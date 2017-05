Fünf Jahre Streik

Die Wahl der Qual in Paris: Vor den Plakaten Le Pens und Macrons am Mittwoch in Paris Foto: Eric Gaillard/REUTERS

Die Präsidentschaftswahl hat die französische Linke ins Dilemma gestürzt. Wieder einmal. Am Tag nach der ersten Runde, am 24. April, schickten die Fernsehsender ihre Reporter aus. Die Frage an die Anhänger des auch von den Kommunisten (PCF) unterstützten, knapp unterlegenen Jean-Luc Mélenchon, Wortführer des Parti de Gauche (Linkspartei), lautete: Wen wollt ihr jetzt wählen? Auf dem Stimmzettel für den entscheidenden Durchgang am kommenden Sonntag stehen mit Marine Le Pen und Emmanuel Macron zwei Kandidaten, die der linken Wählerschaft gründlich zuwider sein dürften. Es bleiben also drei Möglichkeiten – Le Pen, Macron oder Wahlenthaltung.

Das hat in den vergangenen zehn Tagen zu Gedankenspielen geführt, die Mélenchon und seine Leute auch im benachbarten Deutschland wieder einmal in eine politische Ecke gerückt haben, in die sie gewiss nicht gehören. Der Grund: Mélenchon weigert sich bisher, eine Wahlempfehlung abzugeben. Völlig zu Recht, nach Meinung der Mehrheit in seiner eigenen Partei und bei den Kommunisten. Zu wem soll er auch raten? Etwa zum Wirtschaftsliberalen Macron, der für so ziemlich alles steht, was Mélenchon und seine Anhänger bekämpfen?

Macron ist der Mann, der aus dem Geldgeschäft kam und plötzlich in der Politik auftauchte, als sei er gerufen worden. Als Investmentbanker verdiente er Millionen, weil er Industriegiganten wie Nestlé und Pfizer verkuppelte – aus zwei mach eins. Lohnabhängige, Verbraucher und auch die kleineren Konkurrenten bleiben auf der Strecke. Als Minister im Kabinett des scheidenden Präsidenten François Hollande sorgte er dafür, dass im vergangenen Jahr ein neues Arbeitsgesetz beschlossen wurde. Es wird – nach dem Vorbild der deutschen »Agenda 2010« – dafür sorgen, dass durch Billigjobs und sogenannte »innerbetriebliche Vereinbarungen« auf lange Sicht nicht nur die Rechte der Arbeiter beschnitten, sondern auch die Solidarität unter den Lohnabhängigen und kleinen Betrieben entscheidend geschwächt werden. Das Ende der in Frankreich traditionell kampfstarken Gewerkschaften?

Macron hat sich aus dieser Diskussion klammheimlich und rechtzeitig verabschiedet, indem er als Minister zurücktrat. Sein damaliger Ministerpräsident Manuel Valls, der neoliberale Scharfmacher des Parti Socialiste (PS), entschloss sich, das neue Arbeitsrecht am Parlament vorbei und per Verfassungsdekret zu verabschieden. Jetzt ist es da. Es heißt nach der PS-Arbeitsministerin »El Khomri«, und es brüskiert eine Bevölkerungsmehrheit von mehr als 70 Prozent, die das Gesetz nicht haben wollte. Die linke Wählerschaft hat im vergangenen Jahr zu Millionen gegen das schändliche Papier protestiert, die Gewerkschaft CGT und ihr Sekretär Philippe Martinez gehen inzwischen juristisch dagegen vor.

Was also tun am nächsten Sonntag? Die Fernsehreporter bekamen auf ihre Frage, wer denn in der Stichwahl vorgezogen werde, auch zu hören, dass es taktisch klug sein könnte, für Le Pen zu stimmen. Für die Führerin des Front National (FN) also? Für die erklärte Gegnerin Mélenchons, Synonym für Fremdenfeindlichkeit und geschlossene Grenzen, für einen neuen, harten Nationalismus, den im Osten Europas die Regierungen Polens und Ungarns vorführen? »Ja«, sagte eine ältere Dame in die Fernsehkameras. »Nur dann kann die Linke wieder zu alter Solidarität zurückfinden. Nur dann werden wir fünf Jahre Widerstand leisten können, nur dann werden wir die Straßen unserer Städte besetzen und zeigen können, wohin uns der Finanzkapitalismus geführt hat.«

François Hollande, der Staatschef, der aus seiner sozialistischen Partei einen Trümmerhaufen gemacht und im Verein mit seinem politischen Zögling Macron eine französische Sozialdemokratie geschaffen hat, die sich fortschrittlich »En Marche!« (Auf geht’s) nennt und doch nur eine Kampfeinheit der linksliberalen, für totale Deregulierung stehenden Restauration ist, hört das mit Sorgen. Er forderte in dieser Woche den altbekannten »Front républicain« – ein Bündnis aller gegen den faschistischen FN, gegen Le Pen. Und für Macron. So werden in Frankreich seit Jahrzehnten die Wähler diszipliniert. Gar nicht erst zur Wahl zu gehen, sagen daher linke Pariser Intellektuelle wie die Historikerin Sophie Wahnich, sei auch eine Möglichkeit.