Die schlechte Nachricht zuerst

Im Braunschweiger Eintracht-Stadion ist es Sitte, sich in der 67. Spielminute von den Sitzschalen zu erheben, um die Bundesligameisterschaft zu besingen, die der Verein im Jahre 1967 feiern konnte. Als es am Montag im Zweitligaspiel gegen Union Berlin soweit war, hatten die Gäste gerade ein wenig Oberwasser. Zum ersten Mal in der Partie. Und nach dem kurzen Meisterlied war die Druckphase der Berliner auch schon wieder vorbei. Die rundum verdiente 1:3-Niederlage war das Ende ihrer Aufstiegshoffnungen.

Braunschweig wirkte durchweg wacher und robuster, die Eisernen fahrig und unentschlossen. Um ihre Aufstiegschance zu wahren, hätten sie einen Auswärtssieg gebraucht. Ließ der Erwartungsdruck ihre Knie weich werden? Sicherlich. Dass die Köpenicker aus Gründen seelischer Reife zauderten – Was sollen wir im Oberhaus? Geld verdirbt den Charakter! – soll hier nicht unterstellt werden. Jedenfalls wurde mit jedem Fehlpass im Aufbauspiel Sebastian Polter (Rotsperre) schmerzlicher vermisst. Ein abgefälschter Distanzschuss des Braunschweiger Kapitäns Ken Reichel hatte die anfänglich völlig desorientierten Berliner in der sechsten Minute in Rückstand gebracht. Dass es bis zur Halbzeit dabei blieb, war Glück. In der 54. Minute verlor dann Unions mit Gelb verwarnter Verteidiger Roberto Puncec die Nerven und senste ohne jeden Grund an der Mittellinie einen Gegenspieler um: Gelbrot, Unterzahl.

Braunschweig-Trainer Torsten Lieberknecht war das überhaupt nicht recht, wie er später erklärte. Er fürchtete, sein Team könnte sich nun in Sicherheit wiegen, während beim Gegner letzte Kräfte freigesetzt würden. Beides zunächst völlig zu Unrecht. Zehn Minuten nach dem Platzverweis interessierte sich einzig Eintracht-Stürmer Christoffer »Totte« Nyman für einen Ball, der aus hohem Himmel in den Unioner Strafraum fiel, Reichel schlenzte die schön aufgelegte Kugel souverän zum 2:0 ins lange Eck. In die blaugelbe Glückseligkeit platzte Union nun mit schon nicht mehr für möglich gehaltener Entschlossenheit, ohne Umstände wurde der Ball durchs Zentrum gespielt, Philipp Hosiner hielt drauf und Saisondebütant Maxi Thiel verwandelte den Abpraller des Eintracht-Keepers am zweiten Pfosten gegen dessen Laufrichtung zum Anschluss – 67 Sekunden nach dem 2:0. Es folgte die kurze Drangphase der Gäste. In der 75. Minute zimmerte Domi Kumbela die Kugel dann beherzt von halbrechts aus 18 Metern zum Endstand ins lange Eck. Mit diesem Treffer zog die Eintracht in der Tabelle an Hannover 96 vorbei auf Platz zwei. Und so hatte der Abend womöglich für die großherzigsten Unioner noch was Gutes.

Nichts nämlich ist im deutschen Fußball derzeit weniger wünschenswert als ein Hannoveraner Wiederaufstieg. Zur langen Reihe von Hässlichkeiten aus dieser Stadt gehören neuerdings Profifußballer, die nach Punktgewinnen in der Kabine einer lebensgroßen Pappfigur des Unterwäschemodels Sylvie Meis (geschiedene van der Vaart) Kleidungsstücke ausziehen. Unter Gejohle, das jedem menschlicheren Sportsfreund das Blut in den Adern gefrieren lässt. Gegen diese Knechte der Herren Kind und Breitenreiter würde man in der Relegation sogar mal ausnahmsweise zum HSV halten.