Schulz ist schuld

Leicht bedröppelter Verlierer: Der amtierende Kieler Ministerpräsident Torsten Albig (r.) am Montag mit Kanzlerkandidat ­Martin Schulz in Berlin. SPD-Generalsekretärin Katarina Barley wies Albig bereits faktisch die Schuld für die Pleite im Norden zu Foto: Rainer Jensen/dpa

Auf martinschulz.spd.de ist immer noch Krönungsmesse. Der vor gut 100 Tagen gekürte 100-Prozent-Vorsitzende reckt beide Daumen in die Höhe und markiert den Strahlemann. Beim Klick auf »Aktuelles« gibt’s den Text zum Bild, überschrieben mit: »Aufbruch der SPD. 100 % Gerechtigkeit«. Das war am 19. März, als Martin Schulz SPD-Vorsitz und Kanzlerkandidatur auf dem Berliner Parteitag übernahm, und irgendwie wirkt der schlafmützig betreute Webauftritt wie Absicht: Als wollten die Sozialdemokraten den triumphalen Moment für die Ewigkeit einfrieren und alles, was danach kam, einfach vergessen machen.

Aber die Uhr tickt unerbittlich. Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein am Sonntag musste Schulz die nächste böse Schlappe nach dem Urnengang im Saarland einstecken. Wobei die neueste Niederlage noch einmal schwerer wiegt. Hatte die SPD vor sechs Wochen ihr Ergebnis von 2012 immerhin nahezu halten können (minus ein Prozent) und damit wenigstens die Neuauflage der großen Koalition rettete, büßte sie im hohen Norden mehr als drei Prozent ein und landete bei 27,2 Prozent.

Dazu war sie, anders als in Saarbrücken, mit dem Amtsbonus von Regierungschef Torsten Albig ins Rennen gegangen. Zuletzt wechselte bei der 2014er-Wahl in Thüringen der Ministerpräsidentenposten zu einer anderen Partei, damals von der CDU zur Linkspartei. Nun droht die SPD die Regentschaft an die CDU zu verlieren, was überdies ein Novum in der Regierungszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wäre. Mit den zwei Siegen im Saarland und an der Küste hat ihre Partei jetzt auch in Nordrhein-Westfalen die Favoritenrolle inne. Dort wird am kommenden Wochenende gewählt, bei Umfragen lagen CDU und SPD zuletzt fast gleichauf. Sollte auch noch SPD-Landesmutter Hannelore Kraft ihrer Macht an Rhein und Ruhr verlustig gehen, wäre das mehr als ein Fingerzeig für die Bundestagswahl.

Derweil ist noch nicht ganz klar, wer künftig in Kiel das Zepter schwingt. CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther≈– Wahlkampfslogan: »Anpacken und nicht rumschnacken« –, der für seine Partei 32 Prozent der Stimmen holte (plus 1,2 Prozent), reklamiert für sich den Auftrag zur Regierungsbildung. Das von ihm favorisierte Bündnis wäre offenbar eine »Jamaika-Koalition« (schwarz-gelb-grün) mit FDP und Grünen. Für ein Zweierbündnis mit den Liberalen reicht das CDU-Ergebnis an der Förde nicht. Die Freidemokraten schafften mit Spitzenmann Wolfgang Kubicki 11,5 Prozent (plus 3,3 Prozent), die Grünen reichten mit 12,9 Prozent knapp an das Ergebnis von 2012 heran (minus 0,3 Prozent). Die Grünen-Spitzenkandidatin und amtierende Finanzministerin Monika Heinold äußerte zwar am Wahlabend, die Schnittmengen für eine Koalition mit SPD und Liberalen seien größer. Allerdings schloss Kubicki diese Variante für seine Partei am Montag faktisch aus. Die Wahrscheinlichkeit für eine Ampel »tendiert gegen null«, befand er.

Abermals in den Landtag zieht der Südschleswigsche Wählerverband (SSV) der dänischen und friesischen Minderheit ein (3,3 Prozent gegenüber 4,6 bei der vorigen Landtagswahl), der von der Fünf-Prozent-Hürde ausgenommen ist. Der SSV ist derzeit zusammen mit SPD und Grünen Teil der sogenannten Küstenkoalition

Der »Alternative für Deutschland« (AfD) gelang im Norden zum zwölften Mal der Sprung in ein Landesparlament, mit 5,9 Prozent jedoch überraschend knapp. Die Partei Die Linke bleibt mit 3,8 Prozent fünf weitere Jahre in der außerparlamentarischen Opposition (siehe Text unten). Richtig baden ging die Piraten-Partei, die nach 8,2 Prozent 2012 nur noch bei kläglichen 1,2 Prozent vor sich hin dümpelt.

Als dritte Regierungsvariante bliebe eine große Koalition aus CDU und SPD, wobei es eher abwegig erscheint, dass Albig als geprügelter Hund den Juniorpartner geben wird. Zumal ihn nun sogar die Bundes-SPD zum Sündenbock gestempelt hat. Im Willy-Brandt-Haus wird Albig ein Interview in der Bunten angekreidet, in dem er sich über die Trennung von seiner Gattin ausließ und damit, wie man ihm vorwirft, ein antiquiertes Frauenbild offenbart habe. SPD-Generalsekretärin Katarina Barley monierte am Montag, es sei im SPD-Wahlkampf an der Küste in den letzten Wochen »eher um Dinge wie das Privatleben des Ministerpräsidenten« gegangen. Über die Rolle von Martin Schulz wurde dagegen bei den Sozialdemokraten am Montag nicht gesprochen. Der ist nach seinem Hurra-Aufgalopp und demoskopischen Höhenflügen seiner Partei auf bundesweit über 30 Prozent praktisch untergetaucht. Im Vorfeld der Wahl sagten in Umfragen denn auch 63 Prozent der Teilnehmer, sie hätten zuletzt vom SPD-Kanzlerkandidaten nichts mehr gehört. Gestern dann aber doch: In Berlin konstatierte er, man sei »nicht fröhlich, das kann man nicht sagen, und es hat auch keinen Zweck, so zu tun«.