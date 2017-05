Immer noch allein

Ohne Unterstützung rollen Pflegekräfte Betten über die Krankenhausflure

Lange genug hat es ja gedauert: Die Gewerkschaft ver.di hat Ende März den »Nachtdienstreport« veröffentlicht, ein Papier, das auf einer Untersuchung deutscher Kliniken beruht, die der Verband bereits vor zwei Jahren durchführte. In der Nacht vom 5. auf den 6. März 2015 besuchten mehrere hundert ehren- und hauptamtliche Gewerkschafter insgesamt 238 Krankenhäuser. Sie befragten die Pflegekräfte danach, ob diese in der Nacht allein arbeiten müssen. Für eine deutliche Mehrheit der Beschäftigten war das der Fall. Bereits am 6. März 2015 wendete sich die Gewerkschaft mit dem Befund an die Presse. »Zwar ist es uns gelungen, auf das Problem aufmerksam zu machen, doch wir sehen keinen spürbaren Fortschritt bei der Lösung«, heißt es im jetzt erschienen Report. »Deshalb haben wir uns entschlossen, die Ergebnisse unseres Nachtdienstchecks detaillierter zu veröffentlichen.«

Eine gute Entscheidung. Am wesentlichen Befund hat sich in dem endlich veröffentlichten Bericht natürlich wenig geändert: 64 Prozent der Pflegerinnen arbeiten in der Nacht allein auf der Station. (In der ersten Auswertung von 2015 hatte ver. di noch einen geringeren Prozentsatz genannt.) Interessant sind aber jene Daten, die sich aus der genaueren Aufschlüsselung der Befragung ergeben. So heißt es im Papier etwa: »In freigemeinnützigen und kirchlichen Krankenhäusern arbeiten besonders viele Pflegefachkräfte nachts allein (77,6 Prozent), und sie versorgen die meisten Patientinnen und Patienten (27,6).«

Seitdem den Kliniken nicht mehr ihre tatsächlichen Kosten erstattet werden, sondern die Behandlung von Fällen mit einer festen Pauschale abgegolten wird, seien die Häuser immer stärker unter Druck geraten. Darauf, so heißt es im Bericht, haben die Einrichtungen reagiert, indem sie weniger Fachkräfte einsetzen. Zunehmen würde die Zahl von Pflegehilfskräften. Für die verbliebenen ausgebildeten Kolleginnen bedeute die Entwicklung, dass sie nachts häufiger allein dastehen.

»Die privaten Krankenhäuser sind Treiber dieser Entwicklung«, heißt es im »Nachtdienstreport«. Auf 21,1 Prozent aller Normalstationen versorge dort eine Pflegefachkraft durchschnittlich 34,5 Patienten. In öffentlichen Krankenhäuser seien es »nur« 15,9 Prozent der Stationen, auf denen eine Fachkraft in der Nacht 35 Patienten versorgen muss.

Was aber bedeutet es, ohne Unterstützung für derart viele Patienten verantwortlich zu sein? Eine Kollegin, die sich um 32 Menschen kümmern musste, schildert ihre Erfahrungen so: »Während der pflegerischen Maßnahme ist es nicht möglich, die zu überwachenden Patientinnen und Patienten adäquat im Auge zu behalten, da die Alarme erst auf dem Flur zu sehen sind. Angetrockneten Kot von den Leisten, Hoden, Penis und Gesäß zu entfernen, nimmt Zeit in Anspruch. Hierbei sollte der Patient nicht ständig vertröstet werden müssen, weil ich den Alarmen nachgehen muss – leider ging es nicht anders.«