergäste hatte dramaturgisches Talent entwickelt. Er hatte im Dunkeln geschrieben, ins Dunkle hinein, er hatte eine spontane Trauerrede gehalten, eine Moritat, sich vergangene Situationen ausgedacht, Winkelzüge für die anderen. Kleine Szenen waren entstanden, Fiktionales wurde mit Faktualem vermischt, vorne am Altar, aber die Verknüpfungen folgten nicht immer einer Kausalität.

Sobald die Messe zu Ende ist, wird weiter gefoltert.

Sie ließ sich entschuldigen. Sie fiel aus. Sie fiel aus dem Rahmen, sie sprang aus dem Fenster. Es war acht Uhr post mortem.

Sie hatte einen Knall. Gut, einen Knall hatten die meisten. Aber sie hatte einen der unverträglichen Sorte; so einen Egoknall, der auf soziale Inkompetenz schließen ließ. Damit kam sie in ihren Zwanzigern noch hervorragend durch, weil diese soziale Inkompetenz noch mit Coolness und Unnahbarkeit verwechselt wurde, weil sie oberflächlich funky und anziehend aussah, weil es sie noch attraktiver machte. In ihren Dreißigern konnte sie von diesem Ruf noch zehren, aber allmählich verblassten die Effekte, verschwand die Schönheit, wurden die Störeffekte lauter, aber ihr Knall beinhaltete ja eben Blindheit für das Eigene und das Soziale; so dass sie sich nur darüber wundern konnte, irgendwie auf dem absteigenden Ast zu sitzen, ohne zu ahnen, wieso jetzt eigentlich. Ab 35 wurde sie allmählich hauptsächlich als Schreckschraube gesehen, danach wurde es ganz finster. Das Alter, das sich rächt für die Arroganz der Jugend, das war das File, der Ordner, in den das fiel.



Sie fiel aus. Sie sprang aus dem Rahmen.

Plötzlich tat es mir leid. Mir tat es um den Toten leid, mir tat die verlorene, in sich selbst verlorene Arbeiterklasse leid, mir taten die Frauen leid, die ich nicht geheiratet hatte, mir tat es leid, dass ich keinen Ehering trug. Mir tat alles leid. Wenn ich weinen könnte. Wenn ich lautlos weinen könnte, unauffällig.

Der General durchmaß das Zimmer. Vegetative Dystonie, psychische Traumata nach Einsätzen im Kampfgebiet; die Grillen des nahenden Alters. Als Auslöser für »Vegetative Dystonie« gelten Reizüberflutung, Stress, Konflikte: in der Partnerschaft, der Familie, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, hinsichtlich der Gesundheit, nach Geburten, in den Wechseljahren, nach Trennungen oder Todesfällen. Auch Einsamkeit oder Angst (vor Prüfung, Problemen, Auseinandersetzung) können Ursachen sein. Der General durchmaß das Zimmer. Vereinzelt Sonnenstrahlen fielen hinein. Es war ein seltsamer, wechselhafter Herbst. Es war ein seltsamer, wechselhafter Winter. Erinnern, wiederholen, durcharbeiten. Die begleitenden Zustände waren wie folgt benennbar: erbost, violent, allgelegentlich, vehement, heimtückisch. Dazu die Nachrichtenkanäle, ohne Ton, mit Laufband.

Der General durchmaß das Zimmer. Er hatte unerbittliche Befehle erteilt. Als sie sich endlich beklagen konnte, dass er sie verlassen hatte, für so eine lange Zeit, die jetzt beginnen sollte, standen sie in einer ausgeräumten Kirche mit hellem Parkett. Keine Kreuze, keine Bänke, kein Altar, nichts. Dann kam Musik, und sie tanzten. Sie tanzten in der Kirche, in der ausgeräumten Kirche, auf dem hellen Parkett.

