Nilgänse aus Afrika – auch im Schwimmbad beweisen sie Robustheit und Anpassungsfähigkeit. »Europas ungebetene Gäste« Foto: ZDF/dpa

Re: Die Nilgänse kommen

Europas ungebetene Gäste

Sie verfolgen Jogger und Radfahrer, hinterlassen ihren Kot in öffentlichen Grünanlagen, verunreinigen Badeseen und bevölkern zu Hunderten Äcker und Parks. Es geht um Gänse, afrikanische. Europa, deine Sorgen möcht' ich haben.

Arte, 19.45

Im Revier – Ein Streifzug durchs Ruhrgebiet

Von wegen Vögel: Sarah Mölling aus Bottrop ist eine der wenigen Nachwuchs-Taubenzüchterinnen. Das will man doch wissen. Und NRW wählt am Sonntag!

WDR, 20.15

Makro: Griechenland – Comeback oder Dauerkrise?

Wirtschaft in 3sat

Ach, Europa! Im Sommer muss Griechenland mal wieder seine Schulden teilweise begleichen. Über die Auszahlung weiterer Hilfskredite wird diskutiert. Gibt es kein frisches Geld, steht Griechenland erneut vor dem Bankrott. Macron? Ist er der Apoll, der vom Élysée-Palast niedersteigt? Oder wird Ares Schäuble, sprich der BRD-Finanzminister, mal wieder alles kaputtschlagen? Und wenn aber Deutschland so mächtig geworden ist – was wird die Antwort der anderen EU-Mitglieder sein?

3sat, 21.00

Arbitrage – Der Preis der Macht

Der Hedgefondsmanager Robert Miller will seine Investmentfirma teuer verkaufen. Allerdings sind die Bilanzen geschönt, sein Gläubiger drängt auf Rückzahlung, und der potentielle Käufer zögert. Unter Stress besucht Miller seine heimliche Geliebte, die durch seine Schuld bei einem Autounfall stirbt. Miller verwischt seine Spuren und flüchtet, doch Detective Michael Bryer ist ihm auf der Spur. Top! Mit Richard Gere, Susan Sarandon, Tim Roth. USA/PL 2012. Regie: Nicholas Jarecki.

3sat, 22.50

Asphalt-Cowboy

Der 28jährige Joe Buck arbeitet in einer texanischen Kleinstadt als Tellerwäscher. Eines Tages beschließt er, nach New York zu gehen, wo er als Gigolo schnelles Geld machen will. Doch der mittellose Naturbursche im Cowboy-Kostüm landet bald ganz unten. Dort lernt er den Kleinganoven Ratso kennen, der sich seiner annimmt. Gemeinsam versuchen sie, zu überleben. John Schlesinger inszenierte mit »Asphalt-Cowboy« 1968 seinen ersten US-Film und rechnete sarkastisch mit dem amerikanischen Traumab. Der Streifen zählt zu den Klassikern des New-Hollywood-Kinos. Mit Dustin Hoffman, Sylvia Miles.

BR, 23.35