Kaum »Hoffnungen und Chancen«

Mitglieder der international anerkannten libyschen Regierung in Tripoli bei einem treffen in Rom am 20. März Foto: REUTERS/Remo Casilli

Gleich zwei internationale Treffen beschäftigen sich in dieser Woche mit der Lage in Libyen, das sich seit dem Sturz Muammar Al-Ghaddafis 2011 in einer Dauerkrise befindet. Zunächst findet am heutigen Montag in der algerischen Hauptstadt das nunmehr schon elfte Treffen von Libyens Nachbarstaaten statt. Am Dienstag folgt in Washington eine Konferenz unter dem Titel »Beziehungen Libyen-USA 2017: Neue Visionen, Hoffnungen und Chancen«. Erwartet werden neben Außenminister Mohammed Siala und anderen Vertretern der international anerkannten Regierung in Tripoli auch die Chefs der libyschen Nationalbank und der staatlichen Ölgesellschaft. Außerdem sind der UN-Beauftragte für Libyen, Martin Kobler aus Deutschland, und der Politiker Mahmud Dschibril, der 2011 die Opposition gegen Ghaddafi anführte, angekündigt. Diese Konferenz hätte eigentlich schon am 16. Februar stattfinden sollen. Sie musste aber wegen des Einreiseverbots der Trump-Administration gegen die Bürger von sieben muslimischen Staaten, darunter auch Libyen, verschoben werden.

Am Dienstag voriger Woche hatte ein Treffen in Abu Dhabi für Aufsehen gesorgt. In der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) hatten zum ersten Mal der Chef der Tripoli-Regierung, Fajes Sarradsch, und der ostlibysche Warlord Khalifa Haftar direkt miteinander gesprochen. Ein ähnlicher Versuch war im Februar in Kairo an der Ablehnung Haftars gescheitert, der sein Hauptquartier in Bengasi hat und mit einer Gegenregierung in Tobruk zusammenarbeitet. Haftar, der über eine eigene Miliz verfügt, wird sowohl von den Emiraten als auch von Ägypten unterstützt. Die VAE waren es offenbar auch, die Sarradsch durch finanziellen Druck dazu gebracht hatten, dem Treffen zuzustimmen.

Obwohl anfangs Zweckoptimismus verbreitet wurde, endete die Begegnung in Abu Dhabi ohne konkrete Vereinbarungen. Statt einer angekündigten gemeinsamen Erklärung gab es zwei getrennte, die sich teilweise deutlich unterschieden. Von einer Umbildung der Tripoli-Regierung, einer Einbeziehung Haftars und Neuwahlen im nächsten Jahr war entgegen ersten Gerüchten nicht mehr die Rede.