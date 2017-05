Feste deutsche Hand

BDI-Präsident Dieter Kempf propagiert Kahlschlagprogramm für Frankreich Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Am Montag nach dem Wahlsieg Emmanuel Macrons sagte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) dem Franzosen, wo’s langgeht: »Macrons wichtigste Aufgabe sei es nun, die Franzosen hinter seinem Reformprogramm zu versammeln«, ließ sich BDI-Präsident Dieter Kempf zitieren.

Das ist die Sprache, die der Franzmann versteht. Irgend jemand muss klarmachen, wie das Kräfteverhältnis aussieht. Der neuste Stand lautet: Der Abstand zwischen beiden Ländern beim nominalen Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von ungefähr 600 Milliarden US-Dollar vor der Finanz- und Wirtschaftskrise bis 2016 auf etwa eine Billion US-Dollar – 3,5 Billionen BIP hat Deutschland, 2,5 Billionen Frankreich.

Deutsch-französischer »Motor« in der EU? Lange her. Heute lautet die Frage, wie viele deutsche Euro nötig sind, damit Frankreichs Schwäche nicht den ganzen EU-Laden auseinanderfliegen lässt. Die ersten Reaktionen in Berlin auf den Wahlausgang zeigten Uneinigkeit: Auf der einen Seite die Imitatorin der schwäbischen Hausfrau – »Mir gäbet nix« – Angela Merkel, auf der anderen Spendierhosenträger Sigmar Gabriel, der die deutsche »finanzpolitische Orthodoxie« aufgeben will. Die Neue Zürcher Zeitung verband am Mittwoch mit dem »sozialliberalen Traumpaar Macron-Gabriel« folgerichtig die »Horrorvision einer europäischen Umverteilungsunion«. Alarmismus gehört zum innerimperialistischen Widerspruch.

Zum Glück gibt es den BDI und seine Klartextsprachrohre, denen das politische Personal egal ist. Sie verkünden beruhigend: Alles bleibt fest in deutscher Hand. Bereits am Dienstag hatte Christian Schubert in der FAZ dem neuen Mann im Élysée-Palast gönnerhaft bescheinigt: »Immerhin bringt er gute Voraussetzungen mit.« Er ächze nicht »unter dem Ideologieballast, der die sozialistische Regierung immer wieder bremste«. Er hat, heißt das wohl, das Zeug zum französischen Gerhard Schröder – weg mit »Sozialklimbim«. Allerdings: »Das Programm des künftigen Präsidenten hat die richtige Stoßrichtung, es glänzt aber nicht durch innere Logik, sondern wirkt wie ein Potpourri an zusammengeklaubten Inhalten. Ohne beherzte Einschnitte in die Staatsausgaben – der Quelle der meisten Übel – sind keine durchgreifenden Erfolge zu erwarten.«

So etwas schreibt einer zehn Jahre nach Beginn der Finanzkrise hin und bekommt es im Wirtschaftsteil der »Qualitätszeitung« gedruckt. Als hätten überbordende Staatsausgaben, die es für Krieg und Rüstung in den USA 2007 ebenso wie heute allerdings gab, den Schlamassel herbeigeführt. Dessen Ursache war die gigantische Betrugsmasche des finanzmarktgetriebenen Kapitalismus. Schuberts Empfehlung zur Kappung des Etats kommt der Bekämpfung einer Springflut mit einem Teesieb gleich.

Die BDI-Stellungnahme und sein Kommentar lassen aber erkennen, wo fürs deutsche kapitalistische Wesen die französische Schwächelei in Wirklichkeit herrührt: von der Existenz eines »kräftigen, aber bösartigen Burschen« (Hobbes), des Volkes. Die deutsche Theorie von dessen Niederhaltung schlug jahrhundertelang in Abschlachten und jeweils Jahrzehnte politischer Friedhofsruhe um, geteilt wurden nicht die Revolutionen, sondern die Restaurationen anderer Länder – Ausnahme DDR. Frankreich hat andere Traditionen, und so graust sich Schubert vor den »gleichheitsliebenden Franzosen«: »Auf der Straße ist mit Demonstrationen zu rechnen, wenn Macron die überfällige Lockerung des Arbeitsrechts weiter vorantreibt.« Das ginge ja noch, aber: »Weite Teile der französischen Gesellschaft stehen der Marktwirtschaft noch skeptisch gegenüber.« Das ist schlimmer als die Guillotine und besagt: Das französische Volk hat sich das Vertrauen des deutschen Kapitals verscherzt. Macron wird hart arbeiten müssen, um es wiederzugewinnen.