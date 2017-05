Von der Ausrottung

Perspektivwechsel: In der Mitte der Installation stehen sich die Stühle beim Kapitel zur »Blockade von Leningrad« direkt gegenüber Foto: ©Holger Biermann

»Das ganze Dorf muss ausgerottet werden! Wo der Partisan ist, ist der Jude. Wo der Jude ist, ist der Partisan« – solche Befehle gab es in der Wehrmacht während des Überfalls auf die Sowjetunion, der am 22. Juni 1941 begann. Weil Josef Stalin mehrere Warnungen ignoriert hatte, traf er die Sowjetunion unvorbereitet. Die Wehrmacht drang weit ins Land ein und kam erst kurz vor Moskau zum Stehen. Im August 1939 war der deutsch-sowjetische Angriffspakt unterzeichnet worden, als deutsche Truppenbewegungen im Frühjahr 1941 gemeldet worden, löste dies auf sowjetischer Seite nur Verwunderung aus.

Der Überfall ist das Thema einer eindrucksvollen Klanginstallation, die Andreas von Westphalen und Jochen Langner auf der Grundlage umfangreicher Recherchen unter dem Titel »Horchposten 1941« produziert haben. Sie befindet sich zur Zeit im Willy-Brandt-Haus in Berlin und wird bald in Mannheim und Köln gastieren und anschließend auch in Moskau, St. Petersburg und Wolgograd.

Zu hören sind der eingangs zitierte Mordaufruf, Auszüge aus Hitlers »Tischgesprächen« wie auch räsonierende Tagebuchaufzeichnungen von Zeitzeugen. Die Besucher, ausgerüstet mit Kopfhörer und Smartphone, das über Bluetooth mit der Sendestation verbunden ist, können sich durch die einzelnen Stationen der Installation arbeiten, die im Lichthof des Willy-Brandt-Hauses montiert ist. Dort stehen sich formierte Stuhlreihen gegenüber. Jede Stuhlreihe ist mit einem Bluetoothsender ausgestattet, über den die Tondateien der entsprechenden Kapitel abgerufen werden.

Je nachdem, von welcher Seite die Installation betreten wird, setzt sie entweder mit »Deutsches Hinterland« oder »Sowjetisches Hinterland« ein, gefolgt von »Deutsche Front und besetzte Gebiete« und »Sowjetische Front und besetzte Gebiete«. In der Mitte der Installation stehen sich die Stühle beim Kapitel zur »Blockade von Leningrad« direkt gegenüber. Immer wieder kann der Besucher die Seiten und Perspektiven wechseln, sich entweder den Hitler- und Himmler-Befehlen und Berichten von Wehrmachtsoldaten aussetzen oder die Gegenseite in Form von Stalin-Dekreten, Berichten von Wassili Grossmann oder Lyrik von Anna Achmatova vernehmen. Genau diese Wahl zu haben, war den beiden Regisseuren wichtig. Ihre hervorragende lineare Montage ist als Hörspiel ab 13. Mai mehrfach im Rundfunk zu hören.

Auf deutscher Seite führte die rassistische Entmenschlichung des Gegners zu der Überzeugung, es mit slawischen »Untermenschen« zu tun zu haben, die entweder zu »vernichten« seien oder als Sklavenarbeiter der »deutschen Herrenrasse« zu dienen hatten. In diesem Bewusstsein führten die Deutschen einen Terrorkrieg gegen den »jüdischen Bolschewismus«, dem bis zu 40 Millionen Menschen zum Opfer fielen. Und doch gab es auch unter den deutschen Soldaten Zweifel an der Mordmaschinerie. Der Soldat Willy Peter Reese wurde vermutlich 1944 bei Witebsk im Norden Belorusslands getötet. Er stand den Nazis kritisch gegenüber, begriff sich als Romancier und verfasste während des Heimaturlaubs bei seinen Eltern in Duisburg ein Manuskript unter dem Titel »Russische Abenteuer – ein Bekenntnis aus dem großen Kriege«, das 2004 auf Initiative seiner Cousine und des Stern-Reporters Stefan Schmitz unter dem Titel »Mir selber seltsam fremd« als Buch erschien. Darin zeichnet Reese ein Bild des Grauens, das im »Horchposten« zu vernehmen ist. Man erfährt von menschlichen Tragödien und von der Angst auch auf sowjetischer Seite, von den eigenen Leuten erschossen zu werden, da jeder Zweifel am Sieg der Roten Armee über den Faschismus mit Erschießen oder Lagerhaft geahndet wurde, wie ein Dekret verkündete.

In Moskau wurde am 9. Mai 2005 der 60. Jahrestag des Sieges über den deutschen Faschismus begangen, von 50 Staatsoberhäuptern und Regierungschefs. George W. Bush, Jacques Chirac, Gerhard Schröder und Wladimir Putin standen gemeinsam in der ersten Reihe. Heute wäre dies undenkbar angesichts der antirussischen Kampagne und der Stationierung von ­NATO-Truppen an der russischen Grenze.