Nach und nach versammelten sich auch die anderen. Die Arbeiter, die Presse, der Rundfunk. Die Arbeiter, die Kumpel, alle vornehmlich in Schwarz. Alle trugen Sonnenbrillen. Wir haben die Rechte, euch springen zu lassen. Jemand legte einen Tanzbärtanz hin. Wer hat sich das mit den Vampiren eigentlich ausgedacht? Uns kriegen die nicht. Das zwangsernährte Gespenst umarmte uns, die Gewerkschaft redete uns zu, die Frauen wollten noch nicht so, wir auch nicht, aber es kamen Einladungen von überall her, aus der ganzen Welt. Vorher hatten wir, die Bergarbeiter, die Kumpel, unter den anderen Arbeitern und darüber hinaus nicht immer den besten Ruf. Die Leute im Dunkeln, die interessierten einfach niemand.

Es war kein Tag mit guter Laune, es war ein dunkler Tag. In Brandenburg war Winter, in Chile nicht. Sommer war es da. Vor der Messe hatte ich mir die Turmspitze angesehen, die abgenommen worden war und neben der Kirche stand. Die Kirche sollte bald »einen neuen Hut« bekommen, wurde gesagt. Im Inneren sah alles abgetakelt und abbruchreif aus. Karg, leer, unbehaust. Die Musik setzte aus, der Tanz wurde beendet. Der Rechtsanwalt trug kurze Hosen. Und er setzte sich haargenau auf den Platz, auf den ich mich hatte setzen wollen.

Hier in der Kirche, auf der Holzbank, in der wir alle eingereiht saßen wie Schulkinder und eine lähmende Zeremonie über uns ergehen ließen, in der Pflöcke und Knoblauchdragees verteilt wurden zum Höhepunkt – letztere wurden gar mancher und manchem direkt auf die Zunge gelegt – streichelte sie ausgiebig seine haarigen Beine; er war tatsächlich in kurzen Sporthosen gekommen. Aus Trotz, oder einem Anflug von Ironie. Im Winter. Bei der Kälte. Alle Macht den Signalen.

Lichtsignale wurden in die Tiefe gesendet. Die Tiefe war jetzt unbehaust. Niemand mehr da, da unten, niemand mehr da, in der Tiefe. Nun würden sie sich bald in der Welt verstreuen, manche würden nie wieder arbeiten, nie wieder arbeiten können, andere würden versuchen, in der Familie Halt zu finden. Im Grunde waren alle fertig. Waren fertig und sahen fertig aus. Und ahnten nicht, wie fertig sie erst in ein paar Jahren sein würden. Versendet, abgegraben, abgegessen, ausgelutscht. Und vergessen. Hoffen wir, dass wir das Richtige tun, sagten sie. Hoffen wir, dass wir die Anliegen unserer Klasse in die Welt tragen können. Hoffen wir, dass ein neuer Anfang gemacht sein wird.

In der Sakristei befand sich ein an der Wand hängendes Telefon, das dreimal laut klingelte – ich hob ab, Vater war dran. Woher er denn wisse, dass ich hier sei, sagte ich. Und er so: Wo ich denn sonst sein solle. Und wann ich denn kommen würde, wegen dem Essen. In der Kirche, oder unten im Schacht, ich konnte das kaum noch voneinander unterscheiden, fühlte ich mich wie Batman in Transsylvanien. Ich hatte Heimatgefühle. Und immer noch kein Zeichen von den Unterirdischen.

Allmählich bekam ich Lust, eine zu rauchen. In der Sakristei, die so etwas wie der Backstagebereich dieser Kirche war. Ich dachte: Wie geht eigentlich Trauer? Was muss man da leisten? Nichts, die Trauer arbeitete von allein. Es war einfach Zeit, die verging. Sie verging schmerzhaft. Als die Lust verschwand und mein Kopf wieder klarer wurde, war die Trauerfeier bereits in vollem Gange. »Lobet den Herren«, rief es vorne, und ich dachte unweigerlich: Nein, lobet ihn nicht! Welchen Herren denn? Warum sollte man seinen Vorgesetzten loben? Was für eine devote Religion ist das, die so etwas will? Anschließend hieß es: »Ich glaube, dass Gott ...« und irgendwie ging der Satz dann weiter. Aber schon »Ich glaube, dass« klang nach einer Satzeröffnung, der kein Vertrauen zu schenken war.

