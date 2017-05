Eine freundliche Apokalypse

Man vertraut sich, man muss nicht viel sprechen Foto: Kris Dewitte

Die Beauce, gelegen im Nordwesten Frankreichs, ist keine schöne Landschaft, jedenfalls nicht im Winter, und erst recht nicht, wie sie von Bouli Lanners inszeniert wird. Schiene die Sonne, sie würde ein paar Schuppen beleuchten, eine abgewrackte Bar mit Gästen, die wenig Vertrauen erwecken, einen zerfallenen Bahnhof mit einem seit Jahren mumifizierten Obdachlosen und eine düstere, schnurgerade verlaufende Hochbahn, die auch schon lange nicht mehr in Betrieb ist. Doch lässt eine dicke Wolkenschicht dies alles noch trister erscheinen, als es ohnehin schon ist.

Auch durch diese Umgebung, die alles sinnlos erscheinen lässt, bewegen sich Leute, die etwas wollen. Cochise und Gilou, zwei wortkarge Spezialisten für besondere Angelegenheiten, sind auf der Suche nach dem gestohlenen Handy ihres Auftraggebers. Esther, psychisch auffällig, will vor dem Weltuntergang unbedingt noch ihren Sohn wiederfinden, den die Behörden ihr weggenommen haben; ihr Geliebter Willy begleitet und schützt sie. Das eine Paar ist zur Selbstdistanz fähig, das andere geht ganz im gegenwärtigen Tun auf; beide allerdings bekommen es mit den regionalen Kleinganoven zu tun, die sich nur zu gern in die Konflikte verwickeln lassen und auf ihre dumpf-brutale Art zur Düsternis beitragen. Und als einzelner tritt Jesus auf, der vielleicht nur so heißt, aber vielleicht wirklich der Erlöser ist. Mindestens einmal jedenfalls erlöst er Willy aus einer prekären Situation – freilich mit Methoden, die man von Gottes Sohn nicht unbedingt erwarten würde.

Was mit dem Auftrag von Cochise und Gilou als Road Movie zu beginnen scheint, nimmt mit den Auseinandersetzungen am Zielort Züge eines Westerns an, aktualisiert mit Autos als Pferden. Was ein moderner Western hätte werden können, wandelt sich zur Läuterungskomödie. Cochise und Gilou erkennen, wie bösartig ihr Auftraggeber ist, und sagen sich los; der kranke Gilou lernt, seine Sterblichkeit zu akzeptieren; dies alleine wäre moralisierend, sentimental und nicht weiter der Rede wert.

Die besondere Qualität liegt auf einer anderen Ebene. Lanners weiß die Handlungsstränge spannungsvoll fortzuführen und geschickt zu verknüpfen; soweit das gut beherrschte Handwerk. Er vermag aus düsteren Voraussetzungen ein hoffnungsvolles Ende herzuleiten, und zwar ohne billige Tricks; das ist außergewöhnliches Können. All dies wirkt aber nur, indem die ernsten Themen vor dunklem Hintergrund komisch vermittelt werden.

Die Komik ist weder schenkelklopfend grell noch von Wortwitz brillierend, sondern lebt von Knappheit und Aussparung. Man sagt wenig, man verschweigt viel – das gilt jedenfalls für die beiden wichtigen Paare sowie für Cochises kurze und folgenlose Liebschaft mit Clara, die er am Ort kennenlernt. Der Film zeigt manches nicht; die Lücken im Verlauf, die das Publikum zu ergänzen hat, sind häufig das Komische. Dadurch ist dies tatsächlich ein Film, der seine Zuschauer für intelligente Wesen hält, was diese ihm hoffentlich danken werden.

Es gibt bei Bouli Lanners ein Spannungsverhältnis von Schweigen und Sprechen, das auf ideale Weise ausbalanciert ist. Auf der unteren Ebene findet sich die Geschwätzigkeit. Wenn einer der ortsansässigen Gauner in der lokalen Kneipe Aufmerksamkeit für seine öde Geschichte einfordert, wie er einmal einen Mitschüler gedemütigt hat, bekommt er was aufs Maul, und das ist auch gut so. Viel besser ist eine Wortkargheit, die auf Einverständnis beruht. Man vertraut sich, man muss nicht viel sprechen; und dass man nicht viel sprechen muss, beglaubigt das Vertrauen. Am schwierigsten ist, jene Momente zu finden, in denen man doch Auskunft fordern muss; und dies angemessen zu tun.

Der deutsche Titel »Das Ende ist erst der Anfang« betont vielleicht zu sehr diese Hoffnung. Der französische Originaltitel »Les Premiers, les Derniers« lehnt sich an das Bibelwort an, nach dem die Ersten die Letzten sein werden, und ist vielfältiger deutbar. Dennoch: Die düstere Umgebung ist notwendig, um den Personen im Film eine Haltung abzuverlangen. Diese Haltungen sind mit Knappheit verbunden, deshalb mit Würde. Man muss nicht viel psychologisch schwätzen, um den anderen zu akzeptieren. Nur das Nötige zu wissen und dann richtig zu handeln, mag das Weltende oder schlimmer noch: der eigene Tod bevorstehen – diese Utopie vermittelt Lanners mit seinem Film.