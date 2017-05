»Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg«

Anlässlich des 8. Mai erklärten die Vorsitzenden der Partei Die Linke, Katja Kipping und Bernd Riexinger, am Sonntag abend in einer Pressemitteilung:

Der 8. Mai ist der Jahrestag der Befreiung vom Faschismus. Er markiert das Ende des Zweiten Weltkrieges, des Vernichtungskrieges im Osten, der Schoah und der Verfolgung und Ermordung von Roma und Sinti, von Menschen mit Behinderung, der kommunistischen und sozialdemokratischen Opposition und vieler anderer Menschen. Der Sieg der Alliierten über die Nazis und die Erinnerung an den antifaschistischen Widerstandskampf sind nicht nur Mahnung an Vergangenes, sondern tägliche Aufgabe.

»Nie wieder Krieg – Nie wieder Faschismus!« – so lautet der Schwur von Buchenwald. Dieser Schwur ist aktueller denn je. Nationalismus und Rechtspopulismus sind in vielen Ländern auf dem Vormarsch und mit ihnen die Ausgrenzung von Minderheiten, völkisches Denken und eine Brutalisierung der Gesellschaft. Die Aufrüstung der Bundeswehr unter der großen Koalition folgt der Logik der Eskalation. Vor dem Hintergrund der aktuellen Skandale in der Bundeswehr, wo offenbar verbreitet der Wehrmacht gehuldigt wird, die einst die Sowjetunion überfiel und Hitlers Werkzeug für den verheerendsten Krieg der Weltgeschichte war, muss die Bundesregierung und insbesondere die Verteidigungsministerin am 8. Mai ein klares Signal geben, dass Wehrmachtsgedenken und Rechtsextremismus in der Bundeswehr umgehend strafrechtliche Konsequenzen haben. Dazu gehört auch, dass alle Kasernen, die noch nach Wehrmachtsgenerälen benannt sind, diese Schandnamen ablegen.

Die Linke fordert, den 8. Mai zum bundesweiten gesetzlichen Gedenk- und Feiertag zu machen. In Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Thüringen ist der 8. Mai bereits offizieller Gedenktag. Zudem wird der Tag in zahlreichen europäischen Ländern als Tag des Sieges über den Nationalsozialismus begangen. Den Tag als bundesweiten Gedenk- und Feiertag einzuführen hat zum Ziel, das Gedenken an die Opfer des Faschismus wachzuhalten.

Am Montag äußerte sich zum selben Thema die deutsche Sektion von »Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges« (IPPNW) in einer Presseerklärung:

Zum »Tag der Befreiung« ruft die ärztliche Friedensorganisation IPPNW die Bundesregierung auf, eine Friedens- und Entspannungspolitik zu verfolgen und sich dafür einzusetzen, die Konfrontation zwischen der NATO und Russland zu überwinden. Höhere Ausgaben für Militär und Waffen widersprechen diesem Ziel. Die Ärzteorganisation lehnt die Erhöhung des Rüstungsetats auf zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes ab und fordert statt dessen eine Reduzierung. Gleichzeitig müssen die derzeit massiv unterfinanzierten Maßnahmen der zivilen Konfliktbearbeitung ausgebaut, weiterentwickelt und beworben werden. (…)

Die Erinnerung an die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs ist eine Voraussetzung für ein friedensfähiges Deutschland. Angesichts von 27 Millionen Toten, die der deutsche Faschismus allein in der Sowjetunion hinterließ, sollte sich gerade Deutschland für eine Entspannungspolitik mit Russland einsetzen, die die Sicherheitsinteressen aller Beteiligten berücksichtigt. In den letzten Jahren hat sich das Verhältnis zwischen dem Westen und Russland dramatisch verschlechtert. Das gegenseitige Vertrauen ist zerrüttet, und das Denken in Feindbildern nimmt wieder zu. (…)