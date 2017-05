Konsum illegalisierter Drogen: 1.333 Tote

Polizeistreife im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg. Die Grünanlage gilt als einer der wichtigsten Drogenmarktplätze der Hauptstadt Foto: Paul Zinken/dpa

»Das sind Prohibitionstote und keine Drogentoten!« Für Urs Köthner ist der am Montag von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), verkündete Anstieg der Zahl von Todesfällen durch Rauschgift für 2016 keine Überraschung. »Diese Toten gehen auf das Konto der Bundesregierung, die aus ideologischen Gründen an ihrer Prohibitionspolitik festhält, allein auf Strafverfolgung und Verteufelung setzt«, sagte das Vorstandsmitglied von Akzept e. V., Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit, am Dienstag gegenüber jW. So gebe es nur in sechs Bundesländern sogenannte Konsumräume, die nachweislich die Probleme entschärften.

Nach einem Tiefstand von knapp über 1.000 ist die Zahl der Menschen, die durch Konsum illegalisierter Drogen sterben, in den letzten Jahren wieder gestiegen. 2015 lag sie bei 1.226, im vergangenen Jahr bei 1.333 Toten. Damit hat sie sich zum vierten Mal in Folge erhöht. Besonders stark ist laut Bericht der Bundesbeauftragten die Zahl der Todesfälle nach Konsum sogenannter Designerdrogen, auch »Legal Highs« genannt, angewachsen – von 35 im Jahr 2015 auf 98. Als Lösung der Probleme sieht Marlene Mortler laut Zeit online weiterhin »Prävention und Frühintervention«. Jeder, der zum ersten Mal mit einer verbotenen Substanz aufgegriffen werde, müsse umgehend Beratung erhalten. »Weder die Forderung nach einem Kampf gegen die Drogen hilft weiter noch der Ruf nach einer Legalisierung.«

Dass ausgerechnet eine CSU-Politikerin die Prohibitionspolitik so energisch verteidige, sei absurd, meinte Drogenexperte Köthner im Gespräch mit jW. »Bayern ist seit Jahren das Bundesland mit den meisten Toten durch Drogenkonsum, sperrt sich aber gegen alle Versuche, Konsumräume aufzumachen.« Dabei habe man in München mit dem Oktoberfest doch »den größten legalen Drogenkonsumraum des Landes«. Bei Tabak und Alkohol sei Deutschland »Hochkonsumland«: Jährlich sterben etwa 110.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Dazu kämen 74.000 Todesfälle infolge von Alkoholkonsum, so Köthner. Die nehme man hin, weil wirtschaftliche Interessen dahinter stünden. Aus ideologischen Gründen blockierten Bund und die meisten Länder sogar einfache Maßnahmen in der Suchthilfe. Wenn Konsumenten etwa das Mittel Naloxon bei sich trügen, könnten viele Todesfälle verhindert werden. Es handelt sich dabei um ein Medikament, das sofort bei Überdosierungen hilft und zum Beispiel von Notärzten eingesetzt wird. Es kann in eine Vene oder einen Muskel gespritzt, aber auch nasal eingenommen werden, ist damit also problemlos auch von Laien einsetzbar.

In den USA gebe es viele Naloxonprogramme, berichtet Köthner. In Großbritannien bekämen alle Häftlinge vor ihrer Entlassung bei entsprechender Indikation ein Notfalltraining und ein Notfallpaket mit Naloxon mit. Nur in Deutschland werde so etwas blockiert. Köthner ist überzeugt: »Der einzige Weg, um die Drogenprobleme wirklich in den Griff zu bekommen, ist die Freigabe.« Das heiße nicht, dass man Heroin im Supermarkt bekommt. Der Zugang könne je nach gesundheitlichem Risiko der Substanz differenziert geregelt werden.