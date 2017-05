»Nur ein Rat: Studiert die Geschichte«

Stalingrad, Januar/Februar 1943: Gefangennahme eines jungen deutschen Soldaten durch die Rote Armee Foto: Bundesarchiv, Bild 183-E0406-0022-011 / CC-BY-SA 3.0

Wolgograd, das frühere Stalingrad, ist weltweit ein Symbol für den Sieg über den Faschismus im Zweiten Weltkrieg. Vielen Menschen in der Bundesrepublik sind die heutige Millionenstadt und das Leben in ihr dennoch unbekannt. Wie wird man Bürgermeister in einer solchen Kommune, und welche Rolle spielt deren Geschichte, insbesondere die Schlacht vor fast 75 Jahren, in Ihrer Arbeit?

Zunächst vielen Dank für die Gelegenheit, dieses Gespräch zu führen. Je mehr Kenntnisse wir voneinander haben, desto besser ist es für die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland, für den Austausch und die Freundschaft zwischen beiden Ländern. Die Geschichte meiner Stadt beginnt bereits 1589, als sie als Zarizyn entstand. Von 1925 bis 1961 hieß sie Stalingrad, dann wurde sie in Wolgograd umbenannt. Einen Platz in der Weltgeschichte erhielt sie durch die Schlacht im Zweiten Weltkrieg. Historisches ist daher allein wegen der Bedeutung der Stadt für den Kriegsverlauf ein entscheidender Bestandteil meiner Arbeit. Die Kämpfe dauerten insgesamt mehr als 200 Tage und kosteten allein in unserer Region mehr als zwei Millionen Menschen das Leben. Vorher lebten in Stalingrad mehr als 500.000 Einwohner, danach waren es noch 32.000. Die Schlacht war eine der größten in der Geschichte der Menschheit, allein das sorgt dafür, dass sie nicht nur ein Gegenstand für Historiker ist, sondern sich in das Gedächtnis sehr vieler Menschen eingeprägt hat. Sie ist ein Beweis für die Richtigkeit der Aussage, dass der Krieg niemanden und nichts verschont.

Die Stadt war fast völlig zerstört, aber sofort nach 1945 begann ein umfassender Wiederaufbau, und man kann angesichts von dessen zügiger Verwirklichung tatsächlich von einem Phoenix, der sich aus der Asche erhob, sprechen. Und noch etwas Bemerkenswertes: Bereits während des Krieges, im Jahr 1943, unterschrieben Stalingrad und das britische Coventry die weltweit erste offizielle Erklärung über eine Partnerschaft zwischen zwei Städten. Daraus entstand die Bewegung der Städtepartnerschaften überall auf der Welt.

Was mich betrifft: Ich wurde am 24. ­Juli 2014 zum Oberbürgermeister gewählt. Laut der städtischen Verfassung bin ich damit Chef der Verwaltung. Ein wichtiger Teil meiner Arbeit bestand in den vergangenen drei Jahren darin, unsere internationalen Beziehungen zu anderen Städten zu pflegen, vor allem zu unseren heute 23 Partnerstädten, und einen zivilen Austausch herzustellen. Schon die erste Partnerschaft kam nicht auf Grund einer Direktive von oben zustande, sondern entsprang dem tiefen Wunsch der beiden Stadtgesellschaften. Sie war und ist eine Sache der Bürger, die sich in vielfältiger Weise beteiligen – im Sport, in der Kultur, in der Kunst und auf anderen Gebieten. Oft sind dabei auch wirtschaftliche Verbindungen entstanden. Ich denke, dass dauerhafte Beziehungen dieser Art auch den Rhythmus der internationalen Diplomatie bestimmen sollten. Gerade in spannungsgeladenen Zeiten, wenn es auf der Ebene der Staatsführer auf und ab geht, müssen zivile Akteure dafür sorgen, dass das gegenseitige Kennenlernen weitergeht und das beiderseitige Verständnis erhalten bleibt. Damals, als die Partnerschaft mit Coventry begann, erhielten wir von dort neben anderen Geschenken ein Tischtuch mit der Aufschrift »Lieber eine kleine Hilfe als großes Mitleid«. Das Motto gilt auch heute, etwa für unsere Partnerschaften mit Köln und Chemnitz. Leider gibt es Menschen, die das in den Beziehungen zwischen Deutschland und Russland nicht wollen, aber es wäre schade, wenn sie sich durchsetzten.