Ich bekam schon wieder Lust, eine zu rauchen. Der Weihrauch bot keinen Ersatz. Hatte man in den sechziger Jahren in Kirchen rauchen dürfen? Oder sind es immer schon Nichtraucherkirchen gewesen? Und wie war das mit Sex? Ich erinnerte mich an eine weitere Nacht unter dem Dachstuhl. Es war ein komisches Gefühl gewesen, in der Nähe des Todes Sex zu haben. Es war nicht so, als ob das tragische Ereignis schattenhaft über uns hing oder wir in Anbetracht des Todes noch einmal das Leben feiern wollten; tatsächlich schien der Sex im Vergleich zu den anderen Geschehnissen ungeheuer banal zu sein. Dabei war die Leiche längst aus dem Haus geschafft worden. Dafür hatte der Bestatter gesorgt, natürlich nicht persönlich. Er hatte zwei junge Leute in einem schwarzen Kastenwagen geschickt. Ich sah auf den verschwitzten Körper neben mir, der leicht zitterte und in seiner Handtasche nach einer Münze für den Klingelbeutel suchte. Ich versuchte, mir nichts anmerken zu lassen. Immerhin hatten wir ein gutes Bild abzugeben auf diesem Gesellschaftstermin, der auf der Tagesordnung stand.

Ich dachte darüber nach, dass es gut wäre, Kirchen umzuwidmen, sie in den Orten stehen zu sehen, ohne an Gott denken zu müssen, sondern an Tischtennisturniere, an Konzerte, an Schwimmbäder. Man könnte ein großes Ehebett aufstellen, in der Mitte dieser Kirche, anstelle des Altars, die Kerzen mit etwas Abstand, und die ganze Kirche vermieten für eine besondere Hochzeitsnacht. Ein schwarzes Ehebett. Ein Ehebett aus Stahl. Ich dachte an Albert Einstein, der Gott mit Liebe gleichgesetzt hatte. Wie es die Dunkelheit nicht gebe, da sie nur die Abwesenheit von Licht sei, hatte er geschrieben, gebe es das Böse nicht, denn das Böse sei lediglich die Abwesenheit von Gott, also der Liebe, die vom Herzen kommt oder so ähnlich, und ich dachte, dass das den Begriff auch nicht hat retten können, denn den Begriff von Gott braucht man für diese Definition von Liebe nicht. Ich dachte über die Dunkelheit nach, aus der ich gekommen war, und dass ich stets das Gefühl hatte, dass es genau andersherum war, dass nicht die Dunkelheit die Abwesenheit von Licht, die Kälte die Abwesenheit von Wärme, das Böse die Abwesenheit von Liebe war, sondern dass die dunklen, kalten, lieblosen Räume der Urgrund waren, durch die allerhöchstens Licht fallen, in denen Wärme sich ausbreiten, Liebe (durch Reibung?) entstehen konnte. Man müsste, dachte ich, wenn man schon das Wort gebrauchen sollte, so doch von Gott als dem Herrn der Finsternis reden, denn die Finsternis ist das Vorherrschende, Normale, alles andere braucht Energie und verschwindet, aber die Finsternis bleibt ewig, wie man ja wohl am Weltall sieht.

