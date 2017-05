»Gelöb nix« in Trier

Auch das öffentliche Gelöbnis in München 2009 blieb nicht unkommentiert Foto: Michaela Rehle/Reuters

Ungeachtet ihrer aktuellen Imageprobleme will die Bundeswehr am 24. Mai ein landesweites öffentliches Gelöbnis in den Trierer Kaiserthermen abhalten. Dort sollen auch fünf Soldaten vereidigt werden, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Das geht aus der Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Katrin Werner (Die Linke) vom 7. April hervor. Als Redner sind demnach Oberst Andreas Steinhaus, Kommandeur des Fallschirmjägerregiments 26, und Randolf Stich, Staatssekretär des rheinland-pfälzischen Innenministeriums, angekündigt. Als Ehrengäste sollten die Bundestags- und Landtagsabgeordneten der Wahlkreise Trier und Umgebung sowie der Ältestenrat der Stadt Trier eingeladen werden. Nicht alle betreffenden Parlamentarier sind begeistert: »Gegen diese Feier von Militär und Krieg werden wir lautstark unsere Stimme erheben«, kündigte Katrin Werner am Montag an.

Unter dem Motto »Gelöb nix« riefen mehrere linke und christliche Friedensinitiativen, die Linksjugend Solid, die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) und die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ) sowie Katrin Werner und die Grünen-Bundestagsabgeordnete Corinna Rüffer zum Protest gegen das in Trier geplante Militärspektakel auf. »Dass der Veranstaltungsort öffentliches Ge­lände und nicht etwa der Innenhof einer Kaserne ist, zeigt deutlich die Werbestrategie, die die Bundes­wehr seit einigen Jahren anwendet«, erklärte Markus Pflüger von der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK). Die Armee strebe eine Verflechtung mit der Zivilgesellschaft an. »Wir wollen zeigen, dass sich eine Vielzahl von Menschen nicht damit abfindet, die Bundeswehr als ›normale‹ Arbeit­geberin und vermeintliche Wahrerin von Sicherheit anzusehen«, so Pflüger. »Wir wol­len klarmachen, dass die Bundeswehr primär und offiziell zur Verteidigung von Rohstoffzug­ängen und Handelswegen, also für Macht- und Wirtschaftsinteressen eingesetzt wird und nicht zur Wahrung des Friedens einge­setzt werden kann.« Das öffentliche Gelöbnis sei »kein harmloser Akt«, sondern stehe für das Anwerben von Minderjährigen, eine zunehmende Militarisierung der deutschen und europäischen Außenpolitik. Steuergelder würden für Rüstung und Krieg eingesetzt, während an Bildung, Sozialem, Umweltschutz und Infrastruktur gespart werde.

»Angesichts der weltweiten Zunahme von militärischen Auseinandersetzungen – mit den bekannten schrecklichen Folgen – dürfen der Militärdienst nicht verklärt und Jugendliche zu Soldaten ausgebildet werden«, erklärte Julian Theiß vom Jugendverband Linksjugend Solid. Ende 2016 hatte die Anzahl der minderjährigen Rekruten bei der Bundeswehr einen Höchstwert erreicht. Zum Stichtag 1. November waren 1.576 Bundeswehrangehörige – sieben Prozent des Anfängerjahrgangs – noch nicht volljährig. Auch das hatte eine Anfrage der Linksfraktion an das Verteidigungsministerium ergeben. Um bereits mit 17 Jahren freiwillig der Bundeswehr beizutreten, brauchen Jugendliche das Einverständnis ihrer Eltern. Wachdienste und Auslandseinsätze dürfen die Soldaten erst mit Vollendung des 18. Lebensjahres leisten – den Eid allerdings auch, bevor sie wahlberechtigt sind.

Der Gelöb-nix-Protest ist Teil der Kampagne »Krieg beginnt hier«. Unter dem Motto »War starts here« soll dieses Jahr auch zum sechsten Mal ein antimilitaristisches Protestcamp gegen den Ausbau des Gefechtsübungszentrums in der Heide stattfinden.

Bundeswehr-Generalinspekteur Volker Wieker erwartet unterdessen am heutigen Dienstag einen Zwischenbericht der Überprüfung sämtlicher Kasernen auf problematischen Raumschmuck, sprich: Nazidevotionalien – die dort jahrzehntelang nicht gestört hatten, bis vor einigen Tagen ein Offizier mit extrem rechter Gesinnung unter Terrorverdacht festgenommen wurde.