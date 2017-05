Hassprediger des Tages: Boris Palmer

Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Wer in der Waldorfschule gezwungen wurde, seinen Namen zu tanzen, muss später wohl hart zuschlagen, um nicht als Weichei dazustehen. Vielleicht sind seine Jahre in einer anthroposophischen Anstalt der Grund dafür, dass Boris Erasmus Palmer immer wieder verbal Amok läuft. Der Oberbürgermeister von Tübingen bringt gern diejenigen Grünen zur Weißglut, die sich noch für irgendwie links halten. Am Samstag hat der OB sich selbst getoppt. Auf seinem von fast 30.000 Abonnenten goutierten Facebook-Account sonderte er Hetze ab, deren Widerlichkeit locker mit den Auslassungen eines Björn Höcke mithalten kann. In den klassischen Medien bekam das kaum jemand mit, vermutlich, weil man dort noch mit Palmers am Donnerstag veröffentlichtem Antrag zum grünen Wahlprogramm beschäftigt war, die Abschottung Europas noch zu steigern.

»Was bringen wir Asylbewerbern bei?« fragt der Grünen-Politiker auf Facebook. Er behauptet, Flüchtlinge, die beim Schwarzfahren erwischt würden, müssten keine Konsequenzen tragen, und folgert: »Wir bringen diesen jungen Männern bei, dass es keine Rolle spielt, gegen unsere Gesetze zu verstoßen.« Wer auf die »Einhaltung von Regeln« poche, laufe Gefahr, »verspottet oder angegriffen« zu werden.

Regeln? Leitkultur hieß das bei Thomas de Maizière vor einer Woche in Bild am Sonntag. Jetzt legte das Blatt mit einer Umfrage nach, an der auch Palmer sich beteiligte. Er lobte die Schwaben für die Integration von Zuwanderern und erklärte: »Schaffa, schaffa, Häusle baue (und Daimler fahre) ist heute auch für türkische Schwaben normal.« Der Mann glaubt also, in einem Land zu leben, in dem Daimler fahren normal ist. Offenbar leidet er unter demselben Syndrom wie der CDU-Bundesinnenminister: völlige Realitätsverweigerung. Superrealo war gestern – Boris Palmer hat in seiner Partei einen surrealistischen Flügel aufgemacht.