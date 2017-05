Indien: Mehr Vergewaltigungen

Der Ruf nach der Todesstrafe für Vergewaltiger kommt in Indien auch von Linken. Hier wird sie von einer Aktivistin des Sozialistischen Einheitszentrums von Indien (Socialist Unity Centre of India (SUCI) gefordert (Kolkata, 31. Mai 2016) Foto: Rupak De Chowdhuri/REUTERS

Straßenproteste, Aufklärungskampagnen, parlamentarische Debatten: Unzählige Aktionen auf diversen Ebenen hat es in den vergangenen Jahren in Indien im Kampf gegen sexuelle Gewalt gegeben. Dennoch nimmt die Zahl dieser Verbrechen eher weiter zu – und die Opfer werden immer jünger.

Einer der jüngsten Fälle datiert von Mitte April, als in der Stadt Jamshedpur im Bundesstaat Jharkhand, einem Zentrum der Stahlindustrie, die fünfjährige Tochter eines Straßenhändlers mutmaßlich von zwei 15jährigen vergewaltigt wurde. Der Vorfall sorgt insbesondere wegen des Verhaltens von Behördenvertretern für Empörung. Denn die Beamten der zuständigen Polizeistation hatten die Eltern des Mädchens ohne Aufnahme einer Ermittlungsanzeige wieder nach Hause geschickt und ihnen lediglich ein paar Schmerztabletten für das Mädchen mitgegeben. Anschließend brachten die Eltern es zunächst in eine Privatklinik, dann, als der Zustand des Kindes sich weiter verschlechterte, in ein staatliches Krankenhaus. Dort verlangten die Ärzte das Dokument, das die Polizei nach Aufnahme einer Anzeige normalerweise aushändigen soll (First Information Report, FIR). Weil die Eltern dies nicht vorlegen konnten, verweigerten die Mediziner nach Angaben der Tageszeitung Hindustan Times (Onlineausgabe, 27. April) die Behandlung der Kleinen.

Erst fünf Tage zuvor hatte dasselbe Blatt von einem weiteren entsetzlichen Verbrechen berichtet: In Gwalior im Bundesstaat Madhya Pradesh wurde eine Neunjährige offenbar wochenlang schwer sexuell misshandelt. Nach dem Tod seiner Eltern hatte das Mädchen bei seiner verheirateten, wesentlich älteren Schwester gelebt. Von deren Ehemann und drei weiteren Männern wurde das Kind wiederholt vergewaltigt. Neben dem 35jährigen wurde auch die Schwester festgenommen, weil sie offenbar davon wusste. Ihr wird von den Behörden Beihilfe vorgeworfen. Laut Hindustan Times hatte ein Nachbar am 31. März den Kindernotruf alarmiert, weil er Zeuge der Gewalt gegen das Mädchen geworden war. Die Schutzeinrichtung, in der es daraufhin untergebracht wurde, alarmierte die Polizei.

2012 war vom Parlament in Neu-Delhi ein erweitertes Gesetz zum Schutz von Kindern vor sexuellen Übergriffen beschlossen worden. Eine Verschärfung und Präzisierung der Vorgaben ­speziell in bezug auf Zwei- bis Zehnjährige hatte der Oberste Gerichtshof bereits im Januar 2016 angemahnt. Getan hat sich seither praktisch nichts. In den letzten fünf Jahren ist die Zahl vergewaltigter Minderjähriger laut Medienberichten drastisch angestiegen. 2011 wurden demnach landesweit knapp 5.500 Fälle erfasst. 2016 waren es 13.800.

Unterdessen hat vergangenen Freitag der Oberste Gerichtshof die Todesstrafe gegen vier Täter bestätigt, die im Dezember 2012 in der Hauptstadt Delhi eine 23jährige Studentin so brutal sexuell misshandelt hatten, dass sie knapp zwei Wochen später ihren Verletzungen erlag. Deren Verteidiger hatten gegen das Urteil der Vorinstanz Berufung eingelegt. Der Fall hatte weltweit Entsetzen ausgelöst und in Indien nie dagewesene Massenproteste gegen Gewalt an Frauen ausgelöst.