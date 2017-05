Hauen und Stechen in Washington

Foto: Kevin Lamarque/REUTERS

Nach der Entlassung von FBI-Chef James Comey am 9. Mai durch US-Präsident Donald Trump fordern sowohl die oppositionellen »Demokraten« als auch Trumps innerparteiliche Kritiker weitere Untersuchungen. Es geht um eine angebliche russische Unterstützung von dessen Wahlkampf.

Der Geheimdienstausschuss forderte den wegen seiner Russlandkontakte gefeuerten Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn per Vorladung auf, in dem Fall alle relevanten Dokumente vorzulegen. Eine informelle Bitte des Ausschusses dazu habe Flynn Ende April abgelehnt, erklärten der den »Republikanern« angehörende Vorsitzende Richard Burr und der ranghöchste Vertreter der Demokratischen Partei im Gremium, Mark Warner. Der Chef der demokratischen Minderheit im Senat, Charles Schumer, forderte am Mittwoch (Ortszeit) die Einsetzung eines Sonderermittlers.

Die Demokraten bekräftigten ihren Vorwurf, dass Comey gefeuert worden sei, um die Ermittlungen des FBI zu behindern. Comey habe die Abgeordneten in den vergangenen Tagen darüber informiert, dass er vom Justizministerium mehr Personal für die FBI-Untersuchung beantragt habe, verlautete aus Kongress-Kreisen. Der Geheimdienstausschuss des Senats habe diese Sicherheitsbehörde zuvor aufgefordert, bei den Russland-Ermittlungen Tempo zu machen. Der Sprecher des Justizministeriums, Ian Prior, aber wies entsprechende Medienberichte als »total falsch« zurück.

Prominente Republikaner verteidigten Trumps Entscheidung, Comey zu feuern. McConnell warf den Demokraten vor, sie beklagten sich über die Entlassung eines FBI-Chefs, den sie selbst immer wieder scharf kritisiert hätten. Die Einsetzung eines Sonderermittlers würde bestehende Untersuchungen wie die im Geheimdienstausschuss des Senats behindern.

Comey selbst erklärte in einem in der Nacht zum Donnerstag vom Sender CBB veröffentlichten Brief an die FBI-Mitarbeiter, er sei schon lange der Ansicht, »dass ein Präsident einen FBI-Direktor aus beliebigem Grund oder ohne jeden Grund feuern kann«. (Reuters/jW)