In Ihrer Stadt gibt es weltbekannte Erinnerungsstätten an die Schlacht von Stalingrad wie den Mamajew-Hügel und die Mutter-Heimat-Statue. Welche Bedeutung haben diese Orte heute für die Besucher Ihrer Stadt?

Nach wie vor kommen sehr viele Touristen zu uns. Das gilt für die Monumente, die Sie genannt haben, aber ebenso für das Museum der Schlacht mit dem großen Panorama sowie für die Kriegsgräberstätte am Fluss Rossoschka außerhalb der Stadt. Auf den Friedhöfen dort sind sowohl sowjetische als auch deutsche Soldaten begraben. Dieser Komplex, der größte seiner Art in unserer Region, wird als ein Symbol der Versöhnung ausgebaut. Zudem gibt es überall in der Stadt, wo entscheidende Kämpfe stattfanden, Gedenkorte.

Aber klar, viele Besucher wollen auch einfach einmal den längsten Fluss Europas sehen, die Wolga, an deren Ufer sich die Stadt 90 Kilometer lang erstreckt. Nicht wenige interessieren sich für die Fauna und Flora an der Grenze zwischen Europa und Asien. Außerdem befindet sich auf unserem Boden ein Areal, auf dem mehrere Schlachten zwischen den slawischen Fürstentümern des Mittelalters und den Tartaren stattfanden. Ein Anziehungspunkt für deutsche Besucher ist auch immer wieder die Siedlung Sarepta, die 1765 von der Herrnhuter Brüdergemeine gegründet wurde. Dort wird in einem Museum an das Leben der Wolgadeutschen erinnert.

Vor zwei Jahren beging die Welt den 70. Jahrestag der Befreiung Europas vom Faschismus. Zuvor gab es in Russland und wohl auch in Wolgograd eine Diskussion, die Stadt wieder Stalingrad zu nennen. Gibt es diese Debatte heute noch?

Damals wurde beschlossen, im Rahmen offizieller Gedenkfeiern die historische Bezeichnung »Heldenstadt Stalingrad« zu verwenden. Das geschah auch, aber eine Debatte um eine Umbenennung gibt es nicht, schon gar keine Pläne in dieser Richtung.

Sie erwähnten den Wiederaufbau Stalingrads nach 1945. Er erfolgte auf der Grundlage eines stadtplanerischen Gesamtkonzepts. Wolgograd zählt heute zu den modernsten und attraktivsten russischen Städten. Was war das Wesen dieser Planung?

Es sind zwei Elemente, die zur heutigen Attraktivität beigetragen haben. Zum einen sind wegen der völligen Zerstörung die Gebäude vor allem im Zentrum einfach neueren Datums als in anderen Städten Russlands. Zum anderen wurden sie im Stil des sogenannten Stalinschen Empire errichtet, zwischen ihnen Monumente oder Triumphbögen, Plätze und Straßen, die wesentlich großzügiger sind als im alten Zarizyn – alles sozusagen aus einem Guss. Sie sehen in unserer Innenstadt keine alten Holzhäuser mehr, sondern nur Bebauung dieser Art.

Wolgograd wird wieder wie vor dem Zweiten Weltkrieg von Industrie geprägt. Was sind die Schwerpunkte der wirtschaftlichen Tätigkeit?

Die Stadt ist das wichtigste Industriezentrum im Süden Russlands und beherbergt eine große Zahl bedeutender Betriebe der Chemie und Metallurgie, ein Röhrenwerk, aber auch Kraftwerke. Die Firmen produzieren zum größten Teil nicht nur für den russischen Markt, sondern auch fürs Ausland.

Hinzu kommt einer der größten Flusshäfen der Welt.

In den letzten Jahren ist der Transportumfang auf den Wasserwegen zwar gesunken, aber im vergangenen Jahr war Präsident Wladimir Putin zu Regierungskonsultationen in Wolgograd, und dabei ging es u. a. um ein Konzept, wie die Infrastruktur der Flussschiffahrt in Südrussland auszubauen ist. Es umfasst drei wichtige Punkte: erstens die Verlagerung von Transporten von Schiene und Straße auf das Wasser, auf diese Weise zweitens Senkung von Transportkosten und drittens die Schaffung von Voraussetzungen, um größere Frachtmengen zu bewältigen. Wolgograd gewinnt weiter an Bedeutung als Knotenpunkt der Schiffahrt in Richtung Kaspisches Meer über die Wolga und Richtung Schwarzes Meer über den Wolga-Don-Kanal. Genutzt werden Hafen und Schiffe vor allem für den Transport von Erdöl, Baumaterialien, Getreide und Holz.

