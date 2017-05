Kämpferinnen hinter Gittern

Die Haftanstalt Ancon II nahe der peruanischen Hauptstadt Lima, Juni 2016. Auch junge Europäerinnen sitzen hier langjährige Freiheitsstrafen ab, meist, weil sie wissentlich oder unwissentlich als Drogenkuriere missbraucht wurden Foto: picture alliance / AP Photo

Der Weg nach Ancón II ist beschwerlich. Mehr als drei Stunden dauert es, um mit zwei Kleinbussen, einem Taxi, einem Bus und einem Mototaxi von Lima an diesen Ort zu gelangen. Eine Bekannte, die mich begleitet, steht nun mit mir vor einem provisorischen Blechdach mitten in der Wüste. Das Atmen fällt schwer. Für Besucherinnen gibt es strikte Kleidungsvorschriften: T-Shirt ohne Ausschnitt, Rock über den Knien, offene Sandalen, kein Schmuck, keine Taschen, keine rote Kleidung. Mit hineinnehmen kann man je nach diensthabendem Aufseher eine limitierte Anzahl an Softdrinks und Wasser in kleinen Flaschen sowie gekochtes Essen. Politische Literatur ist untersagt. In der Schlange erzählen uns die Frauen jedoch, dass fast alle Beamten bestechlich sind. Wir sind das erste Mal in diesem Gefängnis. Keine von uns kennt die Frauen, die wir besuchen. Wir warten mehr als anderthalb Stunden in vier Reihen. Als wir die allerletzte Kontrolle passieren, kommt uns eine Frau Anfang 60 mit einem breiten Grinsen entgegen. Offensichtlich ist sie keine Besucherin: »Genossinnen, wir haben auf euch gewartet!«. Sie umarmt und küsst. Daraufhin reihen sich immer mehr Frauen ein, um uns zu begrüßen. Es fühlt sich an wie ein Wiedersehen.

Im Hochsicherheitsgefängnis Ancón II leben mehr als 2.000 weibliche und männliche Gefangene. Die Trakte sind nach Straftaten aufgegliedert. Die meisten Insassen sind wegen Drogenschmuggels verurteilt, viele von ihnen Ausländer, etliche Europäerinnen darunter. Die politischen Gefangenen werden seit Anfang der 1990er Jahre nicht mehr mit der regulären Knastbevölkerung »gemischt«. Zu groß war ihr Einfluss auf die Politisierung der »gewöhnlichen Kriminellen« in der Vergangenheit.

Isolationshaft und Folter

Wir sitzen in einer Art Gemeinschaftsraum mit Blick auf einen Innenhof. In einer Ecke wird gekocht, Frauen sitzen mit ihrem Besuch an Plastiktischen. Es wirkt alles unerwartet »normal«. Menschen lachen, essen, erzählen. Die gefangenen Frauen wirken gesund und stark. Sie machen Scherze und strahlen uns an. Wir können uns kaum vorstellen, dass sie jahrzehntelange Isolationshaft und systematische Folter hinter sich haben. Wir unterhalten uns über die Überschwemmungen und Erdrutsche, die das Land zwischen Februar und April besonders heftig heimgesucht haben. Wir sprechen über soziale Bewegungen, über Feminismus und über die Strategien für eine proletarische Weltrevolution.

Inspiriert von der kubanischen Revolution bildeten sich, neben einigen kleineren Gruppierungen, in den 1960er Jahren das Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Alle hatten einen revolutionär-proletarischen Anspruch, schrieben sich den Antiimperialismus auf die Fahnen, zogen los, um gegen die feudalen Herrschaftsstrukturen im Land zu kämpfen und hofften, mit Guerrillataktiken ähnliche Erfolge wie in Kuba zu erzielen. Aber ihre Zahl blieb klein, ein breiterer Rückhalt in der Bevölkerung blieb aus. Dies machte es dem Staat möglich, diese Bewegungen innerhalb weniger Monate im Keim zu ersticken. Die PCP-SL begann im Mai 1980 im Namen des Volkskriegs Militärposten im ganzen Land anzugreifen.

Doch der Staat schuf mit der Taktik des »Krieges niedriger Intensität« in den 1980er und 90er Jahren eine Atmosphäre, in der viele Tausend Menschen verhaftet werden konnten, darunter die meisten Kader des PCP-SL sowie des MRTA, und von Militärgerichten mit anonymen Richtern zu jahrzehntelangen Haftstrafen verurteilt wurden.

Auch Abimael Guzmán und seine Ehefrau Elena Iparraguirre, Nummer zwei in der Partei, wurden im September 1992 in Lima verhaftet. Erst ab 2001 wurden alle Fälle vor der nun »demokratischen« Ziviljustiz neu verhandelt. Die Haftstrafen verringerten sich dadurch nur für wenige minimal. Heute, 17 Jahre nach der offiziellen Beendigung des Krieges, sitzen noch 70 politische Gefangene, mehrheitlich des PCP-SL, ihre Haftstrafen ab. Die verbleibenden 25 gefangenen Frauen, die alle zusammen in Ancón II einsitzen, sind teilweise bereits seit den 1980er Jahren in Gefangenschaft.

