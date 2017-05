Was Afrikaner tun müssen

Immerhin der Gastgeber hatte Spaß: RSA-Präsident Jacob Zuma mit Selfie-Darstellern am Donnerstag in Durban Foto: REUTERS/Rogan Ward

Südafrika bleibt derzeit wenig erspart. Erst Anfang vergangenen Monats stuften die Ratingagenturen Standard & Poor's (S & P) und Fitch das Kreditniveau des Landes auf Ramschstatus herab. Der Dritte im Bunde der großen Ankündiger sich selbsterfüllender Prophezeiungen, die Ratingagentur Moody‘s, würfelt dieser Tage noch. Es spricht allerdings nicht viel für die Südafrikaner, denn die Einstufungen sind auch politisch motiviert und Staatspräsident Jacob Zuma wird übelgenommen, dass er jüngst einen seiner Günstlinge im Finanzministerium plaziert hat. Am Donnerstag fiel dann auch noch Wolfgang Schäuble im Land an der Südspitze des Kontinents ein. Eigentlich wollte er beim »Weltwirtschaftsforum Afrika« in der Hafenmetropole Durban deutschen Investoren den Weg auf den »Chancenkontinent« weisen. Doch was die Deutsche Presse-Agentur (dpa) aus seinem Munde zitierte, klang wenig überzeugend: »Wir wissen, dass Afrika in einer globalisierten Welt eines der größten geopolitischen Risiken für Wachstum und Stabilität ist«, erklärte der deutsche Kassenwart.

»Warum tut sich der Bundesfinanzminister das an?« fragte Bild online am Donnerstag abend mit Verweis auf die »krasse Blitz-Reise«, bei der Schäuble das Hotel sparte und nach seinem Auftritt umgehend wieder zurück nach Berlin jettete. Die genehme Antwort: Er will Fluchtursachen bekämpfen. Hungersnöte, Naturkatastrophen, Kriege, Terrorismus und obendrein der Klimawandel würden die Menschen aus ihrer Heimat vertreiben, warnte der Minister. Die davon ausgehenden »geopolitischen Gefahren«, so schnappte es die Nachrichtenagentur Reuters auf, seien noch größer als »die des EU-Austritts Großbritanniens oder der französischen Präsidentenwahl«. Schock und Schauder, da bedarf es natürlich eines ausgeklügelten Programms, um den Weltuntergang zu verhindern. Die Bundesregierung hat derer gleich drei parat, die im Kern aber alle auf der gleichen Heilformel beruhen: Investitionen deutscher Unternehmen fördern und absichern.

Bei Schäuble heißt das dann »Compact with Africa«. Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries, die noch bis zum heutigen Sonnabend in Durban weilt, wirbt für ihr »Pro! Afrika«, und Kabinettskollege Gerd Müller, Minister für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, bastelt noch immer an seinem »Marshallplan mit Afrika«. Müller, der noch im November seine Überzeugung kundtat, dass »ein afrikanischer Mann«, der »100 Dollar verdient«, davon nur 30 nach Hause bringe und den Rest für »Alkohol, Drogen und Frauen« ausgebe, war als einziger der drei nicht nach Südafrika gereist. Seinen Gedanken führte Schäuble jedoch fort. »Wir werden darauf achten, dass die afrikanischen Länder auch das tun, was sie tun müssen«, sagte er. Die G20-Finanzminister müssten afrikanischen Regierungen demnach bei der Entwicklung abgestimmter Reformvorschläge unter die Arme greifen. So sollen Investoren glücklich gemacht werden. Die Bundesregierung garniert die Expansion des deutschen Kapitals dann mit Hermes-Bürgschaften. Konzerne wie BASF, deren Vertreter in Zypries‘ Delegation mit nach Durban gereist waren, wollen schließlich abgesichert sein, wenn ein Rohstofflieferant mal wieder dutzendfach streikende Arbeiter niederschießen lässt (wie bei der Lonmin-Platinmine 2012) und anschließend über Produktionsausfälle klagt.

Unter dem Deckmantel der Flüchtlingsabwehr oktroyiert der Finanzminister Ländern des Kontinents somit im für ihn besten Fall sein »Modell Griechenland« auf und erschließt zugleich deutschem Kapital neue Märkte. Sein Kurztrip nach Durban ist dabei nur die Vorbereitung auf die unter deutscher G-20-Präsidentschaft im Juni angesetzte Berliner Afrika-Konferenz. Wie vor 130 Jahren, als die Kolonialmächte bei einem ähnlich betitelten Treffen in der deutschen Hauptstadt den Kontinent geografisch unter sich aufteilten, geht es auch jetzt um Einflusssphären, Märkte und Geschäfte. Direkte Entwicklungshilfe wird dabei zusammengestrichen, offiziell weil »wir von der Haltung wegkommen« müssen, »dass wir Afrika alimentieren, dass wir unseren Partnern immer Neues geben und die nichts dafür tun müssen«, wie Zypries es am Donnerstag im Interview mit der Deutschen Welle ausdrückte.

Dahinter steckt jedoch nicht etwa die Absicht, ärmere Länder aus der Umklammerung zu entlassen. Statt dessen soll angebliche Entwicklungshilfe nach den Plänen der Bundesregierung privatisiert werden. Das bedeutet, dass die Ansiedlung deutscher Unternehmen, die in afrikanischen Ländern Bodenschätze und Arbeitskraft ausbeuten, schlicht als Transferleistung umdeklariert wird. Die Rahmenbedingungen dieser »Engagements« will Berlin freilich diktieren. Wie viel an dem Gerede von einer Partnerschaft auf Augenhöhe dran ist, das jetzt im Blitzlichtgewitter von Durban Konjunktur hat, zeigt die deutsche Außenhandelsbilanz: Exporten nach Afrika in Höhe von 24,5 Milliarden Euro standen 2016 lediglich Importe von 16,5 Milliarden Euro gegenüber. Das ist das wahre »Risiko für Wachstum und Stabilität«.