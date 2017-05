Der Anzug zählt

Emmanuel Macron und sein Vorgänger François Hollande am Montag in Paris Foto: Stephane de Sakutin/AP

Arroganz – zur Schau gestellt, als sei sie das natürliche Privileg eines Absolventen der Ecole Nationale d’Administration (ENA). Der neue Präsident der République française ist mit seinen erst 39 Jahren das Musterbeispiel eines Vertreters dieser das Land ewig beherrschenden Kaste, die aus den Eliteschulen kommend das Volk von ganzem Herzen verachtet. Selbst, wenn es ihnen zujubelt, wie am Sonntag abend vor dem Louvre Emmanuel Macron. Dem Mann, der »Erneuerung« versprochen hat. Der, wenn er von »Revolution« redet, mehr »Deregulierung« meint. »Surreal« nannten verschiedene Kommentatoren Macrons Auftritt im Hof des Palais Royal. Eine Art öffentliche Restauration der Monarchie, ins Bild gesetzt von einigen hundert Kameras, vor tausend Reportern und einem Publikum, das »Jungsein« offenbar bereits für ein politisches Programm hält.

Als »Generation Prinz Charles« hat Macron seine Konkurrenten im Parti Socialiste abgestempelt, während er 2015 – damals Wirtschaftsminister – mit Leuten wie dem Ministerpräsidenten Manuel Valls begann, ein neues, unternehmerfreundliches Arbeitsrecht für die Bosse gegen die Lohnabhängigen auszuarbeiten. Was ist von einem Mann zu erwarten, der Großkonzerne wie Nestlé und Pfizer im Namen des Geldhauses Rothschild verkuppelt und damit Millionen verdient hat? Welches Interesse hat die Gesellschaft an solchen Geschäften, die auf dem Rücken der arbeitenden Leute ausgetragen werden? Und was verrät die Inszenierung vor der gläsernen Pyramide des Louvre über einen bis vor drei Jahren in der Politik völlig Unbekannten?

Der Soziologe und Anthropologe Pierre Bourdieu hat in seinem 1989 erschienenen Werk »Der Staatsadel« eine Anatomie des französischen Bildungssystems entworfen, eine Theorie der Macht, die zeigt, wie sich diese in der Konstruktion von »Eliten« in Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Verwaltung entfaltet und Gestalt annimmt: Macht erweist sich als Produkt eines sozialen Systems, das durch seine Struktur und Funktionslogik wenige privilegiert und ihnen die Reproduktion der Macht ermöglicht. Macron ist ein pures Produkt dieser Struktur, er ist der Nachfolger eines François Hollande, der ihn plazierte. Den Parti Socialiste, den François Mitterrand einst brauchte, um 1981 Staatschef zu werden, braucht Macron nicht mehr. Seine politische Plattform »En Marche!« (Auf geht’s), die er »Bewegung« und nicht »Partei« nennt, will alle einbeziehen, die sich dieser Macht zugehörig fühlen. Die Rechtskonservativen eines François Fillon ebenso wie die verbliebenen rechten PS-Reste eines Manuel Valls.

Es zählen Anzug und Krawatte, wie gehabt. Macrons Regierungsbildung wird in den kommenden Tagen und Wochen bestätigen, was Bourdieu beschrieb und was der linke Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon verhindern wollte: die Fortsetzung der Fünften Republik als »Präsidialmonarchie«. Marine Le Pen wird sicher davon profitieren.