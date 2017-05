EU auf Kollisionskurs

Standbilder der von der Crew der »Sea-Watch 2« gemachten Videoaufnahmen von der Attacke der libyschen Küstenwache gegen ihr Schiff am Mittwoch abend Foto: Videostandbilder via Sea Watch

Die Nachrichtenagentur AFP berichtete am späten Mittwoch abend von einem »Zwischenfall«. Bei der Rettung von Bootsflüchtlingen seien die – von der Europäischen Union finanzierte – libysche Küstenwache und ein Schiff mit deutschen Helfern im Mittelmeer »aneinandergeraten«. Die betroffene private Organisation veröffentlichte wiederum am Donnerstag auf Twitter ein Video, das dokumentiert, wie das Boot der Küstenwache an ihrem, der »Sea-Watch 2«, knapp vorbeischrammte. Bei der Aktion sei das Leben von Geflüchteten auf einem Holzboot wie auch das der Crew des Rettungsschiffs in Gefahr gebracht worden, monierte der Verein »Sea-Watch« in einer im Onlinenetzwerk Facebook veröffentlichten Erklärung. Bei dem Manöver habe es sich um eine »see- und völkerrechtswidrige Rückführungsaktion« aus internationalen in libysche Gewässer gehandelt. Diese sei »ganz im Sinne des Aktionsplans der EU« ausgeführt worden, der vorsehe, »die libysche Marine und Küstenwache für die Migrationsabwehr einzuspannen«, heißt es in der Erklärung des Vereins. In der Vergangenheit habe es bei solchen Aktionen bereits Todesopfer gegeben. Die EU müsse »von diesem Plan daher dringend Abstand nehmen«, forderte Sea-Watch. Zudem müsse von unabhängier Stelle untersucht werden, ob europäische Behörden »die illegale Rückführung veranlasst haben«.

Ajub Kassem, Sprecher der libyschen Küstenwache, warf Sea-Watch unterdessen vor, »vorsätzlich« deren Einsatz gestört zu haben. Man habe in libyschen Hoheitsgewässern 350 Migranten von einem Holzboot aufnehmen und nach Libyen zurückbringen wollen, sagte er gegenüber AFP in Tripolis. Nach Angaben eines AFP-Fotografen wurden die betroffenen Flüchtlinge inzwischen zu einem Marinestützpunkt in Tripolis gebracht.

Die Linke-Bundestagsabgeordnete Ulla Jelpke erklärte am Donnerstag, der Vorfall sei ein »Angriff« gewesen, der bestätige, dass es sich bei der libyschen Küstenwache »um eine kriminelle Vereinigung handelt«. Deren »Aufrüstung durch die Europäische Union« müsse »endlich beendet« werden, forderte die Politikerin. Sie solle »Flüchtlinge gewaltsam von der Überfahrt übers Mittelmeer abhalten«. Anschließend verfrachte die »Bürgerkriegsmiliz« diese in Lager, die selbst von Vertretern des Auswärtigen Amtes als »KZ-ähnlich« bezeichnet worden seien. Auch habe die Bundesregierung in der Vergangenheit selbst eingeräumt, dass die Küstenwache in kriminelle Machenschaften verwickelt ist.

Unterdessen sehen sich private Seenotrettungsinitiativen in Italien dem Vorwurf ausgesetzt, sie würden bei der Bergung von Geflüchteten im Mittelmeer mit kriminellen Schleusern zusammenarbeiten. Am Mittwoch abend fand dazu eine Anhörung im Parlament in Rom statt, auf der Vertreter der beiden deutschen Nichtregierungsorganisationen (NGO) Sea-Watch und Sea-Eye dazu Stellung nahmen. Die Aktiven der beiden NGO betonten, keine Kontakte nach Libyen zu haben, und stellten dar, dass sie Gerettete nicht an die italienischen Küsten bringen. Sea-Watch-Geschäftsführer Axel Grafmanns erklärte: »Unsere Aufgabe ist, Menschenleben zu retten.« Die Katastrophe sei nicht die Präsenz der NGO im Mittelmeer, sondern dass niemand ernsthaft an einer Lösung der Flüchtlingskrise arbeite. Seine Organisation werde teilweise tagelang mit Hunderten aufgenommenen Flüchtlingen alleingelassen. Es fehlten Schiffe der EU-Grenzschutzagentur Frontex und der EU-Marineoperation »Sophia«. (mit Agenturen)