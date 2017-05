Tief gespalten

Ein Schutzschirm für Rentner muss her. Auch für Staatsbedienstete Foto: nnio Leanza/KEYSTONE/dpa

Die in der Schweiz anstehende Rentenreform, die auch eine Erhöhung des Renteneintrittsalters für Frauen vorsieht, gerät zunehmend unter Beschuss. Zwar wird das Projekt sowohl von der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz (SPS) als auch vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) getragen. Doch gerade innerhalb der Arbeiterverbände wollen viele Mitglieder die Änderungen verhindern; ganze Gewerkschaftssektionen stellen sich gegen die Beschlüsse ihrer Zentralen. Deutlich sichtbar wurde das rund um den 1. Mai.

Hintergrund der Auseinandersetzung ist die sogenannte Altersvorsorge 2020. Das vom sozialdemokratischen Regierungsmitglied Alain Berset vorangetriebene Projekt sieht unter anderem vor, das Renteneintrittsalter für Frauen von 64 auf 65 Jahre anzuheben. In die kapitalgedeckten Betriebsrenten werden die Beschäftigten zudem mehr einzahlen müssen, um später ähnliche Beträge ausgezahlt zu bekommen wie derzeit. Lediglich die umlagefinanzierte Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) wird leicht verbessert. Sie gilt als sozialster Bestandteil der Schweizer Renten. Sowohl die Sozialdemokraten wie auch der Gewerkschaftsbund begründen ihre Zustimmung zu den Kürzungsplänen mit der Stärkung der AHV.

Ganze 90,6 Prozent der Abstimmenden votierten in einer Urabstimmung der SPS für die Reform, wie die Partei am 30. April bekanntgab. Bereits Ende März hatte eine Delegiertenversammlung des Schweizer Gewerkschaftsbunds die Unterstützung für die »Altersvorsorge 2020« beschlossen. Auch hier mit eindeutigem Ergebnis: 98 Stimmen für das Projekt, 21 dagegen.

Doch die Stimmverhältnisse können nicht überdecken, dass das Thema die Linke spaltet. Das erklärte am 1. Mai in Zürich auch ein Mitglied der größten Einzelgewerkschaft Unia gegenüber jW. Sein Name ist der Redaktion bekannt. Auf der entscheidenden Delegiertenversammlung der Unia sei die Stimmung außerordentlich gereizt gewesen. »Da wäre es fast zur Schlägerei gekommen.« Einige Kollegen hätten nach der Abstimmung nicht mehr mit ihm gesprochen, weil er sich enthalten hatte. Eine Sekretärin der Gewerkschaft im öffentlichen Dienst VPOD ärgerte sich im Gespräch mit jW über »das knappe Ja«, zu dem es in ihrem Verband gekommen war.

Deutlich gegen die Rentenreform sind die Gewerkschaftsverbände des französischsprachigen Landesteils, auch Romandie genannt. So etwa die Organisationen in Genf, die ihre 1.-Mai-Demonstration nutzten, um gegen das Vorhaben zu protestieren (siehe jW vom 29. April). In der größeren Deutschschweiz sind die Gewerkschaften dem Projekt eher gewogen. Entsprechend fielen auch die Kundgebungen am Arbeiterkampftag aus. In Baden rief SGB-Präsident Paul Rechsteiner dazu auf, die Reform zu unterstützen; in Zürich sparte man das Thema eher aus, stellte den Kampftag unter das Motto »Gesundheit vor Profit«.

Bisweilen führt diese Spaltung dazu, dass Sektionen im offenen Widerspruch zum Gesamtverband stehen. So ergeht es derzeit der Medien- und Kommunikationsgewerkschaft Syndicom. Deren Zentralvorstand hatte sich bereits am 4. März mit 24 zu einer Stimme für die Rentenreform ausgesprochen. Das sei ein »für die gesamte Organisation verbindlicher Entscheid«, heißt es in einer internen Information von Anfang April, die jW vorliegt. Und weiter: »Gleichzeitig bedeutet der Entscheid des Zentralvorstands, dass Syndicom kein Referendum unterstützt und dafür weder personelle noch finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellt. Diese Richtlinie gilt für alle Aktivitäten unter dem Namen von Syndicom.«

Auf der Website der Genfer Syndicom-Sektion heißt es hingegen: »Finger weg von meiner Rente!« Auf Nachfrage von junge Welt erklärte die Gliederung in der vergangenen Woche, dass sie die Reform weiter bekämpfen werde. Dabei steht eben auch die Unterstützung eines Referendums im Raum: Werden innerhalb eines gewissen Zeitraums landesweit 50.000 Unterschriften gesammelt, könnte das Volk über die Reform abstimmen – und sich dagegen entscheiden.

Nur kurz nach dem Gespräch mit den Genfer Gewerkschaften sprach jW auch mit dem Syndicom-Mediensprecher Christian Capacoel. »Wir hören die Stimmen gegen die Rentenreform aus der Romandie. Der Beschluss des Syndicom-Zentralvorstands für ein Ja zur Reform wird von der Organisation aber getragen«, so Capacoel. Es sei »unglücklich«, wenn es keine einheitliche Position gebe. Aber was wird die Syndicom-Führung tun, wenn sich die Genfer Kollegen weiterhin gegen die Reform stellen? »Wir sind hierzu in Gesprächen mit der Sektion. Ich kann deshalb noch nichts zu den konkreten Schritten sagen.«

Doch die Genfer Sektion wird wohl nicht das einzige Problem der Syndicom-Leitung bleiben. Wie junge Welt aus zuverlässiger Quelle erfuhr, überlegen weitere Gewerkschaftsgliederungen, sich dem Kampf gegen die »Altersvorsorge 2020« anzuschließen.