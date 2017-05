Beim Bart des Hausvaters

Unwohlsein in weißer Umgebung (Chris Washington) Foto: © Universal Pictures

Ein Mann allein auf nächtlicher Straße in scheinbar friedfertiger Vorstadt. Er hat sich offensichtlich verlaufen. »They got me here in this creepy suburb …« jammert er ins Mobiltelefon, bereits leicht verängstigt. Vielleicht nicht zu Unrecht, da er sich in dieser »creepy« Umgebung weder auskennt noch da hingehört. Er ist nämlich schwarz und weiß nur zu genau, was aggressiv durchgeknallte Nachbarschaftsschützer von Leuten wie ihm halten, die es wagen, sich in deren Vorstadtfestungen zu verirren. Fast sieht es so aus, als könnte er enden wie der Tölpel, der im Slasherfilm zielstrebig in die erstbeste Falle tappt, die einzig für ihn aufgestellt ist.

Neinneinnein. »Not tonight! Not me!« brabbelt er vor sich hin, während das anscheinend Unvermeidliche sich hinterhältig anbahnt. Er wird tatsächlich verfolgt, und tatsächlich erwischt es ihn. Während also seine letzte Stunde schlägt, hört man aus dem Radio eines am Straßenrand abgestellten Autos – der klassische Köder, wie ihn soziopathische Killer auslegen – ausgerechnet einen »Novelty Song« aus den späten 1930ern. Es ist »Run Rabbit Run« des britischen Komikerduos Bud Flanagan und Chesney Allen, das im britischen Radio während des Zweiten Weltkriegs zur Zeit der deutschen Luftangriffe sehr populär und ursprünglich dem Zweck zugedacht war, sich über Wehrmacht, Luftwaffe und Führer lustig zu machen.

Bei dem Lied bleibt seit Generationen kein Auge trocken. Hier nimmt es einen diabolischen neuen Sinn an. Immerhin handelt es konkret von der Jagd, genauer: der Kaninchenjagd. Vielleicht ist auch die Menschenjagd, das Lynchen nicht weit. Wenn man dieses Lied nachts auf den leeren Straßen eines »weißen« Suburbs hört, sollte man jedenfalls auf der Hut sein.

Soweit der Prolog von »Get out«, dem Debütfilm von Jordan Peele, einer Hälfte des Komikerduos »Key and Peele«, das von 2012 bis 2015 die gleichnamige TV-Comedy-Show produzierte. Der Prolog von »Get out« könnte sehr gut ein Sketch aus dieser TV-Show sein. Die Dramaturgie ist die der Ausrichtung auf die eine entscheidende Pointe, die wiederum Thema und Haltung weitläufig etabliert: das Unwohlsein des »Schwarzen« in ostentativ »weißer« Umgebung, der Humor der Umcodierung, das Unheimliche und all die popkulturellen Abwegigkeiten. In »Get out« werden Halluzination, Hypnose und Hirntransplantation dazugehören. Die Welt der »Weißen« kann gar nicht abwegig und gefährlich genug erscheinen, wie ganz und gar aus alten »Novelty Songs« gezimmert und dabei von mehr als merkwürdigen Figuren bewohnt.

Seit der Horrorfilm sich ab Ende der 60er mit dem ersten großen Revival im Mainstream einnistete, hat er sich im wesentlichen der Satire und der politischen Allegorie gewidmet. Die seither bewunderten Meisterwerke dieses ersten Revivals sind dafür exemplarisch: Filme wie »Night of the Living Dead« (1968) und »Crazies« (1973) von George A. Romero, »The Texas Chainsaw Massacre« (Tobe Hooper, 1974) oder »The Stepford Wives« (Bryan Forbes, 1975). In den 90ern kehrte Horror dann vehement in der Form der Selbstparodie, der Selbstbezüglichkeit zurück, dabei ist es geblieben, unzählige Abwandlungen der oben genannten Filme inklusive.

»Get out« geht vernünftigerweise einen Schritt zurück. Die Selbstparodie ist bereits Selbstverständlichkeit, daran ist nicht zu rütteln. Doch ist der Zeitpunkt angesichts der offiziellen Politik denkbar günstig, das Horrorgenre wieder primär als Medium der parodistischen politischen Allegorie zu nutzen. Die US-amerikanische Kritik reagierte auf »Get out« entsprechend begeistert. Endlich wieder ein Film, der so notwendig wie gelungen ist. Ein altmodischer Film im besten Sinne. Luzid, höllisch lustig, und nebenbei sieht er noch ziemlich gut aus. Auch wenn das Finale von »Get out« blutrünstig genug ist, um sich vor keinem Klassiker des Splatter- und Slasherfilms verstecken zu müssen, ist von Anfang an klar, dass es sich um satirische Komödie handelt.

Die Ausgangslage ist denkbar einfach: Ein schwarzer Fotograf (Chris Washington) soll der Familie seiner weißen Freundin (Allison Williams aus der legendären TV-Serie »Girls«) vorgestellt werden, fast wie in »Guess Who’s Coming to Dinner« (Stanley Kramer, 1967). Nein, versichert sie ihm, in der Familie gebe es keine Rassisten, und »creepy« sei auch niemand. Zumindest letzteres ist eine offensichtliche Schwindelei. Bereits die Fassade des Herrenhauses auf dem Landsitz der Familie lässt Böses ahnen. Die schwarzen Bediensteten habe man von den Großeltern geerbt, heißt es. Der liberale, weißbärtige Hausvater, ein Hirnchirurg, entpuppt sich als Mad scientist, die sensible Hausmutter, eine Psychologin, als wahre neuenglische Hexe, der Lacrosse-spielende Bruder ist Soziopath durch und durch.

Es gibt merkwürdige Begegnungen, etwa mit einem blinden Kunsthändler, der den Fotografen um dessen gutes Auge beneidet, und seltsame Funde. Erinnerungsfotos im Kleiderschrank der Freundin zum Beispiel, die behauptet, nie zuvor mit einem Schwarzen zusammen gewesen zu sein, aber Schnappschüsse mit Dutzenden schwarzer Boyfriends gesammelt hat. Was aus denen wohl geworden ist?

Eins wird mehr als klar: Die Weißen, sie sehen deinen Körper als Objekt ihrer Handhabe. Sie begutachten ihn, sie experimentieren mit ihm, sie versteigern ihn. Die Tage der Sklaverei sind nie vorübergegangen.

Er hätte noch ein drittes Mal für Obama, den besten Präsidenten in seiner Lebenszeit, gestimmt, sagt der weißbärtige, liberale Hausvater. Welch ein Zufall, dass nach zwei Amtszeiten des ersten afroamerikanischen Präsidenten der Rassismus so virulent scheint wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und dies vor dem Hintergrund der eindrucksvollen Hinterlassenschaft jenes redegewandten kommunitaristischen Friedensnobelpreisträgers: die Hälfte der Landesbevölkerung jenseits der Armutsgrenze, mehr Schwarze im Knast denn je, jeder einzelne Tag der Amtszeit im Kriegseinsatz in so sieben bis neun Ländern (die Grenzen sind bekanntlich fließend) und freundliche Eingeständnisse nach der Art »We tortured some folks«. Die Demokratie bleibt in der Tat harte Arbeit: Nix wie weg.