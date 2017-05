Die Alternative bin ich auch

Auf Gegenliebe stößt Martin Kind bei den Fans des Lokalrivalen (Banner von Braunschweiger Fans) Foto: Peter Steffen/dpa

Markantes Kinn, stechende Augen und eine Glatze, die an Superman-Gegenspieler Lex Luthor erinnern mag – für viele Fußballfans ist Martin Kind eine Art Filmbösewicht. Der Hörgeräte-Magnat betrachtet Fußballvereine als Unternehmen und führt so auch den Klub Hannover 96. Für die romantische oder wenigstens sentimentale Ader der engagierten Fangruppen hat Kind kein Verständnis; die Ultras wiederum haben nichts für den kühlen Pragmatismus des Präsidenten übrig. Und so schwelt seit Jahren ein Konflikt, der zuletzt 2015 eskalierte, als die Ultras eine Zeitlang nur die zweite Mannschaft des Vereins unterstützten. Bei den Spielen des Profiteams herrschte ohne den harten Kern der Fans im Stadion gespenstische Stimmung. Kind musste zur Kenntnis nehmen, dass sich das eher negativ auf die sportliche Leistung im Abstiegskampf auswirkte. Der Verein entschuldigte sich bei den Fans, machte einige Zugeständnisse an die Kurve. Ein Waffenstillstand sozusagen.

2014 hatte der Verein Tickets für das Auswärtsspiel beim Erzrivalen Eintracht Braunschweig auf Anraten von Polizei und Innenministerium nur im Zusammenhang mit einer organisierten Busreise vergeben, was für anhaltenden Unmut einiger Anhänger sorgte. Auf wenig Gegenliebe innerhalb des Vereins stößt aber auch Kinds Vorhaben, ab 2018 die Stimmenmehrheit bei Hannover 96 zu übernehmen, und damit endgültig zum Alleinherrscher aufzusteigen. Diesem Ziel ist Kind Ende April einen Schritt näher gekommen. Auf der phasenweise turbulenten Mitgliederversammlung des eingetragenen Vereins fand ein Antrag auf Satzungsänderung mit dem Ziel, die 50+1-Regel zwingend festzuschreiben, nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit. 263 Stimmberechtigte votierten dafür, dass der Verein die Stimmenmehrheit unter allen Umständen behält, 171 dagegen. Kind hat seine Übernahmepläne bereits bei der Deutschen Fußballiga hinterlegt. Der 73jährige beruft sich auf einen 2011 ausgehandelten Kompromiss, demzufolge die 50+1-Regel außer Kraft gesetzt werden kann, wenn ein Investor sich mehr als 20 Jahre lang bei einem Klub engagiert hat. Kind ist seit 1997 bei den Niedersachsen aktiv.

Freilich hofft der Unternehmer, 2018 wieder einem Erstligisten vorzustehen. Hannover steht kurz vor dem direkten Wiederaufstieg ins Oberhaus. Dieser wurde von Kind vor und während der Saison mit einer gewissen Redundanz als alternativlos bezeichnet, vor allem aus finanziellen Gründen. Als er das Ziel gefährdet sah, entließ Kind kurzerhand Sportdirektor Martin Bader und ersetzte ihn durch Horst Heldt, um danach auch Trainer und Fanliebling Daniel Stendel vor die Tür zu setzen. Zu diesem Zeitpunkt lag Hannover mit 46 Punkten auf Platz vier – in einer sportlich aussichtsreichen Position. Für Stendel übernahm Ende März André Breitenreiter. Aktuell liegt Hannover auf Platz zwei. Am kommenden Wochenende empfängt 96 den Tabellenführer VfB Stuttgart. Falls der Aufstieg nach Kinds Personalrochaden noch verpasst werden sollte, dürfte es für ihn extrem ungemütlich werden.