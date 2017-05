Braune Erinnerungen des Tages: Der BND

Wird noch heute in der früheren »Reichssiedlung Rudolf Heß« beherbergt: Der Bundesnachrichtendienst, will sein siebzigstes Jubiläum feiern. Foto: REUTERS/Fabrizio Bensch

Der monumentale Neubau des Bundesnachrichtendienstes in Berlin für 4.000 Spitzel ist noch nicht ganz bezugsfertig. So lädt der Auslandsgeheimdienst seine Freunde ins beschauliche Pullach. Am 31. Mai 2017 sollen dort BND-Oberspion Bruno Kahl, der bayerische Grenzschützer Horst Seehofer, die Bürgermeisterin und die geneigte Gästeschar im Bürgerhaus in der Heilmannstraße auf 70 Jahre bundesrepublikanischen Geheimdienst anstoßen. Um 15 Uhr gehts für die Geschichtsvergessenen mit allerlei Lobpreisungen los. Lecker »Fingerfood und Sektempfang« sind dann der Höhepunkt. Das ließ der unbestechliche André Hahn (Die Linke) – seines Zeichens Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium – am Donnerstag wissen.

Für Menschen mit Erinnerungsvermögen ist das Fest der Dunkelmänner leider kein Anlass, sich über die Tolpatschigkeit bei Form und Farbe der Einladungskarte klammheimlich zu freuen. Angesichts der kürzlich wiederentdeckten braunen Erinnerungskultur in der Bundeswehr ist wenig Spielraum, Geschichte und Gegenwart der Spähzentrale der BRD locker zu nehmen. Der BND wurde bekanntermaßen 1946 als »Organisation Gehlen« aus den Resten des Nazi-Generalstabs, Abteilung »Fremde Heere Ost«, ausgehoben, 1947 in der früheren »Reichssiedlung Rudolf Heß« in Pullach einquartiert, wo er bis heute residiert. Der Nachfolgestaat will sogar einen dreistelligen Millionenbetrag aufwenden, um den Standort zu ehren und zu erhalten, schließlich möchte man sich auf Bundesebene nicht nur ein paar Stahlhelme in der Kasernenkantine gönnen, sondern auch die ganz großen Devotionalien. Mit dem Neubau würde letztlich auch der Gebrauchswert des Gebäudes obsolet, dann steht die BND-Reichssiedlung exklusiv fürs Andenken. Hat man sich mit dem BND-Koloss in Berlin extra Zeit gelassen, um noch in Pullach die vollen 70 Jahre Kontinuität feiern zu können?