Tag des Sieges in Berlin

Tausende Menschen, davon viele russischer Herkunft, haben am Dienstag am sowjetischen Ehrenmal in Berlin den Tag des Sieges über den deutschen Faschismus gefeiert. Die Kapitulation der Wehrmacht vom 8. Mai 1945 war nach Moskauer Zeit auf den 9. Mai gefallen. Am 72. Jahrestag kamen auch in Berlin erneut zahlreiche Menschen in historischen Uniformen der Roten Armee zum Gedenken. Blumen und Kränze wurden niedergelegt. 27 Millionen Bürgerinnen und Bürger der damaligen Sowjetunion waren seit dem deutschen Überfall 1941 bis zum Kriegsende getötet worden. (jW)