O Satan, dachte ich. Und dann dachte ich, dass meine Gottesfurcht, meine Abscheu vor der Idee eines Gottes mit meinem Ödipuskomplex zusammenhing, denn meine Mutter war eine nahezu fanatische Katholikin gewesen, eine Pfarrsekretärin, die sich nach ungeschriebener Vorschrift von ihrem Chef hat verführen lassen, und dass ich als Kind diesen ominösen, nirgends sichtbaren, nirgends greifbaren Gott als riesige Konkurrenz empfunden haben musste, als etwas, das zwischen mir und dem Glück stand, bevor ich herausfand, dass diese allumfassende Instanz nichts weiter als eine Schimäre war, denn sie zeigte sich nicht, nirgends, sie war ein Popanz, eine Lüge. Und statt Gotteserfahrungen hatte ich immer nur Erfahrungen einer Gottesabwesenheit, eines toten oder zumindest schweigenden Gottes gemacht. Und statt einer Erleuchtung habe ich eine Verdunklung erlitten, dachte ich, während unter mir die Kirchenbank hölzern knirschte. Und wie war das mit meinem Vater? Auch mein Vater war eine Scheininstanz, eine vorgebliche Größe, aber seine Macht konnte ich akzeptieren und akzeptiere sie noch (wenn auch meist zähneknirschend), denn mein Vater war wenigstens real.

Die Kirche leerte sich, draußen täuschte Sonne Sonne vor. Es war ein gemalter Sonntag, gemalt wie in Bademantel. Die längste Nacht lag endlich hinter uns. Eine Frau trug ein überlanges Halstuch, über das ich fast gestolpert wäre. Es war selbstredend schwarz. Mein Telefon klingelte, jemand mit unterdrückter Nummer, ich sah skeptisch aufs Display, ging nicht ran. Die Handlung konnte beginnen. Wo war hier die Wildnis? Ich sah nur zurechtgestutzte Hecken und Beleuchtung. Und wohlverpackte Menschen. Ich spürte einen stechenden Schmerz. War das die Trauer, oder war es etwas anderes? Es wäre so cool, wenn sie fortbleiben würde, dachte ich. Die Trauer. Die Traurigkeit. Ich rostete ein. Ich hatte Fehler gemacht. Ich hatte immer noch diese blöde Schwermut, allerdings hatte ich die auch schon, als ich zwanzig war. Fünfzehn. Zehn. Vielleicht hatte ich diese blöde Schwermut schon immer.



Es begann zu schneien.

Milena saß auf der Kirchhofsmauer, die Beine übereinandergeschlagen. Sie trug ein schwarzes Winterkleid, in dem sie wie eine italienische Filmschauspielerin aus den sechziger Jahren aussah. Es verschlug mir den Atem. Die Wolkendecke hatte sich zugezogen, der Schnee rieselte ansprechend leise. Ich fror und versuchte gleichzeitig, cool zu bleiben. Zur Begrüßung gab es eine leicht distanzierte Umarmung. Ich setzte mich neben sie. Ich schaute in meine Hände, um eine Erinnerung an die letzte mit ihr verbrachte Nacht heraufzubeschwören, die Nacht oben im Forsthaus, aber es war schon zu lange her. Ich fragte mich, ob ich nicht längst dabei war, ein Gefühl für sie zu entwickeln, das mehr wollte als diese seltsame Geschichte, die hinter uns lag. Der Ehebruch, die Verzögerung, all das. Milena sah mich kritisch an und sagte, sie habe fast eine halbe Stunde auf mich gewartet.

Draußen vor der Kirchentür, im gleißend hellen Licht, musste ich sie mit Leuten fotografieren, die ich nicht kannte. Sie küsste ihren Mann, als er aus der Kirche kam, und dessen Idee dieser Ausflug ins Umland ursprünglich einmal gewesen war. Sie küsste also ihren Mann, was ich so zum allerersten Mal sah. Eine schockierende Handlung, sollte man meinen, aber ich sah sie mir an wie einen Filmausschnitt; was ich dabei im Hinterkopf hatte: Schmerzen. Eine gewaltige Dunkelheit. Eine verspannte Seele. Ich mag keine Abschiede. Die Kameras waren auf sie gerichtet, der Rechtsanwalt ließ von ihr ab, redete mit dem hinzutretenden Gespenst, das mir einen mitleidigen Blick gab. Ich trat mutig auf Milena zu, schloss sie ein letztes Mal in die Arme und sagte, wir sehen uns. Wenn nicht hier, dann woanders.