Das Oberhaupt einer solchen Stadt muss sich vermutlich immer wieder mit dem innerstädtischen Personen- und Güterverkehr befassen, in Berlin ist das jedenfalls seit Jahren auf Grund manchmal katastrophaler Zustände eine Daueraufgabe. Wie sieht es bei Ihnen aus?

Wie in jeder Millionenstadt ist der Verkehr sehr rege, aber gegenwärtig haben wir damit keine besonderen Probleme. Natürlich können während der Rush­hour kleine Staus entstehen, aber daran arbeiten wir. So wird z. B. gerade eine Autobahn durch die Stadt mit einer sogenannten Nullspur gebaut, d. h. mit einer separaten Fahrbahn, auf der be- oder entladen werden kann. Der Gouverneur unserer Region hat außerdem den Bau einer weiteren Hauptstraße aus der Stadt heraus genehmigt, mit der wir erreichen wollen, dass die innerstädtischen Wege nicht mehr überlastet werden. Außerdem geht der Trend gerade weg von den kleinen Sammeltaxen, den »Marschrutkas«, die bisher einen großen Teil des Personennahverkehrs bewältigten, hin zum Ausbau des öffentlichen Sektors.

Ende 2013, kurz vor den Olympischen Winterspielen von Sotschi und parallel zur Vorbereitung des Putsches in Kiew am 22. Februar 2014 durch die Demonstrationen auf dem Majdan, gab es in Wolgograd drei Attentate, denen 40 Menschen zum Opfer fielen. Was ich damals in großen deutschen Medien sah und las, schien mir zunächst unglaublich, ich hielt es für individuelle Fehlleistungen einiger Journalisten, es war aber Auftakt für eine systematische antirussische Medienkampagne, die sich bis heute noch gesteigert hat: Mitgefühl für die Opfer der Anschläge wurde kaum geäußert, statt dessen streuten viele Berichterstatter, darunter besonders die Korrespondenten der öffentlich-rechtlichen Sender, den Verdacht, es habe sich um eine Aktion des russischen Geheimdienstes gehandelt. Unterstellt wurde, die russische Regierung suche einen Vorwand, um während der Olympischen Winterspiele Anfang Februar 2014 den Ausnahmezustand auszurufen und eine Handhabe für Repressionen zu erhalten. Gegen die Spiele selbst richtete sich dann später speziell im deutschen Fernsehen eine Hasskampagne, wie es sie ähnlich zuletzt gegen die Olympischen Spiele von Moskau 1980, also im Kalten Krieg, gegeben hatte. Das alles geschah Monate vor dem Krieg, den die durch den Putsch in Kiew an die Macht gelangten Politiker gegen die eigene Bevölkerung anzettelten, für den aber der Westen seither unter Ignorierung aller Tatsachen Russland verantwortlich macht. Haben Sie damals diese feindselige Propaganda wahrgenommen, und vor allem: Wie haben die Einwohner auf diese Attentate reagiert?

Wer das in solchen feindlichen Kontext gestellt und auf diese Weise erörtert hat, dem mangelt es vermutlich an Verstand. Es handelt sich bei Terrorakten um ein Unheil, das jederzeit jeden, jedes Haus treffen kann. Unsere Aufgabe ist es, sich darauf einzustellen, es zu verarbeiten, wenn es geschieht, und es schließlich zu überwinden. Unser Verständnis füreinander ist die Grundlage, um das zu bekämpfen. Terroristen handeln aus niedrigen Beweggründen, ihr Ziel ist, Menschen gegeneinander aufzubringen und gegeneinander auszuspielen, das muss man begreifen. Sie wollen genau solche Feindschaft erzeugen, wie einige sie offensichtlich haben wollen. Deswegen ist gerade jetzt der Augenblick für Austausch und Verständigung, weil nur so neue Möglichkeiten für die Bekämpfung des Terrorismus gefunden werden. Möge sich ähnliches nirgendwo wieder ereignen.

Bei Hasskommentaren blieb es nicht, wenig später ging der gesamte Westen zu Sanktionen gegen Russland über. Diese wurden mehrmals verschärft und verlängert. Spürt eine Stadt wie Wolgograd etwas davon?

