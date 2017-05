»Streikrecht für Beamte durchsetzen«

Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Beamte in der Bundesrepublik sollen das Streikrecht erhalten. Das haben Sie auf dem Gewerkschaftstag der GEW in Freiburg gefordert. Wie versucht Ihr Verband, das Ziel zu erreichen?

Die vorherrschende juristische Meinung in der Bundesrepublik ist derzeit die, dass Beamte nicht streiken dürfen. Doch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat vor einigen Jahren festgestellt, dass auch verbeamteten Lehrkräften das Streikrecht zusteht. Als GEW wollen wir das auch in Deutschland durchsetzen. Dazu haben wir schon mehrere Prozesse geführt, sind mit den Fällen durch verschiedene Instanzen. Jetzt muss das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Ein Urteil erwarten wir in einigen Monaten.

Wie kam es zu dem Verfahren?

Vor einigen Jahren riefen wir auch Beamte zum Streik auf. Die Dienstherren sind dann gegen die teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen vorgegangen. Ermahnungen wurden ausgesprochen, es gab Disziplinarstrafen, in mehreren Bundesländern wurden die Beamten sogar zur Kasse gebeten. Natürlich standen wir den Betroffenen zur Seite und haben ihnen Rechtsschutz gewährt.

Mit Beamten hat Ihre Gewerkschaft in bezug auf die Lehrerschaft zu tun. Ein Teil der Kollegen ist verbeamtet, wird also nach den jeweiligen Landesbesoldungsgesetzen bezahlt. Andere Lehrer sind Angestellte und unterstehen einem Tarifvertrag. Zu Streiks können Sie nur letztere aufrufen. Schwächt diese Spaltung nicht die Kampfkraft Ihres Verbands?

Das ist tatsächlich ein entscheidendes Problem. Wir haben Landesverbände, die unter den Angestellten sehr stark sind und diese bei Tarifauseinandersetzungen ins Feld führen können. Doch in den Bundesländern, in denen wir viele Beamte in den Schulen finden, ist es nicht so einfach, diese Kämpfe zu führen. Dadurch ist es für uns schwer, eine Streikstrategie zu entwickeln. Allerdings muss man auch sagen, dass die verbeamteten GEW-Mitglieder ihre Kollegen sehr unterstützen. In der Regel rufen wir bei Tarifrunden auch zu Aktionen auf, die außerhalb der Arbeitszeit liegen. An ihnen nehmen die Beamten teil und demonstrieren an der Seite der Angestellten.

In Berlin überwiegen die angestellten Lehrkräfte deutlich. Hier konnte die GEW gegenüber der Regierungskoalition etwa eine Besserstellung der Grundschullehrer durchsetzen. Wie sieht das Verhältnis in den anderen Bundesländern aus?

Das ist sehr verschieden. Es gibt Bundesländer, in denen fast keine Beamtinnen und Beamten im Schuldienst sind, darunter etwa Sachsen. In anderen Ländern ist es genau anders herum, etwa in Baden-Württemberg. Nur ist es nicht so, dass man einfach sagen könnte: »Wo es kaum Beamte gibt, da sind wir am stärksten.« Vielmehr hängt unsere Kraft oft von speziellen Situationen in den Ländern ab. Nehmen Sie Berlin: Dort war es günstig, im Vorfeld der Landtagswahlen bei den politischen Parteien vorstellig zu werden. Der Landesverband Berlin hat da großen Einsatz gezeigt.

Direkten Einfluss haben Sie zunächst nur auf die Arbeitsbedingungen der angestellten Lehrer, indem Sie Tarifverträge aushandeln. Inwiefern können Sie überhaupt etwas für die Beamten erwirken?

Es gab früher den Grundsatz: Die Besoldung folgt dem Tarif. Nach Abschluss der Tarifverhandlungen war es üblich, dass die jeweilige Erhöhung auf die Landesbesoldungsgesetze übertragen wurde. Doch mittlerweile wollen die »Sparminister« der Länder auch hier noch den ein oder anderen Euro wegdrücken. Mal werden Tariferhöhungen nur zeitversetzt übernommen, mal wird die Erhöhung bei der Übertragung abgesenkt.

Um das zu verhindern, wäre es für Sie sicher von Vorteil, eine einheitliche Tarifbewegung – inklusive streikender Beamter – entwickeln zu können. Aber wären die Kollegen überhaupt zum Ausstand bereit?

Nun, die Forderung nach dem Beamtenstreikrecht kommt ja nicht nur von unseren Funktionären. Unsere verbeamteten Mitglieder verlangen das! Auch was jene Beamte angeht, die noch nicht in der GEW organisiert sind, bin ich optimistisch. Ich habe schon viele Tarifkämpfe erlebt und auch organisiert. Häufig hört man von den Beschäftigten anfangs, dass sie nicht streiken könnten oder dass sie sich nicht trauen würden. Doch ist die Sache einmal angelaufen, ändert sich das sofort.