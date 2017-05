Zwei Welten

Am Rand von Punta Diamante, einem ärmlichen Stadtviertel im Zentrum der nordargentinischen Stadt San Salvador de Jujuy: Eine Plakatwand, die die linke Stadtteilorganisation »Túpac Amaru« aufgestellt hat Foto: Simon Loidl

Am Rand von Punta Diamante, einem ärmlichen Stadtviertel im Zentrum der nordargentinischen Stadt San Salvador de Jujuy, begrüßt das bekannte Konterfei Che Guevaras Vorübergehende. Die Plakatwand, von der Che blickt, hat die linke Stadtteilorganisation »Túpac Amaru« aufgestellt, die hier wie in anderen Barrios und Ortschaften in der Region stark verankert ist. In einer Senke hin zum Ufer des Rio Grande reihen sich kleine Häuschen aneinander. Auf vielen der einförmigen Gebäude sind improvisierte Aufbauten aus roten Ziegelsteinen zu sehen; die Bewohner der kleinen, mit staatlichen Geldern errichteten Unterkünfte nutzen jeden verfügbaren Quadratmeter.

An diesem Mittwoch vormittag im März ist es still im Barrio. Viele Bewohner sind einige hundert Meter weiter im Zentrum Jujuys unterwegs. Sie haben sich zu einem Demonstrationszug durch die kleine, geschäftige Innenstadt zusammengefunden und marschieren in Richtung der Plaza Belgrano, an deren südlichem Ende sich der Sitz der Regionalregierung befindet. Die Demonstration ist ruhig, es werden keine Parolen skandiert, keine Lieder gesungen – das Ganze wirkt wie eine bereits oft durchgeführte Übung. Und tatsächlich: Demonstrationen und Kundgebungen gehören derzeit zum argentinischen Alltag. Der Unmut über die neoliberale Politik der Regierung von Präsident Mauricio Macri und die damit einhergehenden Kürzungsprogramme ist groß.

Demonstration am internationalen Frauentag, 8. März 2017, Buenos Aires, Argentinien Foto: Marcos Brindicci/Reuters

Der Gewerkschaftsverband CGT hatte zu dreitägigen Protesten in der Hauptstadt Buenos Aires mobilisiert, gipfelnd in Massenkundgebungen zum Internationalen Frauentag. Vorher wurde Solidarität mit den streikenden Lehrern gezeigt sowie für bessere Arbeitsbedingungen für alle eingetreten. Obwohl es bei der Gewerkschaftsdemonstration am zweiten Tag der Proteste zu Zusammenstößen zwischen Teilnehmern und der Polizei kam, nahmen auch am 8. März erneut Zehntausende Menschen an den Kundgebungen teil. Im Zentrum des Protests stand dabei die Gewalt gegen Frauen. Derartige Verbrechen passieren in Argentinien wie in anderen südamerikanischen Ländern tagtäglich. Jeden Monat werden Dutzende Frauen getötet. Im Herbst vergangenen Jahres fanden schließlich unter dem Motto »Ni una menos« (etwa »nicht eine weniger«) erste Proteste gegen diese grassierende »Gewaltkultur« statt, die von vielen politischen Aktivisten nun ebenso wie die sozialpolitischen Angriffe der Regierung, die seit anderthalb Jahren im Amt ist, bekämpft wird.

Bezahlen für die Geier

Argentiniens politische Landschaft ist nach wie vor in zwei große Lager gespalten. Den derzeit regierenden Konservativen und Rechtsliberalen stehen peronistische Parteien, linke Gruppen und die Gewerkschaften gegenüber. Nach zwölf Jahren sozialdemokratischer Politik in der Tradition des legendären Staatschefs Juan Domingo Perón (Amtszeiten von 1946 bis 1955 und 1973-74), wie sie vom Präsidentenehepaar Néstor und Cristina Fernández de Kirchner praktiziert wurde, übernahm Ende 2015 mit Mauricio Macri ein Rechtskonservativer das höchste Amt. Macris erste Handlung war bezeichnend. Er beendete den jahrelangen Streit um ausstehende Zahlungen des argentinischen Staates an US-Hedgefonds und andere Gläubiger, indem er diesen 9,3 Milliarden Euro überwies. Seine Vorgängerin Cristina Fernández de Kirchner hatte sich stets geweigert, diesen Forderungen nachzukommen. Die Schulden waren aus Staatsanleihen entstanden, die von Spekulanten während der argentinischen Pleite im Jahr 2001 zu Billigpreisen aufgekauft worden waren. Diese hatten mehr als ein Jahrzehnt später auf volle Auszahlung des Nennwertes plus Zinsen geklagt und – von einem New Yorker Gericht – recht bekommen. Das milliardenschwere Zugeständnis Macris an die Spekulanten hat nun Folgen. Die Regierung kürzt derzeit in allen Bereichen und versucht, ihre politischen Gegner vorzuführen. Es trifft vor allem Bereiche, in denen die Gewerkschaften noch starke Positionen haben.

