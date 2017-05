Charleen (Jasna Fritzi Bauer) und Linus (Sandro Lohmann) fordern das Schicksal heraus. »About a Girl« Foto: Bastian Fischer/BR/Imbissfilm

Wunder: Wahrheit oder Wahn?

Blinde können plötzlich sehen, Lahme wieder gehen – medizinisch erklärbar ist vieles nicht. Man sagt: Es sind Wunder. Doch was ist dran an den Wundergeschichten? Vor 100 Jahren war Fatima ein unbedeutendes Nest im Westen Portugals. Doch dann wurden 70.000 Menschen Zeugen eines außergewöhnlichen Naturschauspiels. Sie berichteten, die Sonne habe ihre Bahn verlassen und drohe auf die Erde zu stürzen. Papst Franziskus wird zum 100. Jahrestag der ersten Erscheinung in Fatima am 12. Mai nach Portugal reisen. Eigentlich müss­te man hinter jeden dieser Sätze ein Ausrufezeichen setzen. Der Bayerische Rundfunk verteidigt so jedenfalls sein Alleinstellungsmerkmal: Fragen stellen, die nur in Bayern interessieren.

BR Fernsehen, 19.00

About a Girl – das Leben steckt voller Überraschungen

Das könnte doch was sein: Die knapp 16jährige Charleen muss sich nach einem missglückten Selbstmordversuch mit ihrer durchgeknallten Familie, einem Psychologen und der humorlosen Tante vom sozialpsychiatrischen Dienst rumschlagen. Dabei wollte sie endlich ihre Ruhe haben. Doch dann erwischt sie unverhofft die Liebe, und zu ihrer eigenen Überraschung muss Charleen feststellen, dass das Leben anfängt, Spaß zu machen. Gut so! Jasna Fritzi Bauer (Charleen), Heike Makatsch (Sabine). Regie: Mark Monheim.

Das Erste, 20.15

Der Aufstieg der RechtenAntworten auf rechtsextreme Aktionen (4/4)

In vier Folgen werfen Diana Löbl und Peter Onneken einen Blick auf die extreme Rechte in Europa, treffen führende Figuren und dokumentieren deren politische Arbeit. Doch im letzten Teil der Serie heißt es: »Kein Fußbreit den Faschisten!« Michael wehrt sich dagegen, dass ausgerechnet in seiner Heimatstadt Bozen, Italien, die extrem Rechten der »Casa Pound« in den Gemeinderat eingezogen sind und nun mit breiter Brust und SS-Pullovern an den Sitzungen teilnehmen. Der rasante Aufstieg der Italonazis wird hierzulande kaum beachtet. Doch was kann man dagegen tun? In Großbritannien tüfteln zwei Werbeleute an ihrem Abwehrkampf gegen die Hetze. Mit »Stop funding hate« wollen sie dafür sorgen, dass Unternehmen nicht mehr in Blättern werben, die offen gegen Flüchtlinge wettern – mit Erfolg.

WDR, 22.55