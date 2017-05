Foto der Woche

Foto: REUTERS/Sergei Karpukhin

Am Dienstag haben in vielen Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetrepubliken die Feierlichkeiten zum Tag des Sieges stattgefunden. Vor 72 Jahren hatte die faschistische Wehrmacht die bedingungslose Kapitulation unterschrieben, das war das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa.

In Moskau fanden auch in diesem Jahr am 9. Mai eine Militärparade sowie der Gedenkmarsch des »Unsterblichen Regiments« statt. Bei letzterem tragen die Teilnehmer der Kundgebung Fotos ihrer Angehörigen mit sich, die im Zweiten Weltkrieg kämpften.

Mittlerweile ist diese Form des Erinnerns, die in Russland ihren Ursprung hatte, auch in anderen Ländern verbreitet. So zogen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mehr als 5.000 Menschen anläss­lich des Tages des Sieges durch die Stadt – zum Missfallen der Staatsführung und ihrer faschistischen Schlägertrupps. (jW)