»Nein zu den ­Schuldenzahlungen«: Graffito in Buenos Aires, 28. Juli 2014 Foto: Marcos Brindicci/Reuters

Schwindende Mittelschicht

Zehn Autominuten entfernt vom Zentrum von San Salvador de Jujuy stehen die etwas größeren Häuser der Provinzhauptstadt. Hier wohnen die Angehörigen der sogenannten Mittelschicht. Jene, die einst gut verdient haben und es nur teilweise immer noch tun. Immer öfter aber haben auch Leute wie Sofía, die hier lebt, Probleme damit, die Ausbildung ihrer Kinder und ihren gehobenen Lebensstil zu finanzieren. Anti­peronisten sind sie trotzdem geblieben – auch wenn seit dem Amtsantritt Macris die Preise steigen. Das Heizen im Winter sei während der vergangenen zwei Jahre spürbar teurer geworden, erzählt Sofía, die als Deutschlehrerin tätig ist. Von diesem Einkommen allein könnte die Familie kaum leben – wer lernt hier, in Südamerika, schon diese exotische europäische Sprache? Ihr Ehemann arbeitet als Ingenieur und verdient damit über dem argentinischen Durchschnitt. Sofías Vorfahren sind Mitte der 1920er Jahre aus Österreich auf der Suche nach einem besseren Leben aus dem Europa der Wirtschaftskrise nach Bue­nos Aires ausgewandert. Den Großvater hatte es damals von dort in den Norden des riesigen Landes verschlagen, wo er seine bescheidenen Mittel in eine kleine Fabrik investierte. Er hatte Glück und konnte ein bißchen Wohlstand für sich und seine neu gegründete Familie erarbeiten. Die Unternehmermentalität wurde zur Familientradition, und auch die übernächste Generation fühlt sich bürgerlichen Werten wie Eigenverantwortung und Tradition verbunden. Beim sonntäglichen Asado – einem Grillfest, zu dem die Verwandtschaft zusammenkommt – schimpft man über die Gewerkschaften, die daran schuld seien, dass Argentinien nicht aus der Krise komme. Auch die zu Ende gegangene Ära Kirchner dient nach wie vor als Projektions­fläche für den Unmut der Anhänger von Macri. Nichts sei den Kirchners heilig gewesen, meint Sofía, sogar Denkmäler für Christoph Kolumbus, den die Peronisten nicht als Helden, sondern als Verbrecher sehen, seien entfernt worden.

Das antiperonistische Ressentiment wird dieser Tage indes auf eine hart Probe gestellt. Denn auch Jorge Mario Ber­goglio – besser bekannt unter seinem Papstnamen Franziskus – wird unterstellt, Teil dieser politischen Tradition zu sein. Das Dilemma besteht nun darin, als brave Katholiken und patriotische Argentinier stolz auf den Landsmann auf dem Stuhl Petri sein zu wollen, während dieser sich demonstrativ auf die Seite der Armen stellt und die verhassten Kämpfer für die Rechte der Ausgebeuteten im Vatikan empfängt. Nicht nur dem linken Präsidenten Boliviens und ehemaligen Kokabauern Evo Morales hat Franziskus bereits eine Audienz gewährt, sondern auch jener Frau, die alles verkörpert, was Konservative im Norden Argentiniens verabscheuen – Milagro Sala.

Demonstration für die Freilassung von Milagro Sala, der Anführerin von »Túpac Amaru«, am 28. Dezember 2016 vor einem Justizgebäude in Buenos Aires Foto: Marcos Brindicci/Reuters

Eingesperrte Kämpferin

Die 1964 in San Salvador de Jujuy geborene Aktivistin Milagro Sala schloss sich bereits in jungen Jahren der peronistischen Bewegung an. Sie verkörpert jene Teile dieser politischen Strömung, die sich kompromisslos an den Bedürfnissen und Interessen der ärmsten Bevölkerungsschichten orientieren. In den 1990er Jahren wurde die bereits genannte Stadtteilorganisation »Túpac Amaru« gegründet – benannt nach dem letzten Inka-Herrscher, der 1572 von den spanischen Konquistadoren hingerichtet wurde. Milagro Salas Gruppe wurde während der Zeit der Kirchner-Regierungen von diesen unterstützt. »Túpac Amaru« bekam Geld und durfte bei der Verteilung staatlicher Mittel mitreden. Kritiker werfen der Organisation vor, als »Staat im Staate« zu agieren, denn Milagro Sala schuf nicht einfach eine Hilfsorganisation, sondern baute eine Basisbewegung auf, die in vielen gesellschaftlichen Bereichen in der Provinz Jujuy mitbestimmt hat. Sie betreibt Schulen und Gesundheitseinrichtungen, verwaltet Betriebe und kümmert sich um die Verteilung staatlicher Hilfsgelder. Mit dem Amtsantritt der Regierung Macri verschlechterten sich die Beziehungen zwischen staatlichen Einrichtungen und der »Túpac Amaru«-Organisation rapide. Letztere mobilisierte ihre Mitglieder gegen Kürzungen und wurde von Regierungsvertretern und Medien als Mafia-ähnliche Organisation dargestellt. Anfang 2016 eskalierte der Konflikt mit der Festnahme Milagro Salas, der Betrug, Erpressung und die Gründung einer verbrecherischen Organisation vorgeworfen werden. Ihre Freilassung steht seither ganz oben auf der Liste der Forderungen linker Gruppen Argentiniens – und auch Papst Franziskus appellierte bereits an Präsident Macri, dem er einen Angriff auf die sozia­len Bewegungen vorwarf.

