Sammelband erschienen

»Mit dem Volk zum Sieg«: Unterstützer der Union pour la Renaissance/Parti Sankariste erinnern an die Ermordung Thomas Sankaras (Ouagadougou, 15. Oktober 2015) Foto: REUTERS/Anne Mimault

In einem jüngst erschienenen Sammelband sind 18 Reden und Erklärungen von Thomas Sankara versammelt.

Für viele junge Aktivisten auf dem afrikanischen Kontinent ist Sankara ein Vorbild. Und auch in Burkina Faso spielt der 1987 ermordete revolutionäre Präsident für die heutige Generation eine Rolle. Als im Herbst 2014 der burkinische Präsident Blaise Compaoré durch Massenproteste zum Rückzug gezwungen wurde, beriefen sich viele Gruppen und Aktivisten auf Thomas Sankara – Fotos aus den Protesttagen vor zweieinhalb Jahren finden sich deshalb auch im vorliegenden Buch abgedruckt.

Der linke Offizier Thomas Sankara war nach einem Staatsstreich im August 1983 in Obervolta an die Macht gelangt. Unter seiner Präsidentschaft wurde nicht nur der Staatsname in Burkina Faso – zu Deutsch etwa »Land der Aufrechten« – geändert, sondern es wurden viele Maßnahmen getroffen, die den Aufbau einer gerechteren Gesellschaft einleiteten. So wurden Programme gegen Korruption und Armut und zahlreiche Initiativen konkreter wie symbolischer Natur gestartet. Zu letzteren gehörte auch, dass die Luxusautos der Regierungsmannschaft verkauft und durch kleine Renault-5-Wagen ersetzt wurden. Sehr konkret wiederum waren Alphabetisierungsprogramme, die Besserstellung von Frauen innerhalb der burkinischen Gesellschaft oder auch ökologische Projekte wie Aufforstungsprogramme. Sankara pflegte zudem intensive Kontakte zu sozialistischen Ländern. Immer wieder zitierte er sein größtes Vorbild – den kubanischen Revolutionär Ernesto Che Guevara.

Bei allen Initiativen thematisierte Sankara stets den Zusammenhang zwischen negativen Entwicklungen und den Interessen internationaler Konzerne. Die ökologischen Probleme in vielen Teilen Afrikas führte er direkt auf das Profitstreben zurück. Der »Kampf für Baum und Wald ist vor allem ein antiimperialistischer Kampf«, heißt es etwa in einer Rede vom Februar 1986, »denn der Imperialismus ist der Pyromane unserer Wälder und Savannen«.

Sankara leitete aber auch eine außenpolitische Richtungsänderung seines Landes ein. Er wies »Entwicklungszusammenarbeit« als neokoloniale Strategie zurück und warf den Mächten des Nordens vor, die afrikanischen Länder durch Verschuldung in Abhängigkeit zu halten. »Geld wurde uns von denen geliehen, die uns kolonisiert haben«, analysierte Sankara in einer seiner berühmtesten Reden auf dem Gipfel der Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) im Juli 1987: »Wir können die Schulden nicht zurückzahlen, weil wir nichts haben, womit wir zahlen könnten. Wir können die Schulden nicht zurückzahlen, weil wir für die Schulden keine Verantwortung tragen. Wir können die Schulden nicht zurückzahlen, weil im Gegenteil die anderen uns schulden, was man nicht einmal mit den größten Reichtümern bezahlen kann, nämlich die Blutschuld. Es ist unser Blut, das vergossen wurde.« Wenige Monate später wurde Sankara im Zuge einer Verschwörung vormaliger Mitstreiter – unter ihnen auch Blaise Compaoré – ermordet. Die konterrevolutionären Putschisten leiteten eine neuerliche Wende ein, indem sie die »guten Beziehungen« zu den ehemaligen Kolonialmächten wiederherstellten.