Tag der Befreiung

In zahlreichen Ländern ist am Montag an die Kapitulation Hitlerdeutschlands vor 72 Jahren erinnert worden. Offizielle Zeremonien gab es unter anderem in Paris, wo der scheidende Staatschef François Hollande und sein Nachfolger Emmanuel Macron die gefallenen französischen Soldaten ehrten. Im israelischen Aschdod kamen Angehörige ehemaliger sowjetischer Soldaten zusammen, um in historischen Uniformen an den Kampf gegen den Faschismus zu erinnern (Foto). In Russland und anderen früheren Sowjetrepubliken wird der Tag des Sieges am heutigen 9. Mai begangen. (jW)