Finanzmonarchie Frankreich

Im Dienst der Monopole: Emmanuel Macron, damals noch französischer Wirtschaftsminister, im Cockpit eines Kampfjets vom Typ Dassault Rafale (Paris, 20.6.15) Foto: Pascal Rossignol/Reuters

In Frankreich hat die Herrschaft der »Finanzoligarchie« (»Gegen die Finanzoligarchie in Frankreich« heißt das bekannte Buch von Lysis, das 1908 in fünfter Auflage erschien) eine nur wenig gewandelte Form angenommen. Die vier größten Banken besitzen nicht ein relatives, sondern ein »absolutes Monopol« bei der Emission von Wertpapieren. Tatsächlich ist das ein »Trust der Großbanken«. Das Monopol sichert Monopolprofite bei den Emissionen. Das borgende Land erhält bei Anleihen gewöhnlich nicht mehr als 90 Prozent der Summe: Zehn Prozent fallen den Banken und den übrigen Vermittlern zu. Bei der russisch-chinesischen Anleihe von 400 Millionen Francs profitierten die Banken mit acht Prozent; bei der russischen (1904) von 800 Millionen mit zehn Prozent; bei der marokkanischen (1904) von 62,5 Millionen Francs mit 18,75 Prozent.

Der Kapitalismus, der seine Entwicklung als kleines Wucherkapital begann, beendet seine Entwicklung als riesiges Wucherkapital. »Die Franzosen sind die Wucherer Europas«, sagt Lysis. Alle Verhältnisse des Wirtschaftslebens erfahren infolge dieser Wandlung des Kapitalismus eine tiefgehende Veränderung. Bei Stagnation des Bevölkerungsstandes, der Industrie, des Handels und der Seeschiffahrt kann sich das »Land« durch Wucher bereichern. »Fünfzig Personen mit einem Kapital von acht Millionen Francs verfügen über zwei Milliarden in den vier Banken.« Das uns bereits bekannte »Beteiligungs«system führt zu denselben Folgen: Eine der größten Banken Frankreichs, die »Allgemeine Gesellschaft« (Société Générale), gab 64.000 Obligationen der »Tochtergesellschaft«, »Zuckerraffinerien von Ägypten«, aus. Der Emissionskurs war 150 Prozent, d. h., die Bank verdiente an jedem Rubel 50 Kopeken. Die Dividenden dieser Gesellschaft erwiesen sich als fiktiv, das »Publikum« verlor 90 bis 100 Millionen Francs; »einer der Direktoren der ›Société Générale‹ war Mitglied des Verwaltungsrats der ›Raffinerien‹«. Es ist nicht verwunderlich, dass Lysis den Schluss zu ziehen gezwungen ist: »Die französische Republik ist eine Finanzmonarchie«; »die volle Herrschaft der Finanzoligarchie; sie herrscht unumschränkt über Presse und Regierung«. (…)

Das Finanzkapital erzeugte die Epoche der Monopole. Die Monopole sind aber überall Träger monopolistischer Prinzipien: An Stelle der Konkurrenz auf offenem Markt tritt die Ausnutzung der »Verbindungen« zum Zweck eines profitablen Geschäftes. Die gewöhnlichste Erscheinung ist: Bei einer Anleihe wird zur Bedingung gemacht, dass ein Teil der Anleihe zum Kauf von Erzeugnissen des kreditgebenden Landes, vor allem von Waffen, Schiffen usw. verausgabt wird. Frankreich hat in den letzten zwei Jahrzehnten (1890–1910) sehr oft zu diesem Mittel gegriffen. Der Kapitalexport wird zu einem Mittel, den Warenexport zu fördern. (…) Krupp in Deutschland, Schneider in Frankreich, Armstrong in England – das sind Musterbeispiele von Firmen, die mit den Riesenbanken und den Regierungen in enger Verbindung stehen und beim Abschluss von Anleihen nicht so leicht »umgangen« werden können.

Frankreich, das Russland Anleihen gewährte, »drückte« Russland im Handelsvertrag vom 16. September 1905 »an die Wand«, indem es sich gewisse Zugeständnisse bis 1917 ausbedang; dasselbe geschah bei dem Handelsvertrag mit Japan vom 19. August 1911. Der Zollkrieg Österreichs gegen Serbien, der mit einer siebenmonatigen Unterbrechung von 1906 bis 1911 dauerte, war zum Teil durch die Konkurrenz Österreichs und Frankreichs bei der Lieferung von Kriegsmaterial an Serbien veranlasst worden. Paul Deschanel (1855–1922, bürgerlicher französischer Politiker, von 1912 bis 1920 Präsident der Abgeordnetenkammer, jW) erklärte im Januar 1912 in der Kammer, dass französische Firmen in den Jahren 1905 bis 1911 an Serbien für 45 Millionen Francs Kriegsmaterial geliefert haben. (…)

Der Imperialismus bedeutet eine ungeheure Anhäufung von Geldkapital in wenigen Ländern (…). Daraus ergibt sich das außergewöhnliche Anwachsen der Klasse oder, richtiger, der Schicht der Rentner, d. h. Personen, die vom »Kuponschneiden« leben, Personen, die von der Beteiligung an irgendeinem Unternehmen völlig losgelöst sind, Personen, deren Beruf der Müßiggang ist. Die Kapitalausfuhr, eine der wesentlichsten ökonomischen Grundlagen des Imperialismus, verstärkt diese völlige Isolierung der Rentnerschicht von der Produktion noch mehr und drückt dem ganzen Land, das von der Ausbeutung der Arbeit einiger überseeischer Länder und Kolonien lebt, den Stempel des Parasitismus auf. (…) Die Welt ist in ein Häuflein Wucherstaaten und in eine ungeheure Mehrheit von Schuldnerstaaten gespalten.