»Unsere Situation hier im Gefängnis hat sich in den letzten Jahren sehr verändert«, erklärt mir eine der Gefangenen. In Absprache mit ihnen werde ich keine Klarnamen nutzen – das könnte Repressionen mit sich bringen. Den Inhaftierten ist es untersagt, mit der Presse zu sprechen. In den 1980er Jahren waren Teile der Gefängnisse in Peru so stark von PCP-SL-Mitgliedern dominiert, dass diese ein Parallelsystem mit Werkstätten und Studienkreisen innerhalb der Gefängnisse aufbauten. Im Internet finden sich noch Videos aus dieser Zeit, die eindrucksvoll den hohen Organisationsgrad der Partei, auch im Knast, zeigen. »Die 1990er Jahre waren besonders hart«, erklärt die Genossin weiter, »wir wurden voneinander isoliert und in abgelegene Gefängnisse verfrachtet. Bis in die 2000er waren wir täglich 23,5 Stunden alleine in kleinen Zellen eingesperrt«. In den 2000er Jahren lockerten sich die Haftbedingungen durch den Druck der Inhaftierten, Familienangehörigen und NGOs.

»Die Menschenrechtsorganisationen haben selber einen bürgerlichen Klassencharakter«, erklärt uns eine Insassin, die lebenslänglich, also ohne Aussicht auf Freilassung, einsitzt, »sie setzen sich nur dann und nur in dem Maß für uns ein, wie es ihren Geldgebern passt. Aktuell sind es genau diese Menschenrechtsorganisationen, die gegen unsere Freilassung kämpfen«. Viele der »Politischen«, wie sie sich selbst nennen, und bei den Aufseherinnen an Stelle von »Terroristinnen« als Bezeichnung durchgesetzt haben, müssten in diesem und im kommenden Jahr freikommen. Die private Boulevardpresse, konservativ-rechte Parteien, aber auch peruanische Menschenrechts-NGOs schüren bereits Drohszenarien angesichts der Freilassung der »Senderistas«. »Wir wurden in den letzten Jahrzehnten als Hexen dämonisiert. Die Geschichte des internen Krieges hat die siegreiche Bourgeoisie geschrieben«, so eine weitere Gefangene. Sie musste ihr Neugeborenes damals draußen zurücklassen. Ihr Sohn ist heute 21 Jahre alt.

Die Frauenfrage

Die Frauen heben ihre eigene Rolle in revolutionären Prozessen hervor. Sie erzählen mir von den Verhältnissen auf dem Land und der untergeordneten Position der Frau in jeder Familie. Die PCP-SL wollte mit all dem aufräumen, da die Unterdrückung der Frau auf ökonomischer Ausbeutung basiert. Tatsächlich war die Präsenz von Frauen in der PCP-SL im Vergleich zu allen anderen revolutionären Organisationen auf dem lateinamerikanischen Kontinent am größten. Ihr Anteil lag bei ca. 50 Prozent. 1984 waren es sogar zwei Frauen, die das politische und militärische Mandat in der wichtigsten Provinz, in der sich der interne Krieg ausgebreitet hatte, Ayacucho, innehatten. Im Jahr 1990 waren acht von 19 Mitgliedern des Zentralkomitees der Partei Frauen. Und trotzdem war der alltägliche Machismus in der Partei stark ausgeprägt. Dies bezeugen ehemalige Mitglieder und Sympathisantinnen der Partei, die an Schulungen in den 1980er Jahren teilnahmen. »Das Private blieb meist unpolitisch«, so ein ehemaliger Sympathisant, der oft hörte, wie Genossen Frauen in Gesprächen oft sexistisch abwerteten. »Die Unterdrückung der Frau ist primär eine ökonomische. Daher ist unser Kampf um Befreiung auch primär ein ökonomischer«.

Wir fragen die Gefangenen, die sich positiv auf die Erfahrungen in der Sowjetunion und im postrevolutionären China beziehen, ob sie auch Kritik haben. »Jede revolutionäre Bewegung wird auch Fehler machen. Wir auch«. Ob es eine konkrete Bilanz oder gar Selbstkritik gebe, fragen wir. »Das ist Aufgabe der Führung.« Wie sie feministische Kämpfe heutzutage oder Kämpfe um LGBTQI-Rechte sehen: »Es ist das Recht von allen Menschen, privat das zu tun, was sie für richtig halten. Aber der Kampf um Befreiung ist der ökonomische. Der Rest ist sekundär und sollte nicht Fokus der proletarischen Bewegung sein«.

Die Genossinnen sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Viele von ihnen haben den Großteil ihres Lebens hinter Gittern verbracht. Sie haben viele Kämpfe um Zugang zu mehr Lebensmitteln, um mehr Besuchsrechte, inklusive männlichen Zellenbesuchs, oder für Weiterbildungsmöglichkeiten geführt. In den letzten zehn Jahren haben sie sich Besuch von Wissenschaftlerinnen erstritten, die mit ihnen über Geschichte, Philosophie und Kunst gesprochen haben. Sie konnten handwerkliche Kurse absolvieren und verkaufen heute aus dem Knast heraus handgemachte Taschen aus Leder, selbstgemalte Karten sowie Schmuck. Schreiben dürfen sie nur für sich selbst. Keine politische Schrift darf hinausgelangen. Sie haben das Projekt »Die Frau in der Geschichte« angestoßen, das auch eine Serie von kollektiven, überlebensgroßen Gemälden samt inhaltlichen Begleitbroschüren beinhaltet. Bis dato sind drei von zwölf geplanten Gemälden fertiggestellt und konnten auch dem Publikum außerhalb des Knastes präsentiert werden.

Was sie sich wünschen? »Dass unser Volk nicht mehr leidet. Wir wollen klarstellen, dass alles, wofür wir gekämpft haben, mit dem Aufbau einer besseren Zukunft, einer Zukunft ohne Ausbeutung und Unterdrückung zusammenhängt. Das war und ist unser antreibender Gedanke«.