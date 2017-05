Daumen hoch für Antrag 5.13

Foto: Marc Tirl/dpa

Auf dem am Samstag beginnenden 28. Ordentlichen Gewerkschaftstag der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Freiburg wird es viel zu bereden geben (siehe Spalte rechts). Angesichts von über 100 Anträgen bei fünf Kongresstagen kann man sich Durchhänger nicht leisten. Der Landesverband Hessen findet das auch und verlangt mit Antrag 5.13: »Keine Monologe von Politikerinnen und Politikern auf Gewerkschaftstagen!« Zur Begründung wird auf die 2013er-Tagung in Düsseldorf verwiesen. Dort sei mit Gastreden viel Zeit zu Lasten der inhaltlichen Beratungen »verschwendet« worden, und »eine positive Auswirkung dieser Auftritte auf die Bildungspolitik und konkret auf die Bildungseinrichtungen war nicht festzustellen«.

Vielleicht klappt’s ja diesmal mit der Überzeugungsarbeit. Mit Bernd Riexinger (Die Linke), Bettina Jarasch (Grüne), Thomas Strobl (CDU) und Ralf Stegner (SPD) rücken schon mal Vertreter aller in den Bundestag gewählten Parteien zum Höflichkeitsbesuch in die Freiburger Messehallen an. Dazu geben sich die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Susanne Eisenmann (CDU), und ihr Chef, Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann, die Ehre. Zusammen haben letztere in dieser Woche im Stuttgarter Landtag ihr Gesetz zur Einführung von Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer abgesegnet. Solchen Leuten leiht man gerne sein Ohr – gerade als Bildungsgewerkschafter.

Besser wäre es, den Damen und Herren die Meinung zu geigen. Etwa derart, dass nach der letzten Bundestagswahl die Bildungsfinanzierung »praktisch komplett hinten runtergefallen« ist, wie GEW-Chefin Marlis Tepe beklagt (siehe Interview unten). Dass etwa in Kitas, Schulen und Hochschulen die Wände bröckeln, allerorten Lehrermangel herrscht, die Aufgaben für Pädagogen und Erzieherinnen durch Ganztag, Inklusion oder Flüchtlingsintegration überhand nehmen und ihre Arbeits- und Lohnbedingungen immer schlechter werden. Die GEW weist auf alle diese Missstände praktisch täglich hin. Nur Gehör findet sie nicht. Wozu der ganzen Politprominenz also eine Bühne geben, wenn man sich am Ende doch nur eine Abfuhr einhandelt? Deshalb: Finger hoch für Antrag 5.13.

Andererseits: Die Bundesregierung hat im Zuge der Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern 3,5 Milliarden Euro an Bundesmitteln für die Sanierung maroder Schulgebäude zugesagt. Das wäre immerhin ein Anfang, wenngleich bloß ein Zehntel des durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) mit 34 Milliarden Euro bezifferten Investitionsstaus im deutschen Schulsystem. Aber auch die Sache hat einen Haken. Das schöne Geld könnte in die Förderung von öffentlichen-privaten Partnerschaften (ÖPP) fließen und am Ende eine Bank oder Versicherung den Schulbetrieb übernehmen. Kritiker warnen eindringlich vor dieser Gefahr einer »Privatisierung durch die Hintertür«, wie sie für die deutschen Autobahnen fest eingeplant ist und noch im Mai vom Bundestag beschlossen werden könnte.

Richtig durchgedrungen ist das freilich nicht. Dabei zeichnet sich hier der seit langem verheerendste Angriff auf die öffentliche Daseinsvorsorge ab. Das Szenario geht so: Einrichtungen in öffentlichem Eigentum (Kitas, Schulen, Hochschulen, Verwaltung) werden in eine privatrechtliche Gesellschaft ausgegliedert und mittels ÖPP, stillen Beteiligungen oder Tochtergesellschaften vermarktet – vorbei an »Schuldenbremse« und Maastricht-Kriterien. Wohin das führen könnte, zeigt der Fall Offenbach. Dort wurden von 2004 an knapp 90 Schulen via ÖPP saniert und anschließend »bewirtschaftet«. Die jährlichen Kosten für die Kommune werden sich bis 2019 verdoppeln, während die Investoren einen Gewinn von 120 Millionen Euro einstreichen.

Zur GEW-Tagung gibt es keinen Antrag zum Thema. Marlis Tepe meint, die Kommunen wären »stolz auf ihre Schulen« und würden das nicht mitmachen. Die SPD tut übrigens so, als wäre sie gegen eine Autobahn- und Schulprivatisierung, nachdem Ex-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel drei Jahre lang alle Vorarbeiten dafür geleistet hat. Wem oder was soll man da glauben? Am besten den »schlechten Erfahrungen«.