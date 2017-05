»Überragender Typ« Trainer Torsten Frings kommt in Darmstadt trotz Abstieg gut an Foto: Michael Dalder/Reuters

Raus mit Applaus: Trainer Torsten Frings und sein Team wurden von den Fans lautstark gefeiert, selbst die Bayern zollten Anerkennung – der SV Darmstadt 98 verlässt die Fußballbundesliga nach zwei Jahren mit erhobenem Haupt. »Wir wussten, dass es nur eine Frage der Zeit war, dass wir absteigen. Die Mannschaft hat trotz des Abstiegs wieder eindrucksvoll gezeigt, dass sie alles raushaut. Wie wir uns präsentiert haben: Hut ab«, sagte Frings nach dem unglücklichen 0:1 (0:1) beim deutschen Fußballmeister Bayern München trotz des nach 1979 und 1982 dritten Abstiegs der Vereinsgeschichte stolz. Die Lilien, die zuletzt drei Spiele in Serie gewonnen hatten, wehrten sich auch in München noch einmal tapfer, doch letztlich war die Hypothek einer miserablen Hinrunde zu groß. Weshalb die Enttäuschung auch »nicht so groß« sei, wie Kapitän Aytac Sulu einräumte: »Das war ein schleichender Prozess.«

Die Zweite Liga soll jedoch nur eine Zwischenstation werden. Die Darmstädter planen mit Trainerneuling Frings, der im Dezember Norbert Meier und Interimstrainer Ramon Berndroth nachfolgte und in seinen bisher knapp fünf Monaten beachtliche Arbeit leistete, die baldige Rückkehr. Erste Weichen wurden mit der Verpflichtung des in Stuttgart suspendierten Kevin Großkreutz, der bis 2019 unterschrieb, schon gestellt. Auch Routinier Hamit Altintop soll gehalten werden. »Wir werden das verkraften und geordnet und neu sortiert in der Zweiten Liga wieder auflaufen«, sagte 98-Präsident Rüdiger Fritsch bei Sky. Hoffnung machte ihm auch der Auftritt in München. Er zolle der Mannschaft, die in diesem Jahr immerhin 16 Punkte gesammelt hat, »Riesenrespekt«.

Darmstadt war nach dem frühen Rückstand durch Juan Bernat (18.) sogar einem Achtungserfolg beim Rekordmeister sehr nahe. Doch ausgerechnet der ehemalige Münchner Altintop scheiterte mit einem Foulelfmeter an Tom Starke (86.). Der 36jährige war kurzfristig für Sven Ulreich, der wegen einer Ellenbogenverletzung wie Stammkeeper Manuel Neuer für den Rest der Saison ausfällt, ins Münchner Tor gerückt – und rettete die glanzlosen Bayern mit einigen Paraden vor einer Blamage. Die Münchner, die sich bereits in der vergangenen Woche den 27. Meistertitel gesichert hatten, hakten die Partie schnell ab. Er hoffe, sagte Trainer Carlo Ancelotti lapidar, »dass wir es in den zwei Spielen, die wir noch haben, besser machen«. Darmstadt will sich gegen Hertha und Gladbach würdevoll aus der Bundesliga verabschieden. »Wir wollen uns auch da so teuer wie möglich verkaufen«, betonte Frings. Hoffnungsträger für die kommende Saison ist vor allem der Trainer selbst. Bei Mannschaft und Verein kommt der frühere Nationalspieler offenbar gut an. Sulu lobte ihn als »überragenden Typen«. »Torsten Frings tut uns mit seiner Authentizität und seinen Attributen Willenskraft, Ehrgeiz und Siegesmentalität sehr gut«, sagte Fritsch unlängst der Frankfurter Neuen Presse.

Einziges Problem: Wegen seiner veralteten Spielstätte hatte Darmstadt 98 die Lizenz für die kommende Saison nur mit Auflagen erhalten. Bis zum 31. Januar 2018, so die Anweisung der Deutschen Fußballiga (DFL), muss die Gegengerade des Stadions am Böllenfalltor überdacht sein. (sid/jW)