Für Sofias Familie ist Sala freilich nichts weiter als eine »Terroristin«. Hinweise auf die Lebensbedingungen in den armen Vierteln und Dörfern quittieren sie mit Schulterzucken. Und auch die aktuellen Proteste gegen die Kürzungspolitik, die längst nicht mehr auf die ärmsten Schichten beschränkt sind, stoßen auf Unverständnis. Die Argumente gegen die gerade aktuellen Lohnforderungen der Lehrer sind dieselben wie überall auf der Welt: Das sei utopisch, und andere müssten auch sparen. Die Möglichkeit, sich mit den Forderungen zu solidarisieren, auch wenn diese einen selbst nur indirekt betreffen, wird von unseren Gesprächspartnern nicht einmal erwogen.

Ganz anders sieht das Pablo, ein Student der Rechtswissenschaften, den wir in Córdoba kennenlernen. Pablo kommt ebenfalls aus Jujuy und studiert wie die meisten Hochschüler aus dem Norden in der zweitgrößten Stadt Argentiniens. Er hält die Politik der neuen Regierung für fatal, die Kürzungen bei grundlegenden staatlichen Leistungen seien für die Armen des Landes eine Katastrophe. Macri habe zudem während des Wahlkampfs eine Erhöhung der Wissenschafts- und Bildungsbudgets versprochen – erfolgt sind statt dessen weitere Kürzungen in diesen Bereichen. Die Lehrerproteste seien nur zu verständlich und völlig legitim, meint Pablo. Nach kurzem Nachdenken ergänzt er, dass die Regierung entgegen den Warnungen vieler Ökonomen nichts anderes mache, als die europäische Austeritätspolitik zu kopieren – also Kürzungen und Deregulierungen in allen Bereichen im Sinne neoliberaler ideologischer Vorgaben durchzusetzen.

Wechselvolle Tradition

In Buenos Aires: An einem der Zeitungskioske, die an jeder zweiten Straßenecke der Hauptstadt zu finden sind, bleiben wir erstaunt stehen. Neben den üblichen argentinischen Tages- und Wochenzeitungen, zwischen Comics und Magazinen liegt ein deutschsprachiger Titel, das Argentinische Tageblatt. Nur wenige Tage zuvor hatte uns ein argentinischer Bekannter versichert, dass diese von deutschen Emigranten 1874 gegründete, ab 1889 unter dem heutigen Namen erscheinende Zeitung schon lange nicht mehr existiere. Doch hier liegt sie. Der Name Tageblatt verspricht allerdings mehr, als er hält – die Zeitung wird nur mehr wöchentlich aufgelegt. Historikern ist das Blatt aufgrund seiner wechselvollen Geschichte ein Begriff. Während der Nazizeit war das Tageblatt ein Medium der deutschsprachigen Emigration und bezog gegen die Hitler-Diktatur Stellung. Die Zeitung stand ab 1946 aber auch in Konflikt mit der linkspopulistischen Regierung Peróns. In dieser Zeit entwickelte sich eine reaktionäre Tradition des Blattes, das später offen mit der blutigen Repression der Militärdiktatur gegen Oppositionelle und Linke sympathisierte. Und heute? Den Streik der Lehrer bezeichnet das Tageblatt als »Großangriff auf Macri und seine Regierung« und empfiehlt den Behörden, härter gegen Demonstranten vorzugehen. In einem Kommentar schlägt ein Tageblatt-Autor vor, Wasserwerfer gegen jene einzusetzen, die mit ihren Protesten immer öfter den Verkehr in Buenos Aires behinderten und damit der Wirtschaft schadeten: »Dabei gibt es keine Toten und keine Verletzten, sondern nur Randalierer mit befleckter Bekleidung«, die sich danach »überlegen« würden, »ob sie das nächste Mal auch mitmachen«. Während wir das lesen, werden bereits die nächsten Proteste geplant. Wenige Tage nach unserer Abreise rief der Gewerkschaftsverband für den 6. April zu einem Generalstreik gegen die Regierungspolitik auf. In Buenos Aires stand der öffentliche Verkehr still, Zufahrtsstraßen wurden blockiert, Banken blieben geschlossen. Im Zentrum des Protests standen erneut die Lohnforderungen der Lehrer. Die Polizei attackierte eine Veranstaltung von deren Gewerkschaften an der Plaza del Congreso in Buenos Aires. Macri und seine Minister denken weiterhin nicht daran, ihre kapitalfreundliche Kürzungspolitik zu ändern.