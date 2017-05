Bildungsproteste

Freiburg. Im Rahmen des 28. Gewerkschaftstages der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) meldete sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Samstag in Freiburg zu Wort.

Kretschmann forderte Eltern an Deutschlands Schulen zu einem Miteinander mit den Lehrern auf. »Dieses ständige Gemotze muss aufhören«, sagte er. Nötig sei ein Umdenken vieler Eltern. Lehrer benötigten mehr Respekt und Unterstützung.

Unterbrochen wurde Kretschmann von Studierenden, die gegen die jüngst beschlossene Einführung von Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer protestierten (Foto). Auf Nachfrage von jW äußerte sich auch die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe zur Rede Kretschmanns. Sie betonte, dass die Gewerkschaft »selbstverständlich für eine gebührenfreie Ausbildung« eintrete. Sie habe aber Verständnis dafür, dass Kretschmann sich in seiner Rede nicht vom Beschluss distanzierte, ausländische Studenten mit Gebühren zu belasten – immerhin sei dieser erst vor wenigen Tagen von der Baden-Württembergischen Regierung durchgesetzt worden.

Man habe Kretschmann, der selbst auch GEW-Mitglied ist, eingeladen, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. »Wir wollten ihm mitgeben, dass die Grünen ihre Politik gegenüber dem Koalitionspartner durchsetzen müssen«, sagte Tepe. Unter Kretschmann habe es einige Fortschritte im Bildungsbereich gegeben. Zu diesen zählte die Gewerkschaftsvorsitzende etwa die Einführung von Gemeinschaftsschulen und das weitgehende Verhindern von »Sitzenbleiben«. »Doch jetzt erleben wir die Rolle rückwärts in der Bildungspolitik. So wird in den Gemeinschaftsschulen doch wieder nach Leistungsgruppen differenziert«, sagte Tepe.

Der GEW-Gewerkschaftstag findet alle vier Jahre statt. 432 Delegierte aus ganz Deutschland beraten fünf Tage lang über die deutsche Bildungs- und Gewerkschaftspolitik. Tepe und der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Reiner Hoffmann, forderten Bund und Länder auf, für Bildung mehr Geld bereitzustellen. (dpa/jW)