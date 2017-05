Evangelische Kirche mit Genderproblem

Feigenblatt oder Personifizierung des geschlechterpolitischen Fortschritts in der evangelischen Kirche? Die damaligen Bischöfinnen von Hannover und Hamburg, Margot Käßmann und Maria Jepsen im April 2001 Foto: Kay Nietfeld/dpa

Wenn das Frauenbild einer Kirche problematisiert wird, ist in der Regel von der katholischen die Rede. Aber obwohl sie eine wesentlich liberalere Haltung pflegt und etwa das Pfarramt schon vor geraumer Zeit für Frauen öffnete, hat auch die evangelische Kirche, die vom 24. bis 28. Mai in Berlin ihren Kirchentag feiert, ein Frauenproblem. Ein Vierteljahrhundert nach der ersten Wahl einer Bischöfin in Deutschland ist die damalige Aufbruchstimmung längst dahin.

»Es herrschte eine Stimmung wie bei der Siegerehrung nach einem unverhofften Weltrekord«, zitierte der Spiegel seinerzeit einen Synodalen, nachdem am 4. April 1992 Maria Jepsen in Hamburg zur weltweit ersten lutherischen Bischöfin gewählt worden war. Der unterlegene Kandidat erklärte seine Niederlage mit einer fehlenden Lobby der Männer. Ein Vierteljahrhundert später ist davon in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) nichts zu spüren. Von den 20 EKD-Landeskirchen werden nur zwei von Frauen geleitet: die westfälische von Annette Kurschus und die mitteldeutsche von Ilse Junkermann.

»Die jetzige Situation ist sehr ernüchternd«, sagt Jantine Nierop, die in der EKD das Studienzentrum für Genderfragen leitet. Sie findet die geringe Teilhabe von Frauen in der Leitung des Dachverbandes »einer christlichen Kirche unwürdig«. Es gilt nach wie vor: Je höher die Hierarchieebene, desto weniger Frauen. Bei etwa 40 Prozent liegt ihr Anteil im Pfarramt inzwischen. Doch schon auf der mittleren Ebene, also in Dekanaten und Kirchenbezirken, sind nur 21 Prozent der Stellen in Frauenhand. EKD-Expertin Nierop sagt, in fast jeder Landeskirche gebe es inzwischen bei Wahlen für das höchste Amt auch Kandidatinnen. »Sie werden leider sehr viel seltener gewählt als die männlichen Kandidaten.«

Die Historikerin Katharina Kunter sieht auch beim diesjährigen Reformationsjubiläum Versäumnisse. Auf öffentlichen Veranstaltungen, bei Lesungen, Diskussionen oder auf dem Historikertag, seien fast ausnahmslos Männer vertreten. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann »Botschafterin« für das Jubiläum ist. »Sie ist dafür da, die Menschen emotional und persönlich anzusprechen, aber die historische, intellektuelle Diskussion – die Deutung des Reformationsjubiläums – liegt bei Männern.«