Ich denke, nicht nur die Bürger unserer Stadt, sondern alle aufrichtigen Menschen auf dem Planeten halten diese Sanktionen für extrem negativ und unangebracht. Sie sind außerordentlich unfair. Es handelt sich um einen Versuch, Streit zwischen den Menschen herbeizuführen und – wie gesagt – sie gegeneinander aufzubringen. Es scheint irgend jemand zu glauben, einen Nutzen davon zu haben, wenn es hier kein starkes Land, keine starke Stadt und keine starke Zivilgesellschaft gibt.

Im Sommer 1942, vor 75 Jahren, erreichten deutsche Truppen Stalingrad. Was ist für den Jahrestag geplant?

Die Gedenkveranstaltungen haben bereits begonnen. Im vergangenen Jahr begingen wir z. B. den 100. Geburtstag des »Piloten ohne Beine«, Alexej Maresjew (legendärer Flugzeugführer des Zweiten Weltkrieges, der durch die Erzählung des Schriftstellers Boris Polewoi »Der wahre Mensch«, eine Oper Sergej Prokofjews und einen Film große Popularität in der sowjetischen Bevölkerung erlangte. Maresjew wurde 1916 in Kamyschin an der Wolga nördlich vom heutigen Wolgograd geboren und starb 2001 in Moskau. Am 4. April 1942 wurde er von deutschen Kampfflugzeugen über den Waldaihöhen weit hinter der Frontlinie abgeschossen und schleppte sich 18 Tage durch einsame Wälder bis zu Einheiten der Roten Armee. Im Fronthospital mussten ihm beide Beine amputiert werden. Er setzte durch, dass er 1943 trotz seiner Prothesen wieder fliegen durfte, und schoss bis Kriegsende noch sieben deutsche Flugzeuge ab; jW). Die Veranstaltungen zu seinen Ehren bildeten den Auftakt zu den Feiern in diesem Jahr. Außerdem gibt es für alle Gedenkorte Pläne zur Renovierung oder Neugestaltung.

Besonders wichtig wird der 19. November sein, der Tag, an dem die »Operation Uranus« der Roten Armee begann, die innerhalb von fünf Tagen zur Einkesselung der deutschen Truppen in Stalingrad führte. An dem Ort, wo die sowjetischen Truppen sich am 23. November vereinten, an der Bahnstation Sowjetski bei Kalatsch am Don, finden umfangreiche Umbauten und Erneuerungen statt, um den Gedenkkomplex zu erneuern. Am 2. Februar 2018, dem Tag, an dem vor 75 Jahren die letzten deutschen Truppen im Kessel kapitulierten, wird es in Wolgograd eine Militärparade geben. Vor allem werden sich in der Zeit, in der damals die Schlacht tobte, Veteranen des Krieges mit vielen Kindern und Jugendlichen treffen. In Schulen und Universitäten finden zahlreiche Ausstellungen mit Fotos und anderen Dokumenten statt, mehrere Museen und Archive werden modernisiert. Präsident Putin hat zudem in einem Dekret erklärt, dass diese Jahrestage der Schlacht von Stalingrad von nationaler Bedeutung sind, und ordnete an, sie in ganz Russland zu begehen. Wir haben zu den großen Veranstaltungen Vertreter aller unserer Partnerstädte eingeladen. So wird es am 9. Mai, dem Tag des Sieges, in Wolgograd ein Treffen jener Städte geben, die im Zweiten Weltkrieg besonders gelitten haben. Am 31. Oktober findet der schon traditionelle »Dialog an der Wolga« statt, zu dem wir zahlreiche Teilnehmer aus unseren Partnerstädten erwarten.

In dieses Jahr fällt auch der 100. Jahrestag der beiden russischen Revolutionen von 1917. Wird es dazu Veranstaltungen geben? Und eine Zusatzfrage: In Ihrer Stadt steht das höchste Lenin-Denkmal Europas, vielleicht der Welt. Wird es bleiben?

Selbstverständlich, es gehört zu unserer Geschichte. Das gilt auch für die Februar- und die Oktoberrevolution von 1917. Die Menschen wissen, dass sie stattgefunden haben, aber es wird keine besonderen Feiern geben, zumindest ist von seiten der städtischen Verwaltung nichts geplant.

Heute sind wir soweit, dass wieder deutsche Soldaten an der russischen Grenze stehen. Wie wird eine solche Tatsache in einer Stadt wie Wolgograd wahrgenommen?

Ein einziger Rat: Studiert die Geschichte.

Das Gespräch führte Arnold Schölzel