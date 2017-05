Der Giro wird soooo lang: Nairo Quintana vom Team ­Movistar (nachdem er im März die vierte Etappe von Tirreno-Adriatico ­gewonnen hat) Foto: Yuzuru Sunada/BELGA/dpa

Heute startet auf der Mittelmeerinsel Sardinien die Jubiläumsausgabe des Giro d’Italia. Die anstehende 100. Rundfahrt durch Italien eröffnet traditionell die Phase der »Grand Tours«, der großen dreiwöchigen Landesrundfahrten. Es folgen im Juli die Tour de France und Ende August die Vuelta a España.

Der erste Giro wurde im Jahr 1909 ausgetragen. Es waren die damaligen Herausgeber der italienischen Sportzeitung Gazzetto dello Sport, die das Rennen aus der Taufe hoben. Nicht zuletzt, um die Auflage ihrer Zeitung signifikant zu erhöhen. Wie das geht, hatte sechs Jahre zuvor im Nachbarland die Sportzeitung L’Auto vorgemacht und die Tour de France initiiert.

In den mehr als 100 Jahren seiner Geschichte hat der Giro als das zweitwichtigste Radrennen der Welt jede Menge Mythen, Heldentaten und Dramen produziert. Ich möchte vor allem auf den hinreißenden Gino Bartali (1914–2000) eingehen. Seine Karriere war unter anderem vom unerbittlichen sportlichen Zweikampf mit Fausto Coppi (1919–1960) geprägt, der die Radsportgemeinde polarisierte. Bartali hatte 1936 und 1937 den Giro und im Jahr darauf die Tour gewonnen. Im Zweiten Weltkrieg wurden nur sporadisch Radrennen gefahren, an die großen Rundfahrten oder Eintagesklassiker war gar nicht zu denken.

»Der Krieg hat mir die schönsten Jahre gestohlen«, blickte Bartali später zurück. Im Krieg trainierte er beharrlich weiter und nutzte seine unglaubliche Popularität für die eigentlichen Heldentaten seines Lebens: Im Rahmen seines Velos versteckte und schmuggelte er Unterlagen des italienischen Widerstandes gegen die Faschisten. Die Mussolini-Schwarzhemden getrauten sich nicht, das Rad des Nationalhelden auch nur zu berühren. Einschüchtern ließ sich Bartali nicht: »Ich tue, was mir beliebt!« Nachweislich 800 Menschen rettete »Ginettaccio« vor der Vernichtung und unterstützte die Partisanen im Kampf. 1946 gewann Gino Bartali übrigens erneut den Giro.

Die Jubiläumsausgabe mit 3.572 Kilometern auf 21 Etappen bietet vermutlich die schwerste Strecke seit längerer Zeit. Neben zwei Einzelzeitfahren, eines davon am Abschlusstag, stehen etliche Bergetappen mit fiesen Bergankünften auf dem Programm. Die geplante ebenso skurrile wie lebensgefährliche Sonderwertung, der Preis für den schnellsten Abfahrer, wurde nach Protesten von den Veranstaltern diese Woche wieder einkassiert.

Bedingt durch das überwiegend von Gebirgen geprägte Relief Italiens wird der Sieg nur den klassischen Rundfahrtspezialisten vorbehalten bleiben. Herausragen wird in der ersten Rennwoche wohl die 4. Etappe am nächsten Dienstag: Der Vulkan Ätna auf Sizilien feiert seine Giro-Premiere! Ich erhoffe gutes Wetter für wunderbare Bilder. Bereits hier werden die Favoriten auf das Maglia Rosa, das Trikot des Gesamtführenden, Farbe bekennen müssen. Zu den gesetzten Fahrern gehört ganz klar der Kolumbianer Nairo Quintana (Movistar). Ich habe auch das Team Sky auf dem Zettel. Sowohl Geraint Thomas (GB) als auch Mikel Landa (ESP) sind in sehr guter Verfassung. Viele Kenner sehen den italienischen Vorjahressieger Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) vorn, mich hat er bislang nicht überzeugt. Aber möglicherweise ist er wieder mal auf den Punk topfit – das wäre sicher gut für den Spannungsbogen des Rennens.