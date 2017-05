Bunte Helme und rote Fahnen

Aktivisten des Studierendenverbands Zengakuren liefern sich am 1. August 1968 in Tokio Auseinandersetzungen mit der Polizei Foto: (c) dpa - Report

Tokio, Januar 1969: 8.500 Polizisten in Panzermontur, Tränengasattacken aus Helikoptern und Granaten beenden die Besetzung des Yasuda-Auditoriums der elitären Tokio-Universität. Dort war der reguläre Lehrbetrieb zuvor monatelang zum Erliegen gekommen: Im Zuge landesweiter Unistreiks hatten verschiedene linksradikale Gruppen die einzelnen Räume besetzt. Hinter den Barrikaden in Tokio und anderswo zeigten sich wie unter einem Brennglas der Heroismus, die Tragik und die zeitweilige Absurdität jener Monate: Es wurde selbstbestimmt gelernt und doziert, mit der Bewegung sympathisierende Intellektuelle hielten Vorlesungen abseits des Frontalunterrichts. Man machte Musik und tanzte, liebte sich in dunklen Ecken und träumte von einer befreiten Uni in einer ebensolchen Gesellschaft.

Auch das politische Sektierertum trieb wilde Blüten: Einige der beteiligten Fraktionen bekriegten sich bis aufs Messer. Immer wieder mussten »neutrale« Studierende ihre nach gewalttätigen Scharmützeln verletzten Kommilitonen verarzten. Oder sie mussten gar einen »Gefangenenaustausch« zwischen den verfeindeten Gruppen organisieren, die jeweils ihre eigenen Räume besetzt hielten.

Jene rauschhaften Tage sind nur ein kleiner Ausschnitt aus der Geschichte der Neuen Linken in Japan, die William Andrews in seinem Werk »Dissenting Japan« erzählt. In seiner fundierten und lebhaften Beschreibung einer zeitweise von Zehntausenden getragenen, schillernden politischen Bewegung hat der Autor unzählige japanische Quellen ausgewertet, die den meisten westlichen Lesern unzugänglich bleiben werden. Nach der Lektüre ist klar: Nicht nur auf den Straßen von Paris oder Westberlin wurde in jener Zeit, die gerne unter »68« gefasst wird, den herrschenden Verhältnissen der Kampf angesagt.

Die Neue Linke, die sich sowohl von der Sozialdemokratie als auch vom offiziellen »Parteikommunismus« abgrenzt, bildet sich in Japan schon früher als in den meisten westlichen Ländern. Bereits in den 1950er Jahren kritisieren immer mehr Aktivisten die von ihnen konstatierte Absage der großen Arbeiterparteien an eine revolutionäre Politik. 1955 wird die Kommunistische Partei Japans unter dem Motto »friedlicher Weg zur Revolution« ihre Ablehnung militanter Politikansätze schließlich in Beschlussform gießen.

Die Differenzen resultieren 1957/58 in der Gründung jener Organisationen, die – einschließlich ihrer unzähligen Spaltprodukte – die radikale Linke des Landes über Jahrzehnte prägen werden. Die neuen Gruppen, etwa die in Anlehnung an Marx’ »Bund der Kommunisten« auch mit dem japanisch-deutschen Lehnwort Bunto bezeichnete »Kommunistische Liga«, wollen zurück zum revolutionären Marxismus und einem konsequenten Internationalismus. Bald schon sollten die für Japans radikale Linke charakteristischen Helme in den Farben der jeweiligen Fraktion zum Einsatz kommen, bald schon sollten Holzstöcke und mitunter auch Molotowcocktails die Auseinandersetzungen auf den Straßen Tokios und anderer Städte prägen. Der letztlich erfolglose Kampf um den 1960 geschlossenen und 1970 erneuerten japanisch-amerikanischen »Sicherheitsvertrag« AMPO, der das Land zu einem Stützpfeiler der US-Politik in Ostasien machte, treibt der Bewegung Tausende Aktivisten zu.

Was folgt, sind epische Kämpfe um den Ausbau eines Flughafens an der Seite von Kleinbauern und »Schlangentanz« genannte Zickzack-Demonstrationen – während denen Menschen, die sich auf der Straße einhaken, in ihrem unbekannten Nebenmann (oder ihrer Nebenfrau) den Genossin oder die Genossin erkennen. Gegenkulturelle Bewegungen wie das Underground-Theater erobern den öffentlichen Raum, und Protestierende mit roten Fahnen steigen dem Pressesprecher von US-Präsident Eisenhower aufs Autodach. Eine Stadtguerillaorganisation will ein Flugzeug nach Kuba entführen, landet statt dessen jedoch in Nordkorea – wo sich die Entführer noch heute befinden.

Die oben bereits beschriebenen Fraktionskämpfe eskalieren derweil immer weiter: Blutige Auseinandersetzungen fordern Dutzende Todesopfer und führen dazu, dass sich zahlreiche Aktivisten ganz aus der politischen Arbeit zurückziehen.

All das ist mehr als nur eine »Studentenbewegung«: Wie der stets aus einer Perspektive der kritischen, distanzierten Sympathie für seinen Gegenstand heraus argumentierende Autor belegt, sind die meisten der Beteiligten tatsächlich Arbeiter.

Das nur in englischer Sprache vorliegende Buch ist nicht ganz einfach zu lesen. Doch die Mühe lohnt: Andrews’ glänzend geschriebene, stilistisch an die besten Traditionen des angelsächsischen »academic writing« anknüpfende Chronik ist nicht nur Japanspezialisten zu empfehlen. Hier, wie auch auf dem Blog des seit langem in Tokio lebenden Autors (https://­throwoutyourbooks.wordpress.com/ ), entfaltet sich ein im Westen nahezu unbekanntes Kapitel der Geschichte der radikalen Linken. Wer sich vor dem herannahenden 68er-Jubiläum ein Bild vom globalen Ausmaß der Revolte machen möchte, kommt um »Dissenting Japan« nicht herum.