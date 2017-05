Am Freitag hat in Belgrad der Abriss von mehreren Lagerhallen begonnen, in denen Flüchtlinge Unterschlupf gefunden hatten. Bulldozer zerstörten die Gebäude unweit des Bahnhofs im Zentrum der serbischen Hauptstadt. Auf der Fläche sollen Häuser des Megabauprojekts »Belgrad am Wasser« entstehen. In den Wintermonaten hatten in den Lagerhallen Tausende Schutzsuchende bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt Obdach gefunden. Bereits am Mittwoch wurden die rund 400 verbliebenen Bewohner in Notunterkünfte außerhalb der Stadt gebracht. (jW)