Strategie des Imperiums

Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif und die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik Federica Mogherini in Teheran (28. Juli 2015) Foto: Raheb Homavandi/REUTERS

Ein Falke in Berlin: Michael Doran, Abteilungsdirektor im Nationalen Sicherheitsrat unter US-Präsident George W. Bush, referierte am Mittwoch abend an der Berliner Humboldt-Universität über die strategischen Herausforderungen Israels, der USA und der EU im Nahen Osten. Geladen hatten das Mideast Freedom Forum Berlin und die Deutsch-Israelische Gesellschaft.

Von zentraler Bedeutung seien drei Faktoren, sagte Doran einleitend: »Iran, Iran und Iran – vielleicht noch Russland«. Die Herausforderung für Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu werde sein, sich nicht für seine aggressive Haltung von den USA und dem Westen stigmatisieren zu lassen. Doran habe »absolut keine Hoffnung auf eine Zweistaatenlösung« in Israel und Palästina. »Ich werde meine Schuhe essen, wenn es in den nächsten vier bis acht Jahren Frieden geben wird«, sagte er.

Zwar sei das iranische Nuklearprogramm keine unmittelbare Bedrohung für Israel. Die Aufhebung der Sanktionen durch den Westen, die im Abkommen »Joint Comprehensive Plan of Action« (JCPOA) im Juli 2015 vereinbart wurden, sieht Doran jedoch als »Hauptproblem«. Der Iran werde dadurch zu einer »normalen Macht« aufsteigen – »so wie Belgien«. Das Abkommen habe nicht verhindert, dass Teheran eine Atombombe entwickele, damit sei es aber legitimiert worden. Doran vertrat die Auffassung, besser als die jetzige Situation sei gewesen, Teheran baue weiter an der Bombe. »Sie haben ein Messer an unserem Hals. Durch das JCPOA wurde das Messer einen halben Meter zurückgezogen.« Der Preis dafür sei der Aufstieg Teherans in die »internationale Gemeinschaft«.

Um den Status der Entwciklung des iranischen Atomprogramms zu beschreiben, bediente sich Doran den Worten seines früheren Vorgesetzten, Verteidigungsminister Donald Rumsfeld. Der hatte bezogen auf mögliche Massenvernichtungswaffen im Irak im Februar 2002 erklärt: »There are known knowns … But there are also unknown unknowns« (»Es gibt bekannte Bekannte … Aber es gibt auch unbekannte Unbekannte«). Doran sagte, es sei nur eine Frage der Zeit, bis das nächste unbekannte Unbekannte bekanntwerde. Für den neokonservativen Hardliner gilt es als ausgemacht, dass Teheran das ­ JCPOA vorzeitig aufkündigen wird. Der Westen sei »Nordkorea so oft auf den Leim gegangen, so wird es auch mit dem Iran geschehen«. Verhandeln mit dem Iran sei so, »als ob wir Football spielen während Teheran unsere Cheerleader vergewaltigt«. Jedes Mitglied der Regierung von US-Präsident Donald Trump sei »überzeugt, dass JCPOA ein schlechtes Geschäft ist«. Das mache Israel wenigstens ein wenig hoffnungsvoll. Das sei seine Sicht – »die Sicht des Himmels«.

Der Krieg in Syrien sei ein Wettkampf zwischen der iranischen Allianz und ihren Gegnern – »vor allem den USA, der stärksten Macht der Welt«. Die Hisbollah sei eine aus Teheran gesteuerte Miliz, die in anderen Ländern gegen Regierungen vorgehe. Im Libanon, in Syrien und im Jemen.

US-Präsident Barack Obama habe in einer Phantasiewelt gelebt. Er habe darauf abgezielt, Russland und Iran dazu zu bewegen, Syriens Präsidenten Baschar Al-Assad fallenzulassen. Einen Keil zwischen Moskau und Teheran zu treiben sei »derzeit nicht möglich, aber eine große Idee unter führenden Politikern in Washington«. Russland und Iran setzten auf Arbeitsteilung: Moskaus Armee kämpfe in der Luft und Teheraner Truppen auf syrischem Boden.

Trump gewähre Israel im Vergleich zu seinem Amtsvorgänger »mehr Spielraum, militärisch zu handeln«. Obama habe sich Teheran zu weit genähert. Trump signalisiere: »Die USA sind zurück, um ihre Verbündeten zu unterstützen.« Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, er werde härter gegen den »Islamischen Staat« (IS) vorgehen. Dabei gebe es ein Dilemma, sagte Doran. Die Truppen, die das irakische Mossul vom IS befreiten, seien von Teheran beeinflusst. Ähnlich sehe es im syrischen Rakka aus. Washington müsse sich fragen: »Wer kann sonst den Job machen?« Für die vielen Flüchtlinge aus Syrien trügen Russland und Iran die Verantwortung.

Durch Verhandlungen in den Vereinten Nationen dem Frieden näher zu kommen, ist nicht die Sache Dorans. Alle US-Präsidenten hätten die UN nur für ihre Zwecke benutzt, sagte er. »Das Tolle an den USA ist, du kannst machen was du willst, und niemand kann etwas dagegen tun.«