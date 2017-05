Chiles Frauen kämpfen

»Haltet eure Rosenkränze von unseren Eierstöcken fern. Für legale, kostenlose, freie und sichere Abtreibung« steht auf dem Plakat dieser Demonstrantin (8. März, Santiago de Chile) Foto: Sophia Boddenberg

»Mein Körper, meine Entscheidung«, steht in dicken schwarzen Buchstaben auf dem halbnackten Oberkörper einer jungen Frau geschrieben. Sie läuft mit Tausenden anderen Menschen am 8. März, dem Internationalen Frauentag, die Straße Alameda im Zentrum von Chiles Hauptstadt Santiago entlang. Nicht nur Frauen sind zusammengekommen, auch Männer, Familien, Kinder. Sie singen, trommeln, schreien. Für mehr Frauenrechte. Für die Freiheit, über den eigenen Körper zu bestimmen. »Haltet eure Rosenkränze von unseren Eierstöcken fern«, ist auf einem Schild zu lesen.

Chile ist eines von sechs Ländern weltweit, in denen Abtreibung unter allen Umständen verboten ist. Bis zu fünf Jahre Gefängnis drohen einer Frau, wenn sie heimlich abtreibt. Die anderen fünf Länder sind Nicaragua, die Dominikanische Republik, El Salvador, Malta und der Vatikan. Weltweit gibt es im Jahr laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) rund 44 Millionen Schwangerschaftsabbrüche. In der Mehrheit aller Staaten ist nur die »therapeutische« Abtreibung erlaubt, wenn die Fortsetzung der Schwangerschaft das Leben der Mutter oder des Ungeborenen in Gefahr bringt oder andere medizinische Gründe vorliegen. Etwa 50 Länder erlauben Abtreibungen auch ohne Begründung, darunter Deutschland. In der Bundesrepublik ist der Eingriff zwar rechtswidrig, bleibt aber straffrei unter der Voraussetzung, dass die Schwangere zuvor an einem Beratungsgespräch teilnimmt.

Die Organisation Miles Chile läuft bei dem Protestmarsch ganz vorne mit. Sie kämpft für das Gesetz der »Tres causales«, der drei Gründe. Miles hat am Entwurf dafür mitgearbeitet. Die Regelung soll Abtreibung in Chile in drei Fällen legalisieren: Wenn der Embryo so stark geschädigt ist, dass sein Überleben gefährdet ist, wenn das Leben der Schwangeren in Gefahr ist oder wenn die Frau nach einer Vergewaltigung schwanger geworden ist. Chiles Präsidentin Michelle Bachelet hatte den Vorschlag in ihr Regierungsprogramm aufgenommen. Seitdem wird im Land heftig darüber gestritten. Im März 2016 hat die Abgeordnetenkammer das Gesetz bereits abgesegnet. Jetzt muss noch der Senat zustimmen.

Claudia Dides ist Leiterin von ­Miles. Der Name bedeutet »Tausende« und soll die Menge der Mitglieder und Unterstützer verdeutlichen. In der Debatte um das Abtreibungsrecht ist die Organisation ein wichtiger politischer Akteur. Sie betreibt Lobbyarbeit und bietet Frauen psychologische Beratung und juristischen Beistand. Die 50jährige hat den gesamten Gesetzgebungsprozess begleitet, der sich immer weiter in die Länge zieht. Grund dafür ist der Widerstand konservativer Gruppen und der Einfluss der katholischen Kirche. Die Gegner der bescheidenen Reform sind zahlreich und aggressiv. Auf Presseterminen wird Dides von Mitgliedern konservativer Verbände oft angegriffen, geschubst und getreten. »Mörderin« und »Feminazi« rufen sie ihr zu und halten ihr einen Plastikfötus vor das Gesicht. In Onlinenetzwerken wird sie bedroht und beleidigt. »Das ist brutal, wenn mir jemand ins Gesicht sagt, ich sei eine Mörderin, obwohl ich nie jemanden getötet habe«, sagt sie. In den ersten beiden der »Tres causales« gehe es darum, das Leben und die Gesundheit von gewollt Schwangeren zu schützen, entweder weil sie selbst krank sind oder weil die Embryos nicht lebensfähig sind. Derzeit müssen Frauen einen kranken Embryo solange im Bauch behalten, bis er tot geboren wird, um keine Straftat zu begehen.

In Umfragen von Miles haben rund 70 Prozent der Teilnehmer das neue Gesetz befürwortet. Das Abtreibungsverbot in Chile stammt aus dem Jahr 1989, aus Zeiten der Militärdiktatur unter Augusto Pinochet. Vorher war die therapeutische Abtreibung seit 1931 erlaubt gewesen. Das geltende Verbot sei eines der vielen Relikte der Militärdiktatur, sagt Dides. Deren Folgen seien »immer noch nicht überwunden«.

Nach Angaben der Organisation Human Rights Watch brechen jedes Jahr 160.000 chilenische Frauen eine Schwangerschaft ab. Die chilenische Regierung spricht lediglich von 33.000 Fällen, die jährlich in den Krankenhäusern erfasst werden. Dabei handelt es sich aber nur um diejenigen Schwangeren, die aufgrund von Komplikationen ein Krankenhaus aufsuchen. Die Dunkelziffer ist viel größer.

Paula, die ihren richtigen Namen lieber für sich behalten möchte, ist Studentin an einer Universität in Santiago de Chile. Mit 18 wurde sie ungewollt schwanger und entschied sich für eine Abtreibung, weil sie ihre Zukunft nicht aufs Spiel setzen wollte. Das wäre auch nach Verabschiedung des neuen Gesetzes illegal. Die heute 28jährige hat wie die meisten chilenischen Frauen mit dem Medikament Misoprostol abgetrieben. Es kann oral als Tablette oder vaginal als Zäpfchen eingenommen werden und führt dazu, dass der Körper den Embryo bzw. Fötus abstößt. Auf dem Schwarzmarkt kostet das Präparat zwischen 100 und 150 Euro. Feministische Gruppen stellen die Tabletten kostenfrei oder gegen eine Spende zur Verfügung. »Es hat sich eine Mafia gebildet rund um das Medikament«, sagt Paula. »Als ich es gemacht habe, gab es nur wenige und viele falsche Informationen im Internet. Zum Beispiel hieß es, dass man fünf Tabletten auf einmal einnehmen soll. Dabei ist das total gefährlich. Da kann man verbluten.« Feministische Initiativen sorgten mittlerweile dafür, dass die Frauen das Mittel nicht überteuert und in der richtigen Dosis bekommen.

Ob das neue Gesetz durch den Senat kommt oder nicht: Frauen werden weiter heimlich abtreiben, meint Paula. Dennoch sei es ein kleiner Schritt nach vorn. »Chile ist an langsame Veränderungen gewöhnt, nicht an schnelle. Es ist keine Gesellschaft, die soziale Veränderungen von einem auf den anderen Tag erlaubt. Aber es ist wichtig, dass irgendwann jede Abtreibung straffrei wird, unabhängig